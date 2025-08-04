La rotta migratoria tra il Corno d’Africa e la Penisola Araba si conferma tra le più letali al mondo. Ancora una volta, le acque del Golfo di Aden sono diventate teatro di una tragedia che ha spezzato decine di vite. Almeno 76 migranti hanno perso la vita nel naufragio di un’imbarcazione sovraffollata, mentre decine risultano dispersi. Il naufragio in Yemen si è verificato al largo della provincia yemenita di Abyan, nel sud del Paese, una zona tristemente nota per il transito clandestino verso i ricchi Paesi del Golfo.

Una tragedia annunciata: le cifre dell’orrore

Secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), l’imbarcazione trasportava circa 154 persone, prevalentemente di nazionalità etiope, partite in cerca di un futuro migliore. Dal naufragio in Yemen, solo 12 migranti sono stati tratti in salvo, mentre almeno 68 corpi sono stati recuperati lungo le coste, in particolare nella zona di Khanfar, e altri 14 all’obitorio di Zinjibar, capoluogo della provincia.

Le autorità yemenite hanno immediatamente avviato operazioni di soccorso e recupero, estese a tratti costieri molto ampi. Il maltempo e le condizioni precarie dell’imbarcazione potrebbero essere stati determinanti per l’affondamento.

Rotte insicure e trafficanti senza scrupoli

Nonostante oltre dieci anni di guerra civile, lo Yemen rimane uno dei principali snodi migratori tra l’Africa orientale e l’Asia. L’instabilità politica, la povertà endemica e l’assenza di controlli efficaci rendono le sue coste un punto di approdo per migliaia di migranti che si affidano a trafficanti spregiudicati. Questi ultimi utilizzano imbarcazioni fatiscenti e sovraccariche, mettendo a repentaglio la vita di chi fugge da fame, conflitti etnici e repressioni politiche, soprattutto dall’Etiopia.

Una strage che si ripete

Il naufragio in Yemen, nella zona di Abyan, non è certamente un caso isolato. Solo nel 2024, secondo l’OIM, oltre 60.000 migranti africani hanno attraversato il mare per raggiungere lo Yemen, un calo rispetto ai 97.000 del 2023, dovuto all’intensificarsi dei pattugliamenti navali. Tuttavia, le cifre delle vittime restano spaventose: nel solo 2023, l’OIM ha registrato 558 morti sulla Rotta del Mar Rosso, di cui 462 causate da naufragi.

A marzo, quattro imbarcazioni si sono rovesciate nelle stesse acque, causando due morti confermati e ben 186 dispersi. Una tragedia silenziosa e sistemica, che si ripresenta con scadenza inquietante.







I sopravvissuti e il racconto dell’orrore

Alcuni dei sopravvissuti sono stati trasferiti ad Aden, città costiera vicina al luogo del disastro. Le testimonianze raccolte parlano di viaggi di giorni, in condizioni disumane, senza acqua né cibo, stipati su imbarcazioni instabili e affidati a scafisti senza scrupoli. Il capo della missione OIM in Yemen, Abdusattor Esoev, ha espresso profonda preoccupazione per la sorte dei dispersi, definendola “ancora sconosciuta”.

L’imbarcazione infatti si è rovesciata improvvisamente nelle acque del Mar Arabico, non lontano dalla costa meridionale yemenita. Fonti della sicurezza locale indicano che le cattive condizioni meteorologiche abbiano giocato un ruolo chiave nel naufragio in Yemen. Secondo la BBC, i primi rapporti parlavano di circa 68 vittime, ma nelle ore successive il bilancio è salito fino a 76 confermate, mentre oltre 70 persone risultano disperse.

Un appello ignorato dalla comunità internazionale

Il dramma umanitario che si consuma sulle coste yemenite e lungo le rotte migratorie africane riceve scarsa attenzione internazionale. Organizzazioni umanitarie e agenzie delle Nazioni Unite continuano a lanciare appelli affinché vengano offerte alternative sicure ai migranti. Ma la mancanza di volontà politica e la chiusura delle frontiere nei Paesi del Golfo lasciano i migranti senza opzioni, se non quella di affidarsi al mare e alla sorte.

Il naufragio in Yemen si inserisce in un quadro molto più ampio: la crisi migratoria che coinvolge milioni di persone nel Corno d’Africa, spinte a lasciare le proprie terre da carestie, guerre civili e persecuzioni. Lo Yemen, pur devastato da anni di conflitto interno, continua a essere percepito come un passaggio obbligato verso la speranza. Ma quel sogno, troppo spesso, si infrange in fondo al mare.

Un bilancio che non smette di crescere

L’ennesimo naufragio al largo dello Yemen ci ricorda che il fenomeno migratorio non si arresta, ma cambia forma, si adatta, continua a generare vittime. I numeri, per quanto alti, non restituiscono la portata umana della tragedia: vite spezzate, famiglie distrutte, destini inghiottiti dalle onde. E finché non si affronteranno le radici profonde di questa migrazione forzata, il bilancio continuerà a crescere.

