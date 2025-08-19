Una nave di aiuti alimentari è in arrivo al porto israeliano di Ashdod, con la missione di alleviare la drammatica emergenza umanitaria del genocidio in Palestina. Pasta, riso e alimenti per l’infanzia viaggiano insieme a speranze di un temporaneo e flebile sollievo per una popolazione stremata da mesi di genocidio, carenze e blocchi. L’operazione, coordinata da vari governi e organizzazioni internazionali, si inserisce in un contesto segnato da bombardamenti, fame diffusa e un bilancio sempre più pesante anche tra gli operatori umanitari.

Una spedizione via mare attesa da mesi, ma comunque completamente insufficiente rispetto alle necessità

La popolazione della Striscia di Gaza vive una delle peggiori emergenze alimentari e umanitarie degli ultimi decenni. Dopo mesi di restrizioni e blocchi, gli effetti della carenza di cibo sono ormai devastanti: secondo fonti locali, più di duecento persone hanno già perso la vita per fame. Le testimonianze delle agenzie umanitarie internazionali parlano di condizioni di malnutrizione diffusa, con bambini e anziani particolarmente colpiti.

Israele, dopo aver bloccato per quasi tre mesi l’ingresso di beni essenziali, ha consentito soltanto un flusso limitato di rifornimenti, delegando parte della distribuzione a strutture poco efficienti. Oggi sarebbe partita una nave di aiuti alimentari verso la Striscia di Gaza, con a carico 1.200 tonnellate di cibo vario, destinate in sostegno al popolo palestinese.

Si tratta di 52 container riempiti con pasta, riso, alimenti per l’infanzia e conserve: beni basilari, ma vitali, per una comunità che vive ormai sull’orlo della carestia. Una volta completato lo scarico, il contenuto sarà trasferito con camion verso la Striscia, dove operatori delle Nazioni Unite e della ONG World Central Kitchen si occuperanno della distribuzione tra i centri di stoccaggio e le mense collettive.

Gli Emirati Arabi in prima linea

Il carico della nave di aiuti alimentari è frutto di una collaborazione internazionale. Più della metà degli alimenti arriva grazie ai fondi messi a disposizione dagli Emirati Arabi Uniti attraverso il Fondo Amalthea, un’iniziativa lanciata nel 2023 per sostenere gli aiuti via mare. Il resto proviene da contributi del governo maltese, da organizzazioni umanitarie italiane, da un ordine religioso di Malta e da una ONG kuwaitiana.

In totale, circa 700 tonnellate sono state acquistate a Cipro utilizzando i finanziamenti emiratini, mentre le altre provengono da vari partner europei e mediorientali.

Controlli doganali e precedenti storici

Il viaggio della nave è partito da Limassol, a Cipro, dove le autorità israeliane avevano già ispezionato l’intero carico. Questo dovrebbe evitare ulteriori controlli una volta giunta ad Ashdod, riducendo i rischi di lunghi ritardi, come spesso accade per gli aiuti diretti a Gaza. È la prima spedizione di questo tipo dopo la chiusura, nel luglio 2024, del molo galleggiante realizzato dagli Stati Uniti davanti alla costa della Striscia, una struttura che per qualche mese aveva permesso un flusso più costante di aiuti marittimi.

Il ministero degli Esteri cipriota ha definito questa missione come parte di uno sforzo coordinato sotto la guida delle Nazioni Unite. Cipro, già lo scorso anno, era stata punto nevralgico della logistica, facilitando il trasferimento di oltre 22.000 tonnellate di aiuti diretti a Gaza. Grazie a quel precedente, l’isola si è confermata come ponte strategico tra il Mediterraneo e il Medio Oriente, con il supporto di organizzazioni come la World Central Kitchen, che aveva operato anche attraverso strutture militari statunitensi.

Il genocidio che non si ferma

Mentre la nave viaggiava verso Ashdod, la Striscia è stata nuovamente colpita da bombardamenti israeliani. Dall’alba di oggi, almeno 21 persone hanno perso la vita. A Khan Younis, sei sfollati sono stati uccisi nelle tende che li ospitavano; a Deir el-Balah altre dieci persone, tra cui due bambini, hanno perso la vita.

Secondo fonti palestinesi, due civili sono stati colpiti mentre aspettavano aiuti nel nord di Gaza, a Beit Lahiya. Altri 53 sono rimasti feriti negli attacchi. Questo scenario drammatico mostra come la consegna degli aiuti si svolga in un contesto in cui la violenza non lascia tregua.

Non solo la popolazione civile, ma anche chi porta soccorso è costantemente in pericolo. Secondo i dati diffusi dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), nel 2024 sono stati uccisi 383 operatori umanitari nel mondo, quasi la metà a Gaza. È il bilancio più grave mai registrato: oltre 180 vittime appartenevano a staff locali, morti mentre distribuivano aiuti o persino all’interno delle proprie abitazioni.







Un appello all’azione internazionale

“Ogni attacco contro un operatore umanitario è un attacco contro l’intera comunità che serve”, ha dichiarato Tom Fletcher, capo degli aiuti umanitari dell’ONU. La mancanza di responsabilità e di protezione per i civili e per gli operatori ha sollevato accuse di inerzia da parte della comunità internazionale. Le Nazioni Unite hanno ribadito l’urgenza di garantire accessi sicuri, chiedendo che i responsabili delle violenze siano portati davanti alla giustizia.

La nave di aiuti alimentari diretta ad Ashdod non rappresenta una soluzione, ma un fragile sollievo per una popolazione che vive da mesi la carestia. Mentre il Mediterraneo diventa un corridoio vitale per gli aiuti, la guerra continua a mietere vittime e a rendere pericoloso persino l’intervento umanitario. La comunità internazionale è di fronte a un bivio: limitarsi a tamponare l’emergenza o affrontare finalmente le cause profonde di questa tragedia.

Lucrezia Agliani