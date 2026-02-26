Incendi, alluvioni, temperature record. I dati sono sotto gli occhi di tutti. Eppure, il negazionismo ambientale resiste. Si tratta di una trappola nella quale la nostra stessa mente, evolutivamente impreparata a minacce lente e mondiali, rischia di cadere.

L’uomo ha a lungo cercato rassicurazione nella scienza, nei dati e nelle ricerche che rendevano intellegibile ciò che gli appariva caotico e disordinato. La voglia di leggere e di comprendere il mondo si è tradotta in una mania di quantificazione e di categorizzazione del reale: abbiamo trovato nelle indagini rigorose il senso delle cose, espungendo dalla realtà ogni forma di trascendenza. Proprio per questo la scienza dovrebbe rappresentare l’appiglio perfetto a cui fare riferimento quando le cose intorno a noi sembrano vacillare.

Eppure, nonostante la comunità scientifica abbia dimostrato l’enorme danno a cui stiamo condannando il pianeta, alcuni di noi continuano a scappare da questi dati. Perché invece di aggrapparci al porto sicuro che abbiamo impiegato millenni a costruire, continuiamo a rifiutare evidenze ottenute con una precisione senza precedenti? In un mondo trainato dallo sviluppo tecnico, qual è il significato del negazionismo ambientale? Come è possibile che esista una resistenza così radicata e spesso controintuitiva rispetto a una realtà divenuta ormai così evidente?

Il paradosso del negazionismo

Il negazionismo ambientale non è solo un errore di valutazione, ma un atteggiamento di rifiuto sistematico dei risultati scientifici. La nostra responsabilità ci viene ricordata non solo con rapporti di UNEP, IPCC e IPBES, ma anche tramite immagini, video e testimonianze di quello che in diversi luoghi del pianeta ha già iniziato a imporsi come un disastro evidente e tangibile.

Senza dubbio l’economia e la politica giocano un ruolo chiave: atteggiamenti come quelli di Donald Trump e Jair Bolsonaro testimoniano non tanto una distorsione percettiva della realtà, quanto piuttosto un comportamento opportunisticamente orientato.

Al di là delle convenienze politiche, la struttura stessa del fenomeno che sta lentamente distruggendo habitat ed ecosistemi solleva importanti questioni etiche, che in parte sembrerebbero rendere più comprensibile – seppur non del tutto giustificabile – l’atteggiamento di coloro che si rifiutano di confrontarsi con la realtà.

La tempesta morale perfetta

Stephen M. Gardiner, un filosofo americano, descrive il cambiamento climatico come ‘‘la tempesta morale perfetta’’, concetto che riprende il titolo di un omonimo libro. Questa espressione richiama la convergenza di tre problemi che rendono il tema ambientale estremamente complesso. La triplice novità del cambiamento climatico riguarda:

La spazialità globale del fenomeno. La sua natura intergenerazionale. La nostra inettitudine teorica.

La sua spazialità

Il cambiamento climatico è un fenomeno globale che interessa non solo l’umanità ma tutti gli abitanti del pianeta. Un’estensione di tal genere rende estremamente complesso per ogni individuo comprendere il valore delle proprie scelte individuali: un’azione isolata risulta poco significativa se non accompagnata da un coordinamento internazionale. Non sono le scelte individuali a fare la differenza, ma le decisioni politiche ed economiche che i nostri paesi compiono quotidianamente. Secondo Gardiner le nostre istituzioni non sono, di fatto, preparate a operazioni di collaborazione di questo tipo, spingendo i singoli individui alla deresponsabilizzazione.

Parlare di coordinamento mondiale significherebbe inoltre sollevare importanti questioni relative alle effettive responsabilità di ogni paese: non tutte le nazioni hanno contribuito in eguale misura alla situazione attuale.

È eticamente problematico applicare sanzioni ambientali uniformi a tutte le nazioni, poiché ciò ignora il vantaggio storico accumulato dalle potenze già industrializzate. Mentre i paesi avanzati hanno raggiunto il benessere attraverso lo sfruttamento incontrollato di risorse e l’inquinamento, i paesi emergenti si trovano oggi a dover crescere sotto vincoli ambientali molto severi. Dovremmo riconoscere una differenza nelle responsabilità, e quindi anche nelle relative misure da adottare, anche laddove questo significasse rallentare notevolmente le misure necessarie a invertire la rotta attuale?

Anche l’adozione di certi termini piuttosto che di altri testimonia la consapevolezza di dinamiche politiche complesse. Parlare di Antropocene per riferirci all’attuale epoca geologica significa riconoscere un’influenza indistinta del ruolo che l’Uomo ha avuto sull’ambiente. Riferirsi invece al Capitalocene significa prendere una posizione politica: vuol dire riconoscere la responsabilità di uno specifico modello economico nel processo di trasformazione dell’ambiente.

La sua intergenerazionalità

I danni a cui stiamo condannando il pianeta stanno progressivamente assumendo la forma di pericoli intergenerazionali. I cambiamenti che si stanno verificando oggi potrebbero avere conseguenze decisive per gli abitanti del futuro, che potrebbero essere costretti a prendere decisioni estreme di fronte a condizioni ormai irreversibili.

Le generazioni presenti hanno un qualche obbligo morale nei confronti di quelle future? Nei confronti di chi ancora non esiste?

Il senso comune ci spinge a desiderare il continuo della nostra specie, ma come trasformare questa consapevolezza in una scelta politica? La storia mostra infatti come spesso le nostre scelte politiche siano orientate dall’interesse immediato: il sacrificio collettivo viene giustificato solo in presenza di un bene tangibile nel breve periodo. L’interesse delle generazioni future viene quindi subordinato ai nostri benefici imminenti.

Inettitudine teorica

Non sempre i nostri strumenti concettuali sembrano adatti a fronteggiare concetti così complessi, come ad esempio la giustizia nei confronti delle generazioni future o delle specie non umane.

È necessario interrogarsi su temi finora mai sollevati con tanta emergenza. Emergono questioni che riguardano nuovi soggetti morali, di cui è necessario valutare i diritti: dobbiamo considerare non solo gli animali, ma anche gli ecosistemi e gli ambienti.

Una trappola evolutiva?

Elena Casetta, nel suo testo Filosofia dell’ambiente, suggerisce un punto di vista interessante: il negazionismo potrebbe essere una risposta maladattiva dell’uomo.

Gli animali tendono a utilizzare i segnali che si sono presentati in modo affidabile nel corso del tempo evolutivo come criteri per la valutazione delle loro azioni. Esistono però in natura dei fenomeni che prendono il nome di trappole evolutive: a partire da un’alterazione improvvisa dell’ambiente, l’organismo prende delle decisioni sulla base di segnali ambientali che finora erano stati considerati affidabili e che invece, improvvisamente, hanno conseguenze fallimentari o letali.

L’essere umano, come gli altri animali, deve adattarsi a cambiamenti ambientali rapidi: siamo portati anche noi ad agire sulla base di impulsi che provengono dall’ambiente, che consideriamo affidabili. Secondo l’autrice, alcune di queste scelte maladattive potrebbero essere determinate da biases, ovvero pregiudizi o limiti cognitivi che sono la conseguenza della nostra stessa evoluzione. Risposte all’ambiente che finora erano state considerate funzionali alla nostra sopravvivenza vengono perpetuate dall’uomo anche in un contesto totalmente differente, portandolo a cadere in una trappola adattiva.

La ricerca neuroscientifica e la psicologia evolutiva testimoniano un’indisposizione, nell’uomo, alla comprensione di grandi minacce che si muovono in maniera estremamente lenta: la nostra mente sembrerebbe essere cablata per rispondere a fenomeni e minacce di cui siamo immediatamente in grado di percepire il pericolo. Quando questi eventi non sembrano imminenti e assumono una complessità tale da non permetterci di comprenderne le cause interne, l’essere umano sembrerebbe rispondere in maniera poco funzionale.

