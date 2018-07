Omicidio di stampo ndranghetista quello avvenuto a Seminara in contrada “Venere”, in Calabria. La vittima si chiamava Giuseppe Fabio Gioffrè, di 39 anni. Nell’agguato è rimasto ferito in modo grave pure un bambino di 10 anni di origine bulgara, che al momento dell’ omicidio si trovava in compagnia della vittima . Ad indagare i Carabinieri della Compagnia di Palmi: secondo le loro ricostruzioni Gioffrè era un esponente di spicco dell’omonima famiglia ndranghetista. E’ stato ucciso a seguito di una sparatoia per mano di due persone ancora non identificate con un fucile carico a palettoni, mentre il malcapitato si trovava in un terreno di sua proprietà . Il bambino, lasciato morente sul posto, è stato soccorso da alcune persone accorse sul luogo in seguito al rumore degli spari, ed è stato portato d’urgenza negli “Ospedali Riuniti” di Reggio Calabria. Si attendono aggiornamenti sull’ennesimo agguato della ‘ndrangheta.

Gianluca Simone