Una svolta storica nella tutela delle specie a rischio: in Australia nasce il Great Koala National Park, con lo scopo di preservare i Koala, specie a rischio d’estinzione dal 2022.

Il 7 settembre 2025, nello stato di New South Wales, è stato dato il via al progetto del Great Koala National Park, grande parco nazionale dei Koala, una svolta ecologica a lungo attesa. Dietro il progetto il Premier Chris Minns e la Ministra dell’ambiente Penny Sharpe: l’iniziativa prevede la protezione di 176.000 ettari di foreste statali, che andranno ad aggiungersi alle aree già riservate e all’interno del parco dove verranno ospitati non solo 12.000 esemplari di Koala, ma anche altre 100 specie a rischio.

Le minacce alla specie

Secondo il WWF, la principale minaccia responsabile della possibile estinzione dell’iconica specie australiana sarebbe proprio il cambiamento climatico. Dai dati raccolti, l’incremento di periodi di siccità, causa incendi più frequenti e distruttivi sono la principale causa di rischio per i koala. Il perpetuarsi degli incendi, tra il 2019 e il 2020 avrebbe ucciso circa 60.000 koala e bruciato circa 19 milioni di ettari di foreste.

Sempre a causa del cambiamento climatico, l’aumento della CO2 peggiorerebbe la qualità nutritiva della principale fonte di sostentamento della specie, le foglie di eucalipto, portando a frequenti casi di malnutrizione e abbassamento del tasso di fertilità.

Il Great Koala National Park

In questa prospettiva la costituzione del parco non è che un piccolo passo nella tutela di una specie estremamente delicata e a rischio. Come abbiamo detto, all’interno del parco, che andrà ad estendersi per più 450.000 ettari, saranno ospitati 12.000 Koala, ma anche 100 specie a rischio d’estinzione, tra cui 36.000 esemplari di Greater Glider (in italiano conosciuto come Petauro maggiore o planatore maggiore, anche conosciuto come grande petauro volante).







Tra gli obiettivi, la conservazione della biodiversità, per arrestare l’estinzione dei koala entro il 2050, combattere il cambiamento climatico, attraverso la creazione di nuove foreste con lo scopo di immagazzinare carbonio, promuovere l’integrazione culturale con le popolazioni indigene. Secondo il sito ufficiale dell’iniziativa, il Koala – nella lingua Gumbaynggirr Dunggiir – avrebbe un profondo significato spirituale e culturale per la popolazione Gumbaynggiri, un popolo aborigeno australiano della costa centro-settentrionale del Nuovo Galles del Sud. In questo modo il parco rappresenterebbe non solo il riconoscimento delle identità plurime del paese, ma anche della loro connessione ancestrale alla terra.

Verso il futuro: la sfida ambientale e sociale

Contemporaneamente all’inizio dei lavori per il parco, il governo ha disposto un moratorio immediato, dall’8 settembre 2025, sul disboscamento all’interno dei confini del parco: negli ultimi due anni sono stati stanziati un totale di 140 milioni di dollari per la tutela delle foreste, di cui 60 per l’istituzione del parco. All’interno anche un pacchetto di supporto ai lavoratori del settore forestale, con salari in stile jobkeeper, ovvero contratti lavorativi che prevedono varie forme di assistenza per i lavoratori, con una particolare attenzione alla salute mentale, alla formazione per la tutela, anche culturale, del luogo e delle specie a rischio.

La completa istituzione del parco è prevista per il 2026. Si tratta di una sfida non solo sul piano ambientale, ma anche su quello morale e politico; la resa di questa operazione poggerà anche sull’efficacia legislativa e sul monitoraggio dei territori. Questa nuova area di riserva fornisce un corridoio naturale per favorire spostamenti e rigenerazione ecologica.

L’istituzione del Great Koala National Park rappresenta un passo storico nella conservazione ambientale dell’Australia, con benefici ecologici, climatici, economici e culturali immensi. Allo stesso tempo, il progetto si impone di affrontare sfide concrete, come la protezione reale del territorio e appunto, la riforma delle politiche ambientali federali. Il parco non punta a salvaguardare solo i koala come specie a rischio, ma riflette soprattutto la responsabilità collettiva verso il pianeta e la preservazione di tutti i suoi abitanti.

Azzurra Rachelli