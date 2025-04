Il piano del governo italiano per esternalizzare parte della gestione dei flussi migratori in Albania torna a far discutere dopo il trasferimento di 40 migranti dal Cpr di Brindisi al centro di Gjader. La nave Libra della Marina Militare ha infatti salpato questa mattina verso l’Albania, con a bordo 40 persone migranti. Un’operazione sostenuta da un decreto-legge approvato a fine marzo, ma che continua a sollevare interrogativi su trasparenza, diritti fondamentali e legittimità giuridica, anche alla luce delle osservazioni avanzate dalla Corte di giustizia europea.

La nave Libra in partenza da Brindisi

La nave Libra della Marina Militare ha lasciato Brindisi con a bordo 40 migranti destinati al centro per il rimpatrio di Gjader, in Albania. Si tratta di cittadini di diverse nazionalità, precedentemente ospitati nel Cpr di Restinco. Il viaggio della nave Libra segna non solo un ulteriore passo nel piano migratorio del governo italiano, ma anche uno degli ultimi impieghi dell’imbarcazione con bandiera italiana: nei prossimi mesi sarà donata all’Albania, come stabilito in un recente accordo presenziato dal ministro della Difesa Guido Crosetto.

A bordo, oltre ai migranti, anche 80 membri dell’equipaggio. L’arrivo in Albania rappresenta il primo concreto effetto del decreto del 28 marzo, che consente ora di trasferire anche migranti già presenti sul suolo italiano, destinatari di un provvedimento di espulsione convalidato da un giudice. L’arrivo della nave Libra è previsto per il pomeriggio di oggi stesso.

Gjader si prepara ad accogliere

Il centro albanese di Gjader, attualmente in grado di ospitare 48 persone, si prepara a espandere la propria capacità a 144 posti. Situato in una zona rurale isolata, circondato da cave e poche fattorie, il centro appare come un massiccio complesso di cemento. L’obiettivo dichiarato dal governo è potenziare la capacità di trattenimento, sfruttando il 15% di posti in più rispetto alla disponibilità nazionale e agevolando così le operazioni di riconoscimento consolare e i rimpatri.

Secondo Claudio Galzerano, direttore centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle frontiere, l’ampliamento sarà fondamentale per supportare le attività nei dieci Cpr italiani, dove la capacità effettiva è ridotta a causa di frequenti danneggiamenti: su circa 1.400 posti teorici, solo 700 sarebbero realmente disponibili.







Un piano fermato tre volte

Nonostante l’attuale ripartenza del piano, il progetto di trasferire i migranti in Albania era stato già bloccato in passato. Tre interventi della magistratura avevano sospeso l’attuazione dell’accordo bilaterale, sollevando dubbi sulla conformità giuridica della misura. Le incertezze si sono concentrate soprattutto sulla classificazione dei cosiddetti “Paesi d’origine sicuri”, base normativa per i rimpatri accelerati.

Il decreto approvato a marzo ha cercato di aggirare questi ostacoli cambiando il quadro giuridico dei centri in Albania, trasformandoli da strutture di accoglienza a luoghi di detenzione amministrativa. Una mossa studiata per rispondere alle criticità sollevate dai giudici italiani.

Il nodo giuridico europeo

Proprio in questi giorni, la Corte di giustizia dell’Unione europea è chiamata a esprimersi su una questione cruciale: quali criteri devono rispettare gli Stati membri per designare un Paese come “sicuro”? L’avvocato generale Jean Richard de la Tour ha già espresso il suo parere, sebbene non vincolante: è possibile designare un Paese tramite legge, ma solo se vengono rese pubbliche le fonti alla base della decisione e se è garantita una tutela effettiva per le categorie più vulnerabili, come giornalisti e oppositori politici.

Questo parere mette in dubbio l’inserimento di Stati come Egitto o Bangladesh nella lista dei Paesi sicuri, e rappresenta un campanello d’allarme per la politica migratoria italiana. Resta quindi alta l’attesa per la sentenza definitiva della Corte, attesa tra la fine di maggio e l’inizio di giugno.

Le critiche sulla trasparenza

Sul piano politico e civile, il trasferimento dei migranti ha sollevato numerose critiche. Attivisti, associazioni e membri dell’opposizione denunciano una crescente opacità nella gestione dei centri e delle procedure. Una critica fondamentale e preoccupante è sicuramente quella che fa riferimento alla mancanza di informazioni e l’aumento della negligenza riguardo alla trasparenza.

Non è chiaro da quali Cpr provengano i migranti trasferiti né quali siano le loro nazionalità. Le uniche certezze, confermate dal ministro Piantedosi, sono i numeri: 40 persone, già oggetto di provvedimenti di espulsione.

Una strategia che divide

Il piano Italia-Albania resta al centro di un acceso dibattito. Da un lato, il governo lo considera una soluzione pragmatica per decongestionare i centri nazionali e accelerare i rimpatri. Dall’altro, le organizzazioni per i diritti umani e parte della politica denunciano una strategia opaca, che rischia di eludere le tutele giuridiche previste dalla normativa europea.

Il trasferimento dei migranti al di là dell’Adriatico sulla nave Libra si configura dunque come uno snodo delicato tra esigenze operative, doveri umanitari e rispetto delle leggi sovranazionali. In questo equilibrio instabile, saranno fondamentali le prossime mosse dell’Unione europea, chiamata a chiarire una volta per tutte i confini della legalità in materia di gestione dei migranti.

Lucrezia Agliani