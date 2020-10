NBA , la Lega antirazzista

La lotta anti-razziale avviata dai primi atleti neri che ha trasformato l’ NBA nella Lega più attiva degli USA.

Nel corso della storia, gli eventi del mondo si sono spesso intrecciati con gli eventi che si svolgono intorno alla competizione. In altre parole, “attenersi alle regole sportive” non è mai stato così secco. In ogni angolo dello sport, gli atleti sono stati a lungo alcuni dei leader più espliciti ed espressivi in ​​prima linea nel cambiamento della società. Ecco uno sguardo ad alcune delle persone, degli eventi e dei momenti più noti nella storia dell’attivismo nello sport.

Tre mesi dopo la sospensione della stagione causa Covid-19, la NBA (National Basketball Association), è la lega professionistica di basket maschile negli USA, emerse con un piano ambizioso per i playoff. Che si sarebbero giocati in sede unica, al Disney World Resort di Orlando (Florida).

In questo scenario, i giocatori, alcuni dei quali tra gli atleti più pagati al mondo, hanno usato il loro potere all’interno dell’organizzazione. Per, con trattative difficili e boicottaggi, richiamare l’attenzione sulla questione del razzismo negli Stati Uniti e incoraggiare il voto alle elezioni presidenziali, in programma. per novembre.

In qualsiasi altro importante campionato sportivo professionistico americano, forse la storia sarebbe finita diversamente. Ma, nell’ NBA, i Los Angeles Lakers e i Miami Heat decidono il titolo di una stagione che ha coinvolto superstar e seguaci di tutto il mondo nell’agende della giustizia sociale e diritti umani. Va sottolineato che la Lega ha ha effettuato una donazione istituzionale di 300 milioni di dollari per creare una fondazione per il movimento Black Lives Matter (Black Lives Matter).

Ma per capire come il basket sia questa eccezione politica e storica tra gli sport professionistici negli Stati Uniti, è necessario tornare alla NBA degli anni ’50-’60.

In principio, i diritti civili

La Basketball Association of America viene istituita a New York il 6 giugno del 1946. Tre anni dopo si fonda con la National Basketball League, diventando definitivamente la NBA: National Basketball Association. Nei primi anni di vita, la NBA è completamente prerogativa dell’uomo bianco. Sia a livello di pratica che per quanto riguarda la fruizione. Appare inevitabile, anche se la barriera razziale si incrina leggermente.

I primi tre pionieri furono Charles Henry Cooper, detto Chuck. Ha giocato per West Virginia e Duquesne University, e qualche partita con gli Harlem Globetrotters. Pochi tempo dopo Nat Clifton si aggrega ai New York Knicks, ed Earl Lloyd si aggiunge ai Washington Capitals.

La storia dell’incrocio tra eccellenza sportiva e performance politica NBA inizia con Bill Russell. Ha giocato per i Boston Celtics, è senza dubbio uno dei grandi nomi del basket americano. Ha vinto 11 titoli Celtics in 13 anni di carriera sul campo. Inclusi cinque premi MVP, assegnati al miglior giocatore della competizione. Oltre ad essere stato tra i primi giocatori neri nella NBA, è stato il primo giocatore di colore a raggiungere lo status di stella.









E’ stato il primo allenatore di colore, ebbe la carica quand’ancora giocava per i Celtics. Vinse un campionato in questo ruolo senza precedenti. Fu uno dei pochi negli Stati Uniti a vincere il torneo olimpico, i campionati universitari e professionisti.

Nel 1956 si unì ai Celtics nel 1956, fu il primo nero della squadra. Quell’anno la NBA aveva solo 11 afroamericani. A quell’epoca vi era l’idea che i neri non giocassero abbastanza bene per competere a livello professionale. Il che era indicativo della discriminazione razziale dell’epoca.

Ma l’eredità di Russell non si è limitata a ciò che riguarda il gioco. E’ noto per la sua posizione contro il razzismo e per i diritti civili negli anni ’60. Amico di Martin Luther King e Malcolm X, fu il primo a protestare contro il razzismo all’interno della NBA.

L’atleta lavoratore

L’associazione nazionale dei giocatori di basket, nota come NBPA, è l’unione che riunisce i giocatori NBA. L’ente, fondato nel 1954, è la più antica tra le associazioni di atleti dei quattro maggiori campionati professionistici degli Stati Uniti. Le altre tre sono la NFL (calcio), la NHL (hockey) e la MLB (baseball).

Durante i suoi primi dieci anni, ha lottato per essere ufficialmente riconosciuta dai proprietari delle squadre e per soddisfare le loro richieste. La situazione sarebbe cambiata nel 1964, quando i giocatori legati all’NBPA, molti dei quali dei Boston Celtics, decisero di costringere le squadre a riconoscere le loro richieste.

Il potere del denaro

Dopo la lotta per i diritti civili e l’istituzione del sindacato come entità che difende gli interessi dei giocatori, gli anni ’70 e ’80 avrebbero continuato a vedere un aumento della percentuale di giocatori neri nella NBA.

Kareem Abdul-Jabbar è stato uno dei nomi principali in questa fase che ha seguito la tradizione di attivismo di Russell. Abdul-Jabbar iniziò il basket universitario in California alla fine degli anni ’60 e decise di boicottare i Giochi Olimpici del 1968. Per protestare contro la disparità di trattamento dei neri negli Stati Uniti.

Nel 1971 pubblicizza pubblicamente la sua conversione all’Islam. A quel tempo, giocava per i Milwaukee Bucks. Nel 1975 fu trasferito ai Los Angeles Lakers, dove rimase fino al 1990.

Gli anni ’80, ’90 e l’inizio del secolo caratterizzato da talenti come Michael Jordan, Magic Johnson, Shaquille O’Neal e Kobe Bryant. Ma, mai nessuno di loro si è distinto per attivismo aggressivo contro il razzismo o contro l’ingiustizia sociale.

Anche nel caso di Rodney King, picchiato dalla polizia a Los Angeles nel 1992, che scatenò un’ondata di manifestazioni in tutta la città. L’episodio, noto come “Los Angeles Riots”, è stato ricordato quest’anno con immagini della città in fiamme per le proteste contro la morte di George Floyd.

