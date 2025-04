Ogni anno, il 21 aprile, Roma spegne idealmente le candeline di un compleanno che affonda le sue radici nella leggenda e nella storia. Il cosiddetto “Natale di Roma” celebra simbolicamente la nascita della capitale, facendo riferimento a una data precisa – il 21 aprile del 753 a.C. – tramandata dallo scrittore romano Varrone. Ma la fondazione della Città Eterna è tutt’altro che una verità univoca.

Secondo le fonti storiche e archeologiche, Roma non fu fondata in un solo giorno, bensì emerse da un lento processo di aggregazione di piccoli villaggi situati sui colli del Palatino, dell’Aventino, del Campidoglio e di altri rilievi della zona. A spingere gli uomini a stanziarsi in quell’area fu soprattutto la posizione geografica strategica: un fiume navigabile come il Tevere, la vicinanza al mare, e una terra fertile e difendibile. Elementi cruciali per il commercio di beni essenziali come il sale e il bestiame, che resero quel territorio un crocevia di scambi già nel II millennio a.C.

Una leggenda che sfida la storia

Eppure, al di là delle ricostruzioni scientifiche, a dominare l’immaginario collettivo è ancora oggi il racconto mitologico del Natale di Roma. Quello che narra di due gemelli, Romolo e Remo, figli del dio Marte e della vestale Rea Silvia, abbandonati in una cesta sul Tevere per ordine di un re usurpatore, e salvati da una lupa – o forse da una donna di umili origini, secondo interpretazioni più recenti.

Cresciuti da un pastore, i due fratelli finirono per ribellarsi al potere illegittimo, restituendo il trono al nonno Numitore e decidendo infine di fondare una nuova città proprio nel luogo che li aveva accolti. Ma anche qui la leggenda prende una piega drammatica: in disaccordo su chi dovesse regnare, si affidarono agli auspici divini. Romolo vide dodici avvoltoi, Remo solo sei. Il presagio favorì Romolo, che tracciò il solco sacro della città e, in uno scontro fratricida, uccise Remo.

Una data scelta… tra le stelle

Ma perché proprio il 21 aprile? Non esistono evidenze archeologiche che confermino l’esistenza di un giorno esatto di fondazione. Eppure questa data è diventata simbolica grazie a una serie di calcoli astrologici effettuati da Lucio Taruzio Firmano, amico e consulente dello stesso Varrone, famoso autore latino. Fu lui a identificare nel 21 aprile del 753 a.C. il momento in cui, secondo le configurazioni astrali, Roma avrebbe dovuto nascere, quello che in latino fu riconosciuto come la “dies romana” – appunto, il giorno romano.

L’ipotesi di Taruzio trovò presto largo consenso e la città adottò ufficialmente questa cronologia, indicando gli anni con la formula ab Urbe condita, ovvero “dalla fondazione della città”. Così, per esempio, l’anno che noi conosciamo come 2024 d.C. corrisponde al 2777 a.U.c.

Se la data di fondazione ha almeno un’origine simbolica riconosciuta, meno certo è invece il significato del nome “Roma”. Le teorie abbondano: secondo alcuni deriverebbe dall’etrusco rhuma, che significa “mammella”, forse in riferimento al mito della lupa; secondo altri dal greco rhome, “forza”; o ancora dalla radice indoeuropea ruo, collegata al fluire delle acque, e quindi al Tevere. Nessuna di queste ipotesi ha però trovato conferma definitiva.

Quel che sembra probabile è che Romolo, pur non avendo davvero fondato la città in un solo giorno, sia stato un personaggio reale, forse a capo della gens Romilia, attestata ancora in epoca imperiale.







Da festa arcaica a ricorrenza nazionale

Le celebrazioni del Natale di Roma, che domani spegnerà le candeline del suo 2778esimo compleanno, affondano le radici in antiche tradizioni contadine. In epoca preromana, si festeggiava in quel giorno una ricorrenza chiamata “Palilia”, dedicata alla dea Pale, protettrice delle greggi.

Fu l’imperatore Claudio, in età imperiale, a dare alla data una nuova connotazione legata alla nascita di Roma, ma soltanto dopo l’Unità d’Italia, e in particolare con la Breccia di Porta Pia nel 1870, il 21 aprile divenne una celebrazione civica diffusa a livello nazionale.

Il Natale di Roma oggi

Nel tempo, il Natale di Roma ha assunto un tono sempre più simbolico, laico e spettacolare. A Roma, ogni anno, si organizzano eventi, cortei storici, rievocazioni in costume e spettacoli ispirati all’antichità. Il punto focale delle celebrazioni è spesso il Colle Palatino, là dove – secondo la leggenda – Romolo fondò la città.

Nel 2021, a causa della pandemia, il tradizionale corteo storico organizzato dal Gruppo Storico Romano si è tenuto in modalità virtuale, con una diretta streaming dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Quell’edizione fu dedicata all’imperatore Nerone e anticipata al 18 aprile, per favorire la partecipazione online del pubblico.

Anche per il Natale di Roma del 2025 sono stati organizzati molti appuntamenti, che hanno l’obiettivo di far rivivere e insegnare la storia, il mito e la grandezza della Città Eterna. Sette lunghe ore di appuntamenti ed eventi tra un colle e l’altro, tra giardini storici e piazze aristocratiche. Una festa per ricordare e tramandare l’origine di Roma.

“Possis nihil Urbe Roma visere maius”.

Lucrezia Agliani