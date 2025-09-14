Il lancio dell’operazione “Sentinella dell’Est” non è solo un’iniziativa militare, ma un vero test politico e operativo per la NATO. Dopo la violazione dello spazio aereo polacco da parte di droni russi nella notte tra il 9 e il 10 settembre, l’Alleanza Atlantica ha deciso di rafforzare la propria presenza lungo i confini orientali. Per Varsavia, questo episodio dimostra che la guerra in Ucraina non resta confinata al territorio ucraino, ma ha effetti immediati anche sugli Stati vicini. Secondo il ministro della Difesa polacco, l’incursione ha messo in luce la natura “ibrida” del conflitto, che non si limita ai combattimenti tradizionali, ma si estende alla disinformazione, agli attacchi informatici e all’uso intensivo dei droni.

La reazione immediata della NATO

Il segretario generale Mark Rutte ha definito l’incidente dello scorso 10 settembre “inaccettabile e pericoloso”, indipendentemente dal fatto che fosse intenzionale o meno. Durante una conferenza stampa al quartier generale dell’Alleanza, ha ribadito che la NATO è pronta a difendere “ogni centimetro del territorio degli alleati”.

In risposta, è stato avviato il dispiegamento di forze aeree, navali e terrestri per blindare il fianco orientale, dalla regione baltica fino al Mar Nero. L’operazione Sentinella dell’Est, nelle intenzioni, servirà a rafforzare la deterrenza e a garantire sorveglianza continua, con particolare attenzione al contrasto delle minacce aeree a bassa quota.

Una missione modellata sulla “Sentinella del Baltico”

Il generale Alexus Grynkewich, comandante supremo della NATO in Europa, ha chiarito che Eastern Sentry sarà strutturata in modo flessibile e modulare. La missione si ispira alla precedente “Sentinella del Baltico”, avviata a inizio anno per proteggere infrastrutture critiche e monitorare le attività navali russe. Proprio come nel Baltico, anche sul fronte orientale verranno combinate risorse diverse: aerei da caccia, fregate, radar e sistemi anti-drone. L’obiettivo è intercettare minacce prima che diventino un rischio diretto per gli Stati membri.

Diversi Paesi hanno già annunciato il proprio sostegno alla Sentinella dell’Est. La Danimarca fornirà due F-16 e una fregata antiaerea, la Francia metterà a disposizione tre caccia Rafale, mentre la Germania contribuirà con quattro Eurofighter. Il Regno Unito ha confermato l’intenzione di partecipare, sebbene non siano stati resi noti i dettagli del suo contributo. Oltre agli asset tradizionali, verranno sperimentate nuove tecnologie, come sensori avanzati e sistemi anti-drone, per contrastare la crescente minaccia rappresentata da velivoli senza pilota a basso costo e difficile individuazione.

L’ipotesi di una no-fly zone

Tra le misure discusse figura anche la possibilità di istituire una zona cuscinetto aerea lungo il confine tra Polonia e Ucraina, una sorta di no-fly zone limitata che permetterebbe di abbattere i droni prima che entrino nello spazio aereo NATO. Si tratta però di un’ipotesi ancora controversa, poiché richiederebbe regole d’ingaggio chiare e potrebbe comportare rischi di escalation con Mosca. Gli Stati Uniti, in particolare, mantengono cautela su questa opzione, temendo conseguenze difficilmente controllabili.







Una cooperazione internazionale senza precedenti

Il ministro della Difesa polacco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ha voluto ringraziare pubblicamente i partner europei, dall’Italia ai Paesi Bassi, fino alla Germania e alla Francia, sottolineando la rapidità e l’efficacia della risposta. Ha descritto come “impressionante” la capacità di coordinamento delle forze alleate, lodando l’interoperabilità e l’eccellente combinazione di capacità militari. Anche lo Stato Maggiore polacco ha diffuso immagini simboliche dell’inizio dell’operazione, mostrando l’arrivo di aerei e mezzi militari alle basi operative.

Nonostante il lancio dell’operazione, l’incidente del 10 settembre ha evidenziato alcune fragilità. Il sistema anti-drone polacco “SkyCTRL”, secondo fonti interne, non era pienamente operativo a causa di ritardi nella modernizzazione, lasciando scoperte alcune aree sensibili. Inoltre, la difficoltà di rilevare droni a bassa quota ha dimostrato che la copertura radar non è ancora uniforme. L’intervento degli alleati ha sopperito a queste lacune, ma resta il dubbio su quanto i sistemi nazionali siano pronti ad affrontare autonomamente simili emergenze.

Il contesto geopolitico

Parallelamente, la Russia e la Bielorussia hanno annunciato esercitazioni militari congiunte, una mossa che appare come una risposta diretta al rafforzamento NATO. Mosca, attraverso il portavoce Dmitrij Peskov, ha respinto le accuse di Varsavia, definendo infondate le ricostruzioni sull’origine dei droni. Il Cremlino sostiene che non vi siano prove concrete a supporto delle accuse e che i velivoli non fossero destinati al territorio polacco. Questa posizione alimenta un clima di tensione diplomatica, mentre il rischio di incidenti e malintesi ai confini resta elevato.

Eastern Sentry segna l’inizio di una fase di monitoraggio permanente sull’intero fianco orientale. Per gli alleati, è un messaggio politico chiaro: i confini della NATO non possono essere messi in discussione. Tuttavia, l’operazione Sentinella dell’Est comporta costi elevati, un aumento della presenza militare nelle zone di frontiera e il rischio di escalation accidentali. La sfida per l’Alleanza sarà dimostrare che la sua risposta non è solo simbolica, ma realmente efficace nel garantire la sicurezza dei cittadini europei.

L’operazione “Sentinella dell’Est” rappresenta il nuovo volto della deterrenza NATO in Europa orientale. Nasce da un episodio circoscritto, ma riflette una strategia più ampia: blindare i confini, testare la cooperazione tra alleati e rafforzare la capacità di reazione contro minacce asimmetriche come i droni. Resta però l’incognita su come Mosca risponderà e sul prezzo politico e militare che l’Europa sarà chiamata a pagare.

Lucrezia Agliani