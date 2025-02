Il naufragio di un’imbarcazione carica di migranti al largo della costa caraibica di Panama ha riacceso l’attenzione sulla difficile situazione di chi tenta di attraversare il confine marittimo tra America Centrale e Sudamerica. Nell’incidente, causato dal maltempo, una bambina venezuelana ha perso la vita, mentre 20 persone sono state tratte in salvo dalle autorità locali. La tragedia del naufragio a Panama si inserisce in un contesto più ampio di tensioni geopolitiche, con gli Stati Uniti che rafforzano la loro politica migratoria e riaffermano il proprio interesse strategico per il Canale di Panama, tra contrasti diplomatici e preoccupazioni per l’influenza cinese nella regione.

Un drammatico naufragio nel Mar dei Caraibi

Un’imbarcazione carica di migranti provenienti da Venezuela e Colombia si è rovesciata al largo della costa nord-orientale di Panama, causando la morte di una bambina venezuelana. Le autorità panamensi sono riuscite a salvare 20 persone, tra cui due membri dell’equipaggio, ma l’episodio del naufragio a Panama riaccende i riflettori sulla pericolosa rotta migratoria nella regione e su come le autorità statunitensi stiano trattando la materia, sopratutto dopo l’elezione alla Presidenza di Trump.

Secondo quanto riferito dal Servizio nazionale di frontiera di Panama (Senafront), l’incidente è avvenuto tra venerdì e sabato a causa delle condizioni avverse del mare.

Le operazioni di soccorso

Le forze di sicurezza panamensi sono intervenute prontamente per recuperare i naufraghi. Un uomo è stato tratto in salvo mentre lottava tra le onde, simbolo della disperazione di chi affronta viaggi pericolosi nella speranza di un futuro migliore. La barca, partita con l’intenzione di raggiungere la Colombia, era stata precedentemente respinta dagli Stati Uniti, aggravando ulteriormente la situazione dei migranti a bordo.

Immigrazione e sicurezza: la visita di Marco Rubio

La questione migratoria si intreccia con la politica internazionale. Marco Rubio, Segretario di Stato degli Stati Uniti, ha scelto Panama come prima tappa della sua missione diplomatica in America Centrale. Il viaggio ha l’obiettivo di rafforzare le misure contro l’immigrazione irregolare, una delle priorità dell’amministrazione Trump.

Inoltre, Rubio intende riaffermare la posizione statunitense sul controllo del Canale di Panama, in un contesto di crescente influenza cinese nella regione.

A differenza dei suoi predecessori, che solitamente inauguravano le missioni estere in Europa o Asia, Rubio ha scelto l’America Centrale per sottolineare l’importanza della regione nella strategia di sicurezza degli Stati Uniti. Oltre alla gestione dei flussi migratori, il focus della visita include il contrasto al traffico di droga e la tutela degli interessi americani in un’area geopoliticamente strategica.

La questione del Canale di Panama

Gli Stati Uniti, che hanno costruito e amministrato il canale fino al 1999, vorrebbero ora rientrare nella sua gestione per contrastare la crescente influenza della Cina nella regione. Tuttavia, il presidente panamense José Raúl Mulino ha respinto categoricamente l’idea di una restituzione del canale a Washington, dichiarando: “Il canale appartiene a Panama”.







Nonostante questa ferma posizione, alcuni osservatori ritengono che possano emergere compromessi, come la revisione della concessione della gestione operativa attualmente affidata alla società cinese Hutchison Ports.

Il dibattito sulla gestione del canale e sulla presenza cinese in America Latina rimane acceso. Rubio ha sottolineato come la Cina stia utilizzando strumenti economici e diplomatici per espandere la sua influenza nella regione, minacciando la sovranità di alcuni Paesi. Resta da vedere se gli Stati Uniti riusciranno a negoziare un maggiore controllo sulle infrastrutture strategiche panamensi o se dovranno rivedere la loro strategia.

Il naufragio a Panama: un sintomo della problematica amministrazione statunitense

La tragedia del naufragio a Panama, in cui ha perso la vita una bambina, si inserisce come conseguenza diretta delle politiche difensive statunitensi in materia di immigrazione. Panama è sicuramente nell’occhio del mirino USA in questo momento storico: gli interessi americani sul canale internazionale è senz’altro uno degli obiettivi principali.

Lucrezia Agliani