Come tutti sappiamo il giorno 18 di gennaio Aleksej Navalny, dopo “l’esilio” durato cinque mesi in Germania, è tornato in Russia pur sapendo di essere imprigionato. Da questo punto di vista non ci sono state sorprese, infatti così è stato.

Perchè quindi, l’oppositore di Putin, ha deciso di intraprendere questa mossa “suicida”? Ovviamente aveva un piano, ed oggi, 19 gennaio, abbiamo assistito alla scoperta della prima “pesante” carta di Navalny: svelare la reggia segreta di Putin.

L’improvviso ritorno di Navalny, dopo il suo esilio durato 5 mesi in Germania (in seguito alla storia dell’avvelenamento) nella sua patria, ha suscitato molte perplessità da parte di milioni di cittadini, russi e non. C’era chi non capiva il perchè di questa mossa “suicida” e chi “aveva già capito tutto”. Attraverso una lettura più politica, la strategia più plausibile, dopo l’arresto di Navalny, sarebbe stata quella di un attacco mediatico, e non solo, da parte dell’Europa e Stati Uniti all’indirizzo della Russia di Putin. Se l’ex KGB non avesse ceduto, sarebbero potute arrivare nuove sanzioni, cosa che Putin non può minimamente permettersi al giorno d’oggi, vista la grave situazione socio-economica nella quale versa. Forse il piano è ancora questo. Quello che sappiamo per certo, però, è che oggi (19 gennaio) Navalny ha svelato la sua prima carta, e che carta…

Navalny pubblica il video d’inchiesta sul “più grande atto di corruzione” ad oggi da parte di Putin

La Russia di Putin non è certo famosa per la limpidezza di governo e l’assenza di corruzione, anzi. Da anni, infatti, l’argomento più trattato nelle sedi politiche e nelle campagne elettorali russe è esattamente quello della corruzione che divaga in ogni angolo del Paese. Per fare un’esempio, è stato possibile risalire a tutto il team di sicari incaricati di uccidere Navalny, pagando un poliziotto corroto su Telegram.

Non è strano, quindi, che il video pubblicato questo pomeriggio da Navalny riguardi proprio di come lo “Zar” russo spenda la maggior parte dei soldi che ottiene dalla corruzione (e sono molti).

Il video/servizio d’inchiesta dura quasi due ore. Nei primi 40 minuti, circa, è spiegato come Putin sia salito al potere, iniziando la sua carriera proprio in Germania quando era un funzionario del KGB (servizi segreti russi). Il documentario mostra, sempre attraverso foto ufficiali e documentazioni ufficiali, un Putin meno potente di quello che lui stesso ha voluto sempre far credere sul proprio passato. Un Putin furbo però, che è riuscito a fare le giuste amicizie che l’hanno portato dove tutti sappiamo.

Un’altra caratteristica molto interessante nel servizio d’inchiesta sulla psiche dell’ex KGB, proviene dalle lettere scambiate tra la moglie di Putin ed una sua amica negli anni ’90 (quando il Presidente russo era ancora un funzionario). In queste si evince una grande ossessione che la coppia Putin aveva verso la volontà di possedere (grandi) appartamenti regalati dallo stato. Ed è questo il punto che ci collega perfettamente con il fulcro del servizio d’inchiesta.

Navalny svela la reggia segreta di Putin

Lo zar, negli ultimi quindici anni, in totale segretezza, sta costruendo una reggia che non ha niente da invidiare al Palazzo d’Inverno (Ermitage) di San Pietroburgo. Non solo, ci sono gigantesche piantagioni di vitigni, case a più piani di più di 2500 metri quadri riservate alle “spa”, una struttura nascosta sotto terra che si è scoperto essere un campo da hockey e una grotta scavata sotto la roccia, che dando direttamente sul mare, permette di gustare al meglio i vini della sua personale cantina. In totale, la grandezza del terreno sul quale la reggia segreta di Putin si estende, ammonta a circa 7000 ettari. Più che di un terreno è lecito parlare di una cittadina. La zona dove Putin sta costruendo è situata al sud della Russia, nella regione Krasnodar. Un posto che ha poco a che vedere con l’immagina della Russia fredda, vuota e costantemente innevata. Lì le temperature sono alte e c’è il mar Nero.

Entrare in questa zona è quasi impossibile, avvicinarsi anche. Il team di Navalny è riuscito però ad aggevolare l’FSB (ex KGB) che controlla costantemente la zona, e, attraverso un drone, ottenere per la prima volta nella storia delle riprese di questa terra e della sua reggia segreta.

E’ importante ricordare che la quasi totalità dei soldi usati per costruire il paradiso dello Zar proviene dagli “amici di Putin”, cioè dalla cerchia di persone delle quali il Presidente ha deciso di circondarsi (per lo più amici di vecchia data, parenti ed oligarchi), e ai quali, attraverso un accordo implicito, è permesso “rubare” nel Paese in cambio di piccole percentuali, investite appunto per costruire la reggia.

Uno dei più grandi segreti costuditi da Putin

A quanto si sa fino ad oggi, e solo in base ai documenti che sono stati scovati da Navalny ed i suoi aiutanti, il totale di speso per costruire la reggia segreta di Putin, negli ultimi 10 anni, ammonta a circa 1 mlrd di dollari. Non è certo una notizia che farebbe piacere ai pochi sopravissuti elettori dello Zar, che già non gode di grande popolarità.

È questa, quindi, la prima carta giocata da Navalny. Una mossa, a livello strategico, a dir poco geniale, visto che ora Putin non avrà solo pressioni esterne (Europa e Stati Uniti) ma anche interne, cosa ancora peggiore, portandolo a combattere su due fronti. Ovviamente non basta questo per “levare la poltrona” a Putin, ma se il piano di Navalny dovesse continuare con astuzia, si prospetta un futuro ancora più difficile per l’ormai non giovane Zar russo.

Oltre a raccontare la costruzione della reggia di Putin, questo servizio d’inchiesta ha mostrato perfettamente l’ormai marcio sistema del leader russo. Un sistema che pone le radici negli anni della perestroika, forse anche prima. Si può notare che da tempo la popolazione russa non ne può più della presidente di Putin. Il dilemma sarà quello di capire se questo strano ed affascinante popolo, storicamente e culturalmente mai stato in una democrazia, riuscirà a reggerla con un possibile futuro arrivo alla presidenza di Navalny o qualcun’altro.

Per finire, il servizio d’inchiesta pubblicato da Navalny è da prendere come esempio anche al di fuori dalla Russia. In Occidente, in Europa, in Italia. La corruzione dilaga da sempre e ormai ci siamo abituati ad articolare la questione con un “tanto i politici rubano tutti”, normalizzando e rassegnadoci al fatto.

C’è da riflettere, se c’è una persona in Russia che ha il coraggio di fare tutto ciò contro uno dei “dittatori” più potenti del mondo, perchè non dovremmo riuscirci in un paese “democratico”? Forse perchè non lo vogliamo.

Nikita Edoardo Laino