La crisi ucraina continua a essere un tema centrale nelle relazioni internazionali, con gli Stati Uniti e la Russia impegnati in trattative dirette, mentre l’Europa tenta di rivendicare un ruolo attivo nei negoziati di pace. Il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato un vertice a Parigi per discutere della sicurezza europea e della strategia da adottare, cercando di contrastare l’esclusione dell’Unione Europea dai colloqui tra Washington e Mosca.

I negoziati di pace senza l’Europa

Uno dei principali motivi di tensione è il fatto che gli Stati Uniti abbiano avviato negoziati di pace con la Russia senza coinvolgere né l’Europa né l’Ucraina. I colloqui, previsti a Riyadh, rappresentano il primo incontro ufficiale tra i due paesi dopo oltre due anni e rischiano di determinare il futuro di Kiev senza il contributo diretto degli alleati europei.

Ciò ha sollevato serie preoccupazioni, in particolare riguardo alla possibilità che si imponga la neutralità dell’Ucraina o che venga definito un nuovo equilibrio di potere tra Stati Uniti e Russia.

L’ipotesi di un accordo che stabilisca delle sfere d’influenza, simile a quello di Yalta del 1945, è vista con grande scetticismo dalle leadership europee. Il presidente ucraino Zelensky ha espresso il timore che il presidente russo Putin voglia ottenere un cambiamento radicale dell’ordine internazionale come condizione per un cessate il fuoco. Questo scenario complicherebbe ulteriormente i negoziati di pace, poiché l’Ucraina non sarebbe disposta ad accettare concessioni territoriali o limitazioni alla propria sovranità.

Il ruolo della Francia e il vertice di Parigi

Con l’obiettivo di riaffermare l’importanza dell’Europa nei negoziati di pace, Macron ha organizzato un summit con i principali leader del continente, tra cui il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo ministro britannico Keir Starmer e il primo ministro polacco Donald Tusk. Al vertice parteciperanno anche rappresentanti della NATO e della Commissione Europea, con l’obiettivo di elaborare una strategia comune e garantire all’Ucraina il supporto necessario.

Tra i punti chiave del vertice vi è la possibilità di fornire a Kiev garanzie di sicurezza credibili. Alcuni leader europei stanno valutando l’idea di offrire all’Ucraina un’adesione automatica alla NATO in caso di nuove violazioni del cessate il fuoco da parte della Russia. Questa proposta potrebbe rafforzare i negoziati di pace, scoraggiando Mosca dal riprendere le ostilità.







Le divergenze tra Europa e Stati Uniti

Le relazioni tra Europa e Stati Uniti sono state messe alla prova dalla gestione della crisi ucraina. Se da un lato il segretario di Stato americano Marco Rubio ha assicurato che qualsiasi accordo dovrà rispettare la sovranità ucraina, dall’altro il presidente Donald Trump ha sorpreso molti annunciando di aver discusso la questione direttamente con Putin. La mancanza di chiarezza sulla posizione americana ha generato frustrazione tra i leader europei, che temono che i negoziati di pace possano avvantaggiare la Russia a scapito dell’Ucraina.

Downing Street ha dichiarato che Keir Starmer potrebbe assumere un ruolo centrale nella mediazione, riportando a Trump le preoccupazioni europee e cercando di garantire che i negoziati di pace includano tutti gli attori coinvolti. Il Regno Unito, pur non facendo più parte dell’Unione Europea, continua a essere un alleato chiave nelle questioni di sicurezza continentale.

Un’Europa più autonoma nella difesa

Oltre ai negoziati di pace, il summit di Parigi servirà anche a discutere un potenziamento delle capacità di difesa dell’Europa. La Germania ha annunciato un nuovo piano di investimenti militari, mentre Macron continua a promuovere l’idea di una forza di difesa europea indipendente. Questa iniziativa è vista come un passo necessario per garantire la sicurezza del continente, riducendo la dipendenza dagli Stati Uniti.

Il ministro degli Esteri polacco Radosław Sikorski ha sottolineato l’importanza di un approccio multilaterale, combinando la difesa nazionale, la NATO e una componente europea. Tuttavia, la creazione di un esercito europeo rimane un tema controverso, poiché molti paesi preferiscono mantenere il proprio controllo sulle forze armate.

Con gli Stati Uniti e la Russia impegnati in trattative bilaterali, l’Europa rischia di trovarsi in una posizione marginale. Tuttavia, il summit di Parigi rappresenta un’opportunità per riaffermare il ruolo europeo nei negoziati di pace e garantire che le decisioni sul futuro dell’Ucraina vengano prese con il coinvolgimento di tutti gli attori principali.

Zelensky ha ribadito che l’Ucraina non smetterà di combattere finché non avrà la certezza che il cessate il fuoco sarà duraturo e garantirà la sicurezza del paese. I negoziati di pace dovranno quindi affrontare sfide complesse, tra cui la questione dell’integrità territoriale ucraina, le garanzie di sicurezza e il rischio che un accordo temporaneo porti a nuovi conflitti in futuro.

Elena Caccioppoli