Cosa sta succedendo nel mercato televisivo pay tv globale? Il network di broadcasting televisivo NBC è ambizioso di integrarsi a Sky per accelerare l’unione tra tv e internet.









L’offerta di NBC verso il colosso Sky da quasi 15 miliardi di fatturato annuo globale, sarebbe di 22,1 miliardi di sterline (25,1 miliardi di euro), mettendo così gli artigli in bella mostra verso i pretendenti: Disney e l’imprenditore Murdoch (Fox). Anche questi ultimi players si sarebbero interessati ad investire in Sky per aumentare e migliorare il loro giro d’affari. Nonostante questo, il piano di NBC sarebbe molto più propositivo e orientato all’obiettivo finale, tanto da portare l’amministratore delegato Brian Roberts a queste parole:

“Puntiamo al 100% di Sky, ma siamo disponibili a chiudere l’operazione anche con il 50% più un’azione”.

Rupert Murdoch, titolare di Fox, detiene già in portafoglio il 39% di Sky, ma il suo obiettivo attuale sarebbe quello di raggiungere la maggioranza, così da imporsi nell’aspetto decisionale della compagnia. 10,50 sterline per azione fino a raggiungere la maggioranza, questa l’offerta di Murdoch. L’unico suo problema è che la controparte NBC ne offre 12,50 per azione.









Riuscirà NBC e padroneggiare?

Il duello su Sky rientra nello scontro tra i big delle telecomunicazioni e dell’intrattenimento. I numeri dicono che la lotta per guadagnarsi la maggioranza di Sky è plausibile, solo Murdoch sarebbe leggermente ostacolato dall’Antitrust britannico, dato che con il pieno controllo di Sky, raggiungerebbe un’influenza sui media troppo elevata.

Il settore Entertainment ci conferma di anno in anno un dei più profittevole in termini economici, avere influenza e potere sotto questo punto di vista garantisce fatturati incredibili.









L’attacco diretto di NBC a Sky ha la volontà di aumentare il portafoglio di utenti attivi con la pay tv, basti pensare che solo in Italia, Sky ha 4,8 milioni di utenti abbonati.

Anche Disney sarebbe interessata a raggiungere la maggioranza su Sky, riuscirà NBC a impedirglielo?

Jacopo Pellini