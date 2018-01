Nazioni unite dallo sport: le due Coree a Pyeongchang e l’Irlanda nel rugby

Corea del Nord e Corea del Sud giungono all’accordo: vedremo le due nazioni unite sotto un unico vessillo.

Alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang, prevista per il 9 febbraio 2018, i due Paesi sfileranno insieme. L’intesa fra i due Stati è stata siglata a Panmunjom, lo stesso luogo in cui venne firmato l’armistizio per la Guerra di Corea (27 luglio 1953). Si ripropone perciò un evento già accaduto in passate Olimpiadi, due estive e una invernale: le due nazioni unite a Sidney 2000, Atene 2004 e Torino 2006.









La collaborazione fra Nord e Sud non si limiterà alla cerimonia d’apertura. Le due Coree gareggeranno infatti come un’unica nazione nell’hockey femminile su ghiaccio. Una soluzione che comporterebbe un’ulteriore distensione fra i due Stati, ulteriore sintomo di come lo sport possa costituire un valido supporto nella politica dei singoli Paesi.









Nazioni unite nel rugby: Irlanda e Irlanda del Nord

Il caso coreano non è il primo del suo genere. Irlanda e Irlanda del Nord hanno preceduto di ben 139 anni l’iniziativa dei due Paesi asiatici.

Le due nazioni europee si sono infatti infatti fuse nel rugby già dal 1879, creando la selezione irlandese che ancora oggi gareggia nelle diverse competizioni. Vale lo stesso anche per la selezione femminile. In generale, Irlanda e Irlanda del Nord condividono diverse discipline sportive: fra queste il tennis, l’hockey su prato e il roller derby.









Le due nazioni si sono perciò presentate insieme fin dalla prima edizione dell’Home Championship, disputata nel 1883, confluita poi nel Cinque Nazioni e infine nell’attuale Sei Nazioni. L’Irlanda vinse per la prima volta il torneo nel 1894, quando la competizione riguardava solo le isole britanniche (Inghilterra, Scozia e Galles). In totale, sono 21 le affermazioni irlandesi (di cui 8 condivise). I Mondiali di rugby non hanno invece mai regalato gioie alle nazioni unite dell’Irlanda, che si sono sempre dovute accontentare dei quarti di finale.

Francesco Gabriele De Vivo