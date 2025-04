Lo scorso marzo, la senatrice nigeriana Natasha Akpoti-Uduaghan ha accusato il Presidente del Senato Godswill Akpabio di molestie sessuali. Di fronte all’ennesima accusa nei confronti di uno degli uomini più potenti nel Paese, lo Stato africano ha deciso di sospendere la politica. Al grido di “Siamo tutte Natasha”, le associazioni della società civile in Nigeria stanno muovendo la protesta per rivendicare i diritti delle donne, ripetutamente violati.

L’accusa di molestie sessuali al Presidente del Senato e l’allontanamento di Natasha Akpoti-Uduaghan

“Il Senato nigeriano funziona come una setta. Il Presidente del Senato gestisce il Senato come un dittatore, non come un democratico. Non c’è libertà di parola, non c’è libertà di espressione e chiunque osi mettersi contro di lui viene fatto a pezzi.

Sono queste le parole che la senatrice nigeriana Natasha Akpoti-Uduaghan ha rilasciato nella sua prima intervista, dopo essere stata sospesa per aver mosso l’accusa di molestie sessuali al politico più influente del Parlamento della Nigeria, il Presidente del Senato Godswill Akpabio.

In Nigeria, Natasha Akpoti-Uduaghan rappresenta l’opposizione del Peoples Democratic Party (PDP) ed è una delle quattro donne elette in Senato, in netta minoranza rispetto ai 109 senatori uomini. Le molestie sarebbero iniziate nel 2023, quando la senatrice ha visitato la casa di campagna di Akpabio insieme al marito. Akopti-Uduaghan ha raccontato che Akpabio le “ha stretto la mano in modo allusivo” e le ha detto “Farò in modo che possiamo trascorrere un bel momento insieme qui”.

Il capogruppo al Senato Onyekachi Nwaebonyi, presente durante la visita, ha dichiarato che: “In nessun momento del periodo in questione il Presidente del Senato ha fatto avances sessuali indesiderate alla senatrice Akpoti nella sua casa di campagna“. Eppure, Akpoti-Uduaghan ha affermato che questo è solo un episodio tra i tanti e che le molestie sono continuate per diversi mesi.

Ad esempio, Akpoti ha raccontato alla BBC che, mentre si trovava con altri senatori nei locali del Senato, il Presidente ha fatto un commento del tipo: “Natasha tuo marito sta sicuramente godendo, sembra proprio che sei in grado di fare bei movimenti con il tuo girovita”.

Akpabio farebbe delle dichiarazioni estremamente sessiste, scatenando l’ilarità di tutti i senatori e, nel momento in cui viene fatta notare la dubbia condotta, la risposta che ricevono le donne del Senato è che in un ambiente in prevalenza maschile dovrebbero essere abituate a questo tipo di umorismo. Ovviamente, il portavoce Nwebonyi ha affermato che queste accuse sono “completamente false”.







Akpoti-Uduaghan, che è una delle quattro senatrici in un parlamento di 109 membri ed è anche la prima senatrice donna eletta nel suo Stato, ha proposto una petizione per rivendicare i diritti delle donne in Senato, ma è stata respinta a causa di “errori procedurali”.

La sospensione di Akopti-Uduaghan e le protesta per i diritti delle donne in Nigeria

Il 6 marzo, il comitato etico ha inflitto ad Akpoti-Uduaghan una sospensione di sei mesi senza stipendio, motivando la decisione con l’adozione di un comportamento “indisciplinato e dirompente” durante un dibattito in Senato. Akpoti-Uduaghan ha dichiarato alla BBC di non avere più accesso alla sicurezza a seguito della sospensione ed è molto preoccupata soprattutto perché in Nigeria, negli ultimi decenni, diverse persone sono state uccise per aver espresso forti opinioni di dissenso verso il governo.

Le associazioni della società civile in Nigeria hanno espresso preoccupazione per il trattamento riservato ad Akpoti-Uduaghan e stanno chiedendo un’indagine trasparente sulle accuse. Per l’attivista Hadiza Ado, il giorno della sospensione di Natasha Akpoti è stato un giorno triste per tutte le donne nigeriane che lottano per l’emancipazione, sottolineando la disparità di rappresentanza tra uomini e donne in Senato e denunciando la sospensione di una delle quattro sole rappresentanti donne.

La vicenda ha polarizzato ancora di più la Nigeria, dove i sostenitori di Akpabio e i sostenitori di Akpoti-Uduaghan si stanno riunendo in gruppi antagonisti. Akpoti-Uduaghan ha anche dichiarato di aver subito un’ondata di abusi misogini sui social media da quando ha accusato Akpabio di molestie sessuali.

Nel tentativo di far revocare la sospensione, Akpoti-Uduaghan ha intrapreso un’azione legale e intende presentare una nuova petizione al Senato per le accuse di molestie sessuali. Nonostante il forte impatto emotivo, la senatrice ha dichiarato di non essersi mai pentita di aver denunciato e di sentirsi incoraggiata dal marito, dal figlio e dalle organizzazioni civili che la sostengono al di fuori della sua famiglia, incluse le donne politiche di altri Paesi africani.

Akpoti-Uduaghan ha dichiarato anche di ricevere ogni giorno telefonate da donne che si sono messe in contatto con lei e le hanno detto di vivere la stessa identica situazioni nel loro parlamento, ma che non hanno la possibilità di parlare. Le hanno detto: “Natasha, fallo per noi. Questa è la mia storia e la mia storia è quella di molte donne in Nigeria che non hanno il coraggio di parlare“.

Aurora Colantonio