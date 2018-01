Nebbia in scatola: c’è chi vende il ghiaccio ai pinguini…

La nebbia in barattolo è una geniale, quanto romantica, invenzione di una coppia davvero originale: Consuelo Bevilacqua e Fernando Gallici, proprietari di un locale di Ariis, un paese minuscolo in provincia di Udine.









Non lo senti già il panico da regalo?

San Valentino è alle porte, non illuderti. Non manca molto tempo e tu sei ancora sprovvisto di idee. Quest’anno, caro amico lettore, puoi fare della beneficenza e allo stesso tempo regalare la cosa più romantica che esiste nel nord Italia. Stiamo parlando della nebbia, presa nelle notti del solstizio d’inverno con un retino e inscatolata per bene con un sofisticatissimo sistema di aspirapolvere e scatole acchiappa – fantasmi. Il tutto seriamente brevettato dalla coppia di cui sopra.

Per farvi capire i livelli di creatività di Consuelo e Fernando, basta semplicemente descrivervi gli interni del loro locale: il Kyrie Eleison Bar. Facendola breve, si paga all’interno di un confessionale e si viene serviti su un altare. Blasfemia? Può essere, ma sappiate che la coppia geniale devolve tutto il ricavato della vendita della nebbia in beneficenza, portandolo personalmente al parroco del paese. In un anno, la vendita di barattoli frutta più di tremilacinquecento Euro. Una bella somma per il Don, che ne pensate?

Dentro il barattolo c’è la nebbia?

Sì e anche una piccola sorpresa che si scopre solo acquistando, naturalmente. La nebbia, che viene addirittura benedetta, è semplicemente l’elemento romantico di un pacchettino molto grazioso che costa 3,5€. Di sicuro sappiamo solo che oltre la nebbia si troverà all’interno una mappa con i punti di raccolta e un libriccino con la storia del territorio.

Perché la nebbia dovrebbe essere una cosa romantica?









Dovreste chiederlo agli americani e agli inglesi che si sono interessati all’articolo, perché sono loro i principali acquirenti. Consuelo e Fernando, in linea con la loro vena creativa, hanno anche confezionato ad arte una vecchia leggenda che si racconta sulla vera storia di Romeo e Giulietta. Poco lontano da Ariis c’è il luogo dove nacque e visse Lucina Savorgnan, la bella e sfortunata innamorata del cugino da cui Shakeasperare, secondo alcune teorie, trasse la famosa tragedia . Perciò, perché non festeggiare San Valentino con un bel barattolo di nebbia, proveniente dal territorio che fu (forse) il teatro del suicidio di due giovani innamorati (un po’ mal organizzati)? Perché si tratta di una bellissima trovata per la promozione del territorio e queste cose non possono che avere l’appoggio delle persone che amano la terra dalla quale provengono.

Elisa Bianchedi