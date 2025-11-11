Il neo sindaco di New York Zohran Mamdani lancia una proposta semplice per arginare il carovita: aprire negozi di alimentari comunali, gestiti dal Comune, per vendere cibo a prezzi calmierati. Un’utopia socialista o una risposta concreta all’inflazione alimentare? E in Italia, potrebbero funzionare?

Un’opzione pubblica per il cibo

Negli Stati Uniti fare la spesa è diventato un lusso. Uova, pane, verdura, carne: tutto costa di più. E nelle periferie di New York, dove i supermercati si contano sulle dita di una mano, la situazione è ancora più critica. Sembra saperlo bene Zohran Mamdani, che ha inserito nel suo programma elettorale un’idea tanto semplice quanto dirompente: creare negozi di alimentari comunali. In pratica, supermercati di proprietà del Comune, dove acquistare generi alimentari a prezzo all’ingrosso, senza il ricarico della grande distribuzione. Se lo Stato può gestire i trasporti o le farmacie, perché non anche il pane e il latte?

Come funziona un negozio di alimentari comunale

Il modello è ambizioso ma semplice: si parte da cinque negozi di alimentari pubblici, uno per ogni borough (distretto) di New York, gestiti direttamente dal Comune. Nessun profitto, solo copertura dei costi. Prezzi ribassati grazie a un mix di leve economiche: esenzione da affitti, acquisti centralizzati, accordi diretti con produttori locali.

Mamdani ha calcolato un budget iniziale di circa sessanta milioni di dollari per avviare la rete. Una cifra che, secondo i critici, potrebbe non bastare nemmeno per coprire i costi di logistica. Ma per i sostenitori, è un investimento sociale, non un rischio economico.

Perché piace ai cittadini

L’idea dei supermercati comunali intercetta un problema reale. Negli ultimi anni i prezzi alimentari a New York sono aumentati più del 20%. In alcuni quartieri, il più vicino punto vendita è a mezz’ora di autobus. Se si aggiungono inflazione, salari fermi e precarietà, il conto (salato) è servito.

Il vantaggio più evidente sarebbe economico: prezzi più bassi, più concorrenza, più accessibilità. Ma c’è anche un valore simbolico: un negozi di alimentari comunale diventerebbe un presidio civico, un segnale concreto di presenza pubblica nei quartieri dimenticati. C’è poi l’aspetto sociale. A differenza degli aiuti alimentari o delle mense caritatevoli, comprare in un negozio comunale non comporta stigma. È un gesto normale, quotidiano. Solo, costa meno.

Gli ostacoli (non solo economici)

Naturalmente, la visione di Mamdani non convince tutti. Il primo ostacolo è la logistica: la distribuzione alimentare è un settore complicato, con margini ridotti e sprechi costanti. Gestirlo in modo pubblico significherebbe creare un apparato efficiente, cosa che non sempre riesce alle amministrazioni.

C’è poi il tema della concorrenza. I grandi gruppi della GDO americana hanno già storto il naso e non mancano timori tra i piccoli commercianti, che temono una concorrenza sleale mascherata da solidarietà.

Ma forse il rischio più grande è politico. Perché se un negozi di alimentari comunale funziona, mette in discussione un intero modello economico fondato sul profitto privato.

E in Italia? Si può fare?

A ben guardare, l’Italia non è così distante da questo modello. Esistono già le farmacie comunali, i mercati coperti gestiti dai Comuni, gli empori solidali sostenuti da enti pubblici e associazioni. Tutte esperienze che, in piccolo, incarnano lo stesso principio: fornire beni essenziali a prezzi accessibili.

Un supermercato comunale in Italia potrebbe nascere come società partecipata o azienda speciale del Comune, magari in collaborazione con cooperative agricole locali. Potrebbe servire soprattutto le aree interne, dove la desertificazione commerciale è un problema concreto. E non sarebbe solo un servizio economico.

Potrebbe diventare anche un luogo di comunità: un punto d’incontro, un centro educativo sul consumo sostenibile, uno spazio dove la spesa diventa atto civico. Certo, servirebbero volontà politica, norme chiare e gestione trasparente. Ma il precedente c’è. E funziona.

Nel mondo: esperimenti presenti e passati

L’idea di un negozio di alimentari pubblico non nasce con Zohran Mamdani, ma attraversa oltre un secolo di esperimenti. In passato, diverse città americane hanno tentato formule simili. Nel Midwest esistono piccole municipalità che, di fronte alla chiusura dell’unico negozio del paese, hanno comprato il supermercato e lo hanno trasformato in impresa comunale o in impresa sociale sostenuta dal Comune.

È il caso del St. Paul Supermarket (Kansas): la città ha rilevato e gestito il negozio, garantendo approvvigionamento e lavoro ai residenti e mantenendo il servizio vitale per anni. In altre cittadine, come Baldwin o Erie, i cittadini stessi hanno investito collettivamente nei market comunali in un mini esperimento di economia pubblica dal basso.

Non tutti però sono andati a buon fine. Il Sun Fresh Market del Missouri, uno dei progetti più noti di supermercato sostenuto da fondi pubblici, ha chiuso tra polemiche su cattiva gestione, scaffali vuoti e bilanci in rosso. La lezione è chiara: senza competenze logistiche e controllo efficiente, anche l’idea più giusta può affondare.

Anche l’Europa offre precedenti interessanti. In Polonia la tradizione dei milk bars (bar mleczny) resta una delle più longeve: mense popolari nate nell’Ottocento per offrire pasti caldi a prezzi minimi. Oggi molti sono ancora attivi, sostenuti da sussidi pubblici e apprezzati da studenti, pensionati e lavoratori. Non vendono generi alimentari, ma incarnano la stessa logica: nutrire la popolazione come servizio pubblico.

C’è poi un altro modello, spesso dimenticato ma sorprendentemente affine: quello degli spacci militari. Dalle basi americane ai presidi europei, gli spacci (commissary stores) sono supermercati gestiti dallo Stato per fornire cibo e beni essenziali ai militari e alle loro famiglie a prezzi calmierati, esenti da imposte e ricarichi commerciali.

Negli Stati Uniti, ad esempio, il Defense Commissary Agency amministra più di 230 spacci nel mondo, con risparmi medi del 25–30% rispetto ai supermercati civili.

Pur pensati per un pubblico ristretto, dimostrano che la distribuzione alimentare pubblica può funzionare in modo efficiente, quando è sostenuta da logistica centralizzata e da una missione chiara: garantire accesso, non profitto.

Sara Pierri