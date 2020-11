La nascita dell’Unione Europea tra passato, presente e futuro

Posted on

La nascita dell’Unione Europea

1 novembre 1993: nasce l’Unione Europea. Non fu certo un avvenimento inaspettato, ma il risultato di un processo lento e ininterrotto di reciproca integrazione tra i Paesi europei. Questo processo, iniziato dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, è ancora in atto e la nascita dell’Unione Europea ha segnato solo una tappa fondamentale.

Ma come si è giunti a questo risultato? Come si è potuti arrivare alla comparsa sulla scena internazionale di questo nuovo soggetto giuridico?

Il processo di integrazione europea e il sogno di una nuova Europa

La risposta all’interrogativo non è semplice e occorrerà necessariamente una breve analisi.



Come affermò solennemente Robert Schuman, famoso statista francese nonché padre del progetto di integrazione europea, «L’Europa non si farà di colpo, né in una costruzione d’insieme, ma attraverso realizzazioni concrete, che creino anzitutto una solidarietà di fatto».

Da questa celeberrima dichiarazione tenuta a Parigi il 9 maggio 1950, in cui compare per la prima volta il concetto di Europa, può dirsi cominciato il processo di integrazione europea sino ai giorni nostri.

La Comunità europea

La prima importante tappa si ebbe con la stipulazione dei due Trattati di Roma nel 1957, istitutivi rispettivamente della Comunità Economica Europea (CEE) e della Comunità Europea dell’Energia Atomica (Euratom). Insieme al trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA), firmato a Parigi il 18 aprile del 1951, i Trattati di Roma rappresentano il vero e proprio momento costitutivo della Comunità europea.

All’epoca le incertezze sul futuro erano tantissime. Era il periodo della Guerra Fredda e la minaccia di un attacco nucleare tra le due superpotenze Stati Uniti e URSS era sempre dietro l’angolo. L’Euratom si prefiggeva dunque lo scopo di promuovere un uso pacifico dell’energia nucleare.

Il progetto di un’unione politica

Ma c’è di più. Con la firma del trattato sulla CEE, i sei Paesi Fondatori (cosiddetti “Inner six”, tra cui l’Italia), avevano in mente un obiettivo ben più ambizioso: il progetto di un’unificazione politica dell’Europa. Come difatti si legge nel preambolo del trattato, l’intenzione dei Paesi firmatari era quella di “essere determinati a porre le fondamenta di un’unione sempre più stretta fra i popoli europei“.

In vista di questo ambizioso obiettivo , finalizzato a superare anche le rivalità storiche fra gli Stati europei, fu creato un mercato comune e furono aboliti i dazi doganali tra i Paesi membri con la contestuale istituzione di una tariffa doganale esterna comune.

La nascita dell’Unione Europea

Il secondo importante impulso al processo di integrazione europea fu la firma dell’Atto Unico Europeo nel 1986. Si trattava di un accordo di riforma del vecchio Trattato sulla CEE, volto ad affrontare due importanti esigenze: completare la realizzazione del mercato unico europeo e porre le basi per il progetto di un’unione politica.

A distanza di appena cinque anni fu siglato il Trattato di Maastricht, i cui principali artefici furono il Cancelliere tedesco Helmut Kohl e il Presidente della Repubblica francese François Mitterrand. Si tratta probabilmente dell’evento storico più significativo del processo di integrazione europea, poiché è proprio da questo momento che nacque l’Unione Europea come la conosciamo oggi.

Con il Trattato di Maastricht si posero le basi anche per l’istituzione della moneta unica. Apprezzato e criticato allo stesso tempo, l’Euro è l’emblema di un’unione non più solo politica, ma anche economica e monetaria tra i Paesi aderenti. Una sorta di <unione nell’unione> che rappresenta lo zoccolo duro dell’UE, tra cui spiccano gli stessi Stati Fondatori.

Un soggetto giuridico nuovo



Tirando le somme, è evidente che l’Unione Europea non può essere considerata come un’organizzazione internazionale qualsiasi. E’ “(…) un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale” – come la definiva la celebre sentenza Van Gend & Loos della Corte di Giustizia del 1963.

Si tratta di un unicum nel panorama internazionale. Non è uno Stato, non è una confederazione di Stati e neppure un organismo internazionale paragonabile a tanti altri, come l’ONU o l’OCSE. Si può definire un soggetto giuridico nuovo, che esprime una nuova idea di aggregazione politica ed economica tra Stati diversi, che riconoscono, tuttavia, di avere radici storiche, politiche e culturali comuni.

L’Europa, prima ancora dell’Unione Europea, è difatti un “fenomeno culturale”, come spiegò brillantemente il giurista tedesco Paul Koschaker. E nonostante quest’anno la Brexit sia stato un momento critico di arretramento del processo d’integrazione europea, l’Europa non deve vacillare perché è chiamata ad affrontare la sua sfida più grande: la lotta contro il coronavirus.

Uniti contro la pandemia: verso un lockdown europeo



Proprio in questi giorni, in cui il dilagare dei contagi e il ritorno ai lockdown nazionali stanno piegando gravemente le economie degli Stati Europei, occorre ripensare a quei valori di libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto, rispetto dei diritti umani che hanno ispirato il lungo e non facile cammino del processo di integrazione europea. Valori che, sebbene scolpiti nell’art. 2 del Trattato sull’Unione Europea, sono stati troppo spesso trascurati negli ultimi decenni dalle Istituzioni politiche europee.



L’affermazione dei sovranismi nazionali e di forze euroscettiche e antisistema ne sono una prova eloquente. L’emergenza economica e sanitaria provocata dall’inarrestabile Covid 19 pone l’Unione Europea di fronte a un bivio: riscoprire la forza di questi valori, che rappresentano il <cemento> con il quale è stata costruita la nuova Europa dopo gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, oppure cedere alle spinte sovraniste mettendo a repentaglio le stesse fondamenta dell’UE.









Andrea S. Bruzzese