Nel cuore dell’Europa avanzata, dove la conoscenza è il motore della competitività e dell’innovazione, l’Italia si trova a fronteggiare una delle sue emergenze più silenziose ma devastanti: un’intera generazione rischia di rimanere ai margini del progresso, esclusa dai circuiti dell’istruzione e del lavoro. A confermarlo sono i più recenti dati statistici che fotografano una realtà preoccupante: nel 2023, il 16,1% dei giovani italiani tra i 15 e i 29 anni non era inserito in alcun percorso educativo né lavorativo. Sono i cosiddetti NEET (Not in Education, Employment or Training), un acronimo che ha smesso da tempo di essere una semplice sigla tecnica per assumere i contorni di una vera e propria categoria sociale a rischio esclusione.

L’estensione del fenomeno NEET: più di un milione senza prospettive

Il fenomeno non è nuovo, ma il suo radicamento profondo nel tessuto sociale italiano lo rende oggi più che mai una priorità politica ed educativa. Si tratta di oltre un milione di giovani “invisibili”, che sfuggono ai radar della formazione e del mercato del lavoro, spesso confinati in un limbo fatto di incertezza, frustrazione e progressivo disimpegno. Non è solo un dato statistico: dietro ogni punto percentuale si nascondono storie di abbandono, disagio, aspettative tradite e mancanza di opportunità.

Dispersione scolastica: l’origine silenziosa dell’inattività

Ma ancor prima che si manifesti la condizione di NEET, vi è un segnale altrettanto inquietante che si innesta nel sistema scolastico e che costituisce, di fatto, l’anticamera dell’inattività giovanile. Si tratta della dispersione scolastica, termine tecnico che descrive l’interruzione prematura del percorso educativo. Secondo i dati del 2023, il 10,5% dei ragazzi tra i 18 e i 24 anni ha abbandonato la scuola dopo aver conseguito solo la licenza media, senza proseguire con alcun tipo di istruzione superiore o formazione professionale. È una percentuale che colloca l’Italia ai margini dell’Unione Europea per capacità di inclusione scolastica.

Cause profonde e strutturali dell’abbandono scolastico

La dispersione scolastica, benché spesso percepita come una questione individuale, è in realtà un indicatore strutturale delle diseguaglianze sociali ed economiche. Le sue radici affondano in fattori complessi: povertà familiare, carenza di servizi educativi sul territorio, contesti abitativi difficili, mancanza di orientamento, ma anche modelli culturali che non valorizzano il sapere come strumento di emancipazione. Un giovane che abbandona la scuola oggi è molto probabilmente un adulto vulnerabile domani, privo degli strumenti per affrontare un mercato del lavoro in continua evoluzione.







Dal banco al divano: il legame diretto con la condizione di NEET

Il legame tra dispersione scolastica e condizione di NEET è diretto e documentato. L’uscita precoce dal sistema educativo riduce drasticamente le possibilità di accesso a percorsi formativi successivi e a occupazioni qualificate. In un’economia che premia le competenze e penalizza la scarsa preparazione, questi giovani si trovano tagliati fuori dalle dinamiche della crescita e dell’innovazione. Le conseguenze non riguardano solo il loro destino personale, ma l’intera società: meno capitale umano qualificato significa minore produttività, più disuguaglianze e un sistema di welfare più sotto pressione.

Politiche pubbliche: risposte parziali e frammentate

Le politiche pubbliche hanno cercato negli anni di intervenire, ma con risultati altalenanti. Programmi come “Garanzia Giovani” o i fondi destinati al contrasto della dispersione hanno avuto un impatto limitato e spesso poco coordinato. Serve una visione di lungo periodo, un approccio sistemico che parta dalla scuola dell’infanzia e arrivi all’orientamento professionale, passando per un ripensamento dei modelli didattici e del ruolo dell’istruzione tecnica e professionale. La scuola non può più essere un luogo di mera trasmissione di saperi, ma deve diventare uno spazio di motivazione, ascolto e costruzione del futuro.

Il ruolo delle famiglie, delle imprese e del terzo settore

L’educazione è un processo collettivo che richiede una corresponsabilità diffusa. Le imprese, ad esempio, possono giocare un ruolo decisivo nel costruire percorsi di apprendistato qualificanti, offrendo esperienze formative che permettano ai giovani di vedere un senso nel proprio percorso. Le famiglie, d’altro canto, devono essere sostenute nella loro funzione educativa, specie in contesti socialmente fragili, dove l’abbandono scolastico può apparire come una scelta obbligata più che un’opzione.

Esempi positivi ci sono, ma servono rete e continuità

Non mancano, in Italia, esempi virtuosi: scuole che sperimentano modelli innovativi, associazioni che lavorano sul territorio per riportare i ragazzi sui banchi, enti locali che costruiscono reti educative integrate. Tuttavia, queste esperienze restano troppo spesso isolate, prive di un coordinamento nazionale e di risorse adeguate. Per fare della lotta alla dispersione scolastica e alla condizione di NEET una priorità nazionale occorre un patto educativo tra tutti gli attori sociali, capace di mobilitare energie, competenze e risorse in modo organico.

Confronto europeo: l’Italia resta indietro

Nel confronto europeo, l’Italia continua a occupare le posizioni meno virtuose. In paesi come Germania, Olanda o paesi scandinavi, il tasso di NEET è sensibilmente inferiore, grazie a un sistema scolastico più inclusivo e a una rete di politiche attive per il lavoro più efficiente. L’Italia, al contrario, paga un debito strutturale: un sistema scolastico spesso rigido e selettivo, un mercato del lavoro segmentato e poco accessibile ai giovani, e una cronica assenza di politiche giovanili coordinate.

Una frattura generazionale che mina la coesione sociale

Il rischio, oggi più che mai, è quello di una frattura generazionale. Una parte crescente della popolazione giovanile rischia di essere esclusa dalla partecipazione piena alla vita sociale, economica e culturale del Paese. E quando a mancare è la prospettiva di un futuro migliore, a indebolirsi è la fiducia nelle istituzioni, il senso di appartenenza, la coesione sociale. Un’Italia che non investe nei suoi giovani è un’Italia che rinuncia a crescere.