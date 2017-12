Che cos’è il NebbiaGialla Suzzara Noir Festival? E’ un evento letterario, ideato e diretto dallo scrittore Paolo Roversi, nato a Mantova, laureato in Storia contemporanea, autore di diversi romanzi gialli, premiati con il Premio Bancarella, Premio Camaiore, Premio Noir Mediterraneo, premio Romiti, e gestisce il web press e casa digitale Milano Nera. NebbiaGialla Suzzara Noir Festival è un appuntamento importante che riguarda il primo weekend di febbraio. Sono molti gli scrittori che ne partecipano. Un’occasione per incontrare gli appassionati dei noir e gialli, ma non solo. NebbiaGialla Suzzara Noir Festival è nato con l’obiettivo di conciliare la passione per la letteratura di genere (il giallo, il noir, la letteratura del mistero in generale che in questi anni gode di una straordinaria attenzione) con la Bassa. La terra di Guareschi e Zavattini, del Po, la città del Premio e le sue tradizioni, la sua gastronomia e le sue caratteristiche ambientali come la nebbia da cui appunto il nome alla rassegna.









Dal 2012, inoltre, grazie a un accordo con il prestigioso Giallo Mondadori, il premio NebbiaGialla ha affiancato alla sezione romanzi editi, quella per il miglior racconto giallo, thriller, noir e del mistero inedito dal titolo PREMIO NEBBIAGIALLA PER LA LETTERATURA NOIR E POLIZIESCA PER IL RACCONTO INEDITO.









Il vincitore verrà proclamato a settembre in presenza del direttore del Giallo Mondadori, e potrà vedere il proprio racconto pubblicato in appendice al Giallo Mondadori.

Appuntamento quindi al 2018, dal 2 al 4 febbraio, per la dodicesima edizione del NebbiaGialla Suzzara Noir Festival. Sono tanti gli ospiti che arricchiranno questa edizione: tra gli altri Maurizio de Giovanni, Matteo Strukul, Valerio Varesi, Andrea Mingardi, Alessandro Perissinotto, Flavio Santi, Roberto Centazzo, Marcello Simoni, Rosa Teruzzi, Giuseppe Di Piazza, Barbara Baraldi, Alberto Garlini. Grandi nomi quindi, ma soprattutto: grandi brividi!

Per partecipare: http://nebbiagialla.eu/

Maggie Van Der Toorn

Foto copertina: NebbiaGiallaFestival 2017 (fonte sito ufficiale nebbiagialla.eu)