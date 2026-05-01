Il caso di Paul Neeraj riporta alla luce una realtà che da tempo attraversa il settore agricolo italiano ed europeo senza trovare risposte strutturali. Il lavoratore, di origine indiana, è morto dopo il ricovero all’ospedale “Ruggi” di Salerno, in circostanze ancora da chiarire. La sua vicenda, però, va oltre il singolo episodio e accende di nuovo i riflettori sulle condizioni nei campi, sulla vulnerabilità di molti lavoratori migranti e su un sistema produttivo che, nonostante il valore riconosciuto alle sue filiere, continua a poggiare anche su lavoro fragile, spesso poco tutelato.

Neeraj era arrivato in ospedale in condizioni gravissime ed è deceduto dopo giorni di ricovero. Le indagini dovranno chiarire le circostanze precise del suo stato di salute, ma il caso si inserisce in un quadro più ampio che riguarda migliaia di lavoratori stranieri impiegati nei settori agricoli italiani. Secondo i dati più recenti disponibili, il settore agricolo italiano conta poco più di un milione di lavoratori, tra impiego stagionale e continuativo. Di questi, circa il 36% è composto da cittadini di Paesi terzi e una quota ulteriore da lavoratori comunitari, in particolare provenienti dall’Est Europa.

In molte regioni del Sud, la presenza di manodopera migrante supera stabilmente la metà del totale. Accanto ai lavoratori regolari, diversi studi stimano che una quota significativa operi in condizioni non pienamente conformi alla normativa. Secondo elaborazioni su base INPS e INL, si parla di oltre 200.000–230.000 lavoratori agricoli in condizioni di irregolarità contrattuale o sfruttamento, pari a circa un quarto del settore. Questi numeri non descrivono un fenomeno marginale, ma una componente strutturale dell’economia agricola.

Caporalato: un sistema parallelo ancora radicato

Nonostante l’introduzione della legge 199 del 2016, che ha reso reato lo sfruttamento del lavoro e l’intermediazione illegale, il caporalato non è affatto scomparso. Al contrario, continua a riaffiorare in diverse zone del Paese. Le indagini degli ultimi anni hanno portato alla luce situazioni che coinvolgono aziende agricole, cooperative e figure di intermediazione informale, segno che questo sistema di reclutamento parallelo è tutt’altro che superato.

Il caporalato non riguarda solo il pagamento irregolare dei salari, ma un controllo più ampio sul lavoratore: trasporto verso i campi, gestione degli orari, alloggi improvvisati e trattenute sulle retribuzioni. In alcune aree agricole del Mezzogiorno, il compenso giornaliero può scendere anche sotto i 30–40 euro per 10–12 ore di lavoro, senza adeguate tutele contrattuali.

Nel settore agricolo europeo il ricorso alla manodopera straniera è ormai strutturale e passa in gran parte attraverso sistemi di ingresso contingentati. In Italia, il cosiddetto decreto flussi ha ampliato negli ultimi anni il numero dei lavoratori stagionali autorizzati, saliti da circa 18.000 nel 2019 a oltre 80–90 mila nelle quote più recenti. Si tratta di uno strumento pensato per rispondere alla carenza di braccianti, ma che presenta diversi limiti: l’ingresso è vincolato alla richiesta del datore di lavoro e, una volta ottenuto, il permesso resta spesso legato a quel rapporto, con poche possibilità di trasformarlo in una posizione più stabile.







Questo meccanismo produce una forte dipendenza contrattuale, che in molti casi limita la libertà effettiva del lavoratore. A livello europeo, la Commissione ha più volte riconosciuto la necessità di rafforzare i sistemi di tutela dei lavoratori stagionali, ma le differenze tra Stati membri restano significative. Proprio questa condizione emerge con particolare evidenza in una giornata simbolica come il 1° maggio. La festa dei lavoratori nasce per affermare diritti, sicurezza e dignità del lavoro, ma nei campi italiani ed europei queste garanzie non sempre trovano riscontro nella realtà quotidiana.

Per molti braccianti stranieri, il Primo maggio non segna alcuna differenza: si lavora come sempre, con gli stessi orari e le stesse incertezze. La distanza tra ciò che questa giornata rappresenta e la realtà dei campi è evidente. I diritti esistono sulla carta, ma nella pratica restano spesso fuori dalla portata di chi lavora. È proprio in questo scarto che si muove gran parte dell’agricoltura di oggi: un settore fondamentale, che però continua a poggiare su condizioni fragili e poco visibili.

Agricoltura intensiva e uso di sostanze chimiche

Non bisogna tralasciare che a ciò si unisce il modello produttivo che oggi rappresenta gran parte dell’agricoltura, orientato verso sistemi di produzione sempre più intensivi. Fertilizzanti, pesticidi, fitofarmaci sono oramai una componente stabile nella agroalimentare delle più importanti aree agricole europee, una tappa quasi inevitabile per sostenere i livelli di produzione richiesti dal mercato. Nonostante ciò, in questo sistema non mancano conseguenze e il prezzo più alto, spesso, lo pagano proprio i lavoratori, soprattutto quando le misure di sicurezza non sono adeguate o vengono applicate in modo superficiale.

Nel caso di Neeraj, tra le piste prese in considerazione dagli inquirenti c’è anche quella di una possibile esposizione a sostanze nocive. Un’ipotesi che, se trovasse conferma, riporterebbe al centro una questione mai del tutto risolta: quella della sicurezza nei luoghi di lavoro agricoli. Secondo i dati dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, ogni anno in Europa vengono analizzati più di 20.000 campioni alimentari per verificare la presenza di residui chimici, con esiti che mostrano livelli variabili, in alcuni casi oltre i limiti consentiti.

Per chi lavora quotidianamente nei campi, il contatto con queste sostanze è una condizione concreta, che può diventare un fattore di rischio soprattutto in assenza di dispositivi di protezione adeguati o di una formazione specifica.

Il caso si inserisce in un contesto territoriale ben definito: la Piana del Sele, tra le principali aree agricole del Mezzogiorno, caratterizzata da un’ampia produzione ortofrutticola e zootecnica destinata anche ai mercati esteri. In questo territorio, la presenza di lavoratori migranti non è episodica, ma rappresenta una componente stabile e ormai radicata del sistema produttivo locale. La produzione intensiva richiede manodopera costante e flessibile, spesso impiegata in condizioni stagionali e con elevata variabilità contrattuale.

Accanto al tema lavorativo emerge quello sanitario. Pur essendo formalmente garantito anche ai cittadini stranieri, a prescindere dalla loro posizione amministrativa, l’accesso al sistema sanitario italiano non è sempre immediato nella realtà dei fatti. Nella pratica, infatti, permangono diversi ostacoli: difficoltà legate alla lingua, procedure burocratiche complesse e condizioni di isolamento sociale che, spesso, finiscono per rallentare o rendere più difficile il ricorso tempestivo ai servizi sanitari di base.

In contesti rurali, la distanza dai presidi ospedalieri e la mancanza di informazioni contribuiscono ad aggravare situazioni già critiche. Il caso di Salerno riporta così l’attenzione anche sulla capacità del sistema di intercettare precocemente situazioni di emergenza tra i lavoratori più vulnerabili.

Dietro l’immagine internazionale dell’agroalimentare italiano si muove una filiera complessa, in cui convivono eccellenze produttive e criticità strutturali. Il settore alimentare rappresenta una delle principali voci dell’export nazionale, con un valore che supera 60 miliardi di euro annui secondo dati ISTAT e Coldiretti. Tuttavia, la forza del brand si intreccia con la fragilità del lavoro che lo sostiene. La distanza tra valore del prodotto finale e condizioni di chi lavora nei campi resta uno dei nodi centrali del settore.

Una questione che riguarda tutta l’Europa

Le dinamiche osservate in Italia non sono isolate. In diversi Paesi europei, dall’Europa meridionale alla Francia e alla Germania, il settore agricolo dipende in larga misura dalla manodopera migrante. Anche qui emergono problemi simili: precarietà contrattuale, sfruttamento e difficoltà di integrazione. Il dibattito europeo sulle politiche migratorie si sta progressivamente polarizzando tra esigenze di controllo dei flussi e necessità economiche legate al lavoro migrante nei settori essenziali.

Il caso di Paul Neeraj non può essere letto come un episodio isolato. Si inserisce in una struttura economica e sociale che continua a basarsi su una forte asimmetria tra valore del lavoro e riconoscimento dei diritti. Le indagini chiariranno le responsabilità individuali e le circostanze specifiche della vicenda. Ma il contesto resta quello di un sistema agricolo che, in Italia come in Europa, continua a poggiare su una forza lavoro essenziale ma spesso invisibile. La domanda che resta aperta è la stessa da anni: come rendere compatibile la competitività delle filiere agroalimentari con la tutela effettiva dei diritti fondamentali di chi quelle filiere le sostiene ogni giorno?

Felicia Bruscino