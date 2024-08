La recente operazione della Direzione Investigativa Antimafia (Dia) ha messo in luce una preoccupante rete di connessioni tra la ‘ndrangheta e il settore turistico sul Lago di Garda, evidenziando come le attività mafiose abbiano ormai radicato le loro radici anche in uno dei territori più turistici e iconici d’Italia. Al centro dell’inchiesta vi è un imprenditore veronese, già sottoposto agli arresti domiciliari, la cui rete societaria, con un volume d’affari complessivo superiore a 15 milioni di euro, è ora sotto amministrazione giudiziaria.

Le indagini, frutto di un lavoro meticoloso e approfondito da parte della Dia, hanno rivelato una fitta trama di complicità e cointeressenze finanziarie, che collegano l’imprenditore in questione a esponenti di una famiglia mafiosa legata alla ‘ndrangheta, radicata tra Crotone e Cutro. Questi legami, che si sono dimostrati tutt’altro che occasionali, hanno permesso alla criminalità organizzata di espandere la propria influenza economica nel settore turistico e della ristorazione, sfruttando le potenzialità di un’area ad alto rendimento come quella del Lago di Garda.

L’imprenditore, residente nel mantovano dal giugno 2023, ha gestito per anni un complesso ricettivo di rilievo in una nota località turistica, diventando un punto di riferimento non solo per l’ospitalità della zona, ma anche per gli interessi della ‘ndrangheta. La sua rete di otto società, attive principalmente nelle province di Brescia e Mantova, operava in diversi settori, tra cui l’agricoltura, l’ippica, l’estrazione di materiali e, soprattutto, il turismo e la ristorazione. Questa diversificazione delle attività ha permesso alla mafia di penetrare in maniera capillare l’economia locale, garantendosi così un flusso costante di risorse e una presenza radicata nel tessuto produttivo della zona.

Società commissariate

Le società coinvolte sono state poste sotto amministrazione giudiziaria per un periodo minimo di un anno, affidate a un collegio di tre amministratori che progressivamente stanno assumendo il controllo delle operazioni gestionali. Questo intervento mira non solo a bloccare l’espansione della criminalità organizzata, ma anche a preservare il valore economico delle attività coinvolte, evitando che queste cadano completamente sotto il controllo della mafia.

Le investigazioni hanno inoltre portato alla luce numerosi flussi di segnalazioni per operazioni sospette di riciclaggio, attraverso le quali è stato possibile ricostruire la rete di rapporti finanziari che l’imprenditore aveva intessuto con la famiglia mafiosa. Tali rapporti non si limitavano al contesto nazionale, ma si estendevano anche a livello internazionale, mostrando una chiara propensione della ‘ndrangheta a investire in territori limitrofi al Lago di Garda. Questi investimenti, facilitati dalla complicità dell’imprenditore, hanno contribuito a rafforzare la presenza mafiosa nella zona, rendendo sempre più difficile distinguere tra attività legali e illegali.

Infiltrazione della mafia sul Lago di Garda

La situazione emersa dall’inchiesta della Dia non è solo un grave campanello d’allarme per le autorità locali e nazionali, ma anche per tutti gli operatori economici e turistici della zona. L’infiltrazione mafiosa nel settore turistico rappresenta una minaccia diretta alla reputazione del Lago di Garda, una delle mete più ambite a livello internazionale, e rischia di compromettere seriamente la fiducia degli investitori e dei turisti.

L’intervento delle autorità giudiziarie e il sequestro delle società coinvolte rappresentano un passo fondamentale nella lotta contro la criminalità organizzata, ma il lavoro da fare è ancora lungo. La complessità e l’ampiezza delle operazioni mafiose nel settore economico richiedono un impegno costante e coordinato da parte di tutte le istituzioni, nonché una maggiore consapevolezza da parte della società civile.

È necessario un rafforzamento delle misure di controllo e prevenzione, che permettano di individuare tempestivamente eventuali connessioni sospette tra imprenditori e organizzazioni mafiose. Inoltre, è fondamentale promuovere una cultura della legalità che coinvolga non solo le autorità e gli operatori economici, ma anche i cittadini, affinché possano riconoscere e denunciare eventuali attività illecite.

Le operazioni della Dia hanno inoltre evidenziato la necessità di una maggiore collaborazione a livello internazionale nella lotta contro il riciclaggio di denaro e l’infiltrazione mafiosa nei mercati globali. L’estensione dei legami finanziari oltre i confini nazionali rende indispensabile un approccio transnazionale, che coinvolga non solo le forze dell’ordine, ma anche le istituzioni finanziarie e le organizzazioni internazionali.

La vicenda del Lago di Garda è solo l’ennesima dimostrazione di quanto la mafia sia in grado di penetrare profondamente nel tessuto economico e sociale del nostro Paese, sfruttando ogni occasione per espandere il proprio controllo e il proprio potere. La risposta dello Stato deve essere altrettanto decisa e capillare, al fine di proteggere il patrimonio economico e culturale delle nostre regioni e garantire un futuro libero dalla morsa della criminalità organizzata.

Vincenzo Ciervo