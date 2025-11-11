Un nuovo naufragio di migranti Rohingya al confine tra Thailandia e Malesia riporta alla luce una crisi umanitaria dimenticata. Una barca sovraccarica di persone in fuga dal Myanmar si è capovolta nelle acque del Mar delle Andamane, lasciando almeno undici morti accertati e decine di dispersi. La tragedia è l’ennesimo capitolo di un esodo che continua da anni, alimentato da persecuzioni, povertà e guerra civile.

Il naufragio di migranti Rohingya e i soccorsi

Le autorità malesi hanno recuperato sette corpi, tra cui cinque donne e una ragazza, mentre altre quattro vittime — tra cui due bambini — sono state trovate in acque thailandesi. Le squadre di soccorso sono riuscite a trarre in salvo tredici persone, ma il bilancio resta incerto. Secondo la Guardia Costiera malese, al momento del naufragio di migranti Rohingya la barca trasportava circa settanta migranti e faceva parte di un gruppo più ampio di trecento Rohingya, partiti tre giorni prima dallo stato di Rakhine, nel Myanmar occidentale.

Le operazioni di ricerca si concentrano intorno all’isola di Langkawi, una meta turistica ora trasformata in teatro di disperazione. L’area di pattugliamento si estende per oltre 580 chilometri quadrati, con la collaborazione della polizia marittima thailandese e dell’Agenzia per l’applicazione del mare della Malesia. Le autorità temono che due delle barche partite insieme alla prima siano ancora disperse.

Un viaggio disperato e pericoloso

Le testimonianze dei sopravvissuti raccontano un viaggio iniziato nella speranza e terminato nella paura. Dopo essere salpati a bordo di un’imbarcazione più grande, i profughi sono stati costretti a dividersi in barche più piccole per attraversare il confine marittimo: una scelta fatale. Molti dei superstiti hanno riferito di aver pagato ai trafficanti somme che superano i 3.000 dollari per essere trasportati verso la Malesia, considerata da molti un rifugio sicuro.

Le imbarcazioni utilizzate dai trafficanti sono spesso vecchie, sovraffollate e prive di qualsiasi dotazione di sicurezza. Mancano acqua potabile, cibo e servizi igienici: un inferno galleggiante per chi cerca una nuova vita lontano dalle persecuzioni. Le immagini diffuse dalle autorità mostrano corpi senza vita trascinati a riva e sopravvissuti esausti, coperti da coperte improvvisate, accanto a soccorritori che cercano di rianimare chi lotta ancora per respirare.

Le cause di un esodo senza fine

La minoranza Rohingya, composta principalmente da musulmani, è tra i gruppi più perseguitati del sud-est asiatico. Nel Myanmar a maggioranza buddista vengono considerati stranieri indesiderati, privati della cittadinanza e sottoposti a sistematiche violenze e discriminazioni.

Dal 2017, quando una brutale offensiva militare costrinse centinaia di migliaia di persone a fuggire, quasi un milione di Rohingya vive confinato in campi profughi nel sud del Bangladesh, in condizioni precarie e senza prospettive di integrazione.

Negli ultimi anni, la situazione si è ulteriormente aggravata con la guerra civile scoppiata dopo il colpo di Stato militare del 2021. L’instabilità politica e la repressione hanno spinto sempre più persone a tentare la fuga via mare, affidandosi a reti di trafficanti che gestiscono un business milionario basato sulla disperazione altrui.







Un traffico disumano sotto gli occhi del mondo

Secondo le autorità malesi, le rotte marittime che collegano la costa occidentale del Myanmar alla Malesia attraverso le acque thailandesi sono ormai battute regolarmente dai sindacati della tratta di esseri umani. “I trafficanti sfruttano i migranti e li trasformano in merci”, ha dichiarato Romli Mustafa, capo della Malaysian Maritime Enforcement Agency. Questi gruppi criminali, spesso ben organizzati, chiedono somme esorbitanti in cambio di passaggi su barche fatiscenti, promettendo un arrivo sicuro che raramente si realizza.

La Malesia, già meta di milioni di lavoratori migranti provenienti da tutta l’Asia, è considerata da molti Rohingya una destinazione finale. Tuttavia, la realtà è ben diversa: chi sopravvive al viaggio si trova spesso a vivere in clandestinità, sfruttato nei settori dell’edilizia o dell’agricoltura, senza documenti né diritti riconosciuti.

Le reazioni e l’appello internazionale

Le Nazioni Unite e diverse organizzazioni umanitarie hanno espresso profonda preoccupazione per l’ennesima tragedia nel Golfo del Bengala. “L’instabilità e la guerra in Myanmar costringono sempre più persone a intraprendere viaggi disperati”, ha dichiarato James McBride, portavoce di un’agenzia umanitaria regionale. Gli appelli per una maggiore cooperazione internazionale nella gestione dei flussi migratori e nella lotta ai trafficanti si moltiplicano, ma le risposte concrete restano insufficienti.

Il dramma del naufragio di migranti Rohingya, sebbene riconosciuto dalla comunità internazionale, continua a consumarsi lontano dai riflettori. Senza un impegno serio per garantire diritti, sicurezza e una prospettiva di vita dignitosa, altre barche continueranno a salpare e altri corpi a galleggiare nel silenzio del mare.

La tragedia di Langkawi non è un episodio isolato: nel dicembre 2021 oltre venti migranti morirono in circostanze simili al largo della costa malese. Ogni naufragio riporta alla luce le stesse domande: fino a che punto il mondo può ignorare una persecuzione che dura da decenni? E quale responsabilità hanno i governi regionali nell’assicurare vie legali e sicure per chi fugge dalla violenza?

Mentre le onde restituiscono i corpi dei dispersi, la disperazione in seguito al naufragio di migranti Rohingya continua a interrogare il resto del mondo. Il mare, che dovrebbe unire popoli e culture, si trasforma ancora una volta in confine e tomba per chi cerca solo la libertà.

Lucrezia Agliani