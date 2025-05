Dopo mesi di risultati negativi che avevano fatto temere per la portata del comparto, da febbraio 2025 l’automotive in Italia risulta in ripresa stando ai dati di ACI su compravendite e radiazioni automobilistiche ricavati dal Pra (il pubblico registro automobilistico).

Automobili: i segnali migliori arrivano dal mercato dell’usato

Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, a febbraio 2025 il numero delle compravendite di veicoli usati risultava in lieve crescita. La media dell’+1% appare più interessante se si scompone il dato tra due e quattro ruote: rispetto a febbraio 2024 in Italia sono state comprate meno moto usate (-3.1%) e più auto usate (+2.1%). La crescita del mercato dell’usato nel settore dell’automotive, cioè, è stata trainata dalle quattro ruote.

I segnali per quanto riguarda il mercato automotive appaiono ancora più positivi se si guarda al dato giornaliero: lo scorso febbraio nel giorno medio si è avuta in Italia una crescita del +6% dei veicoli di seconda mano venduti e acquistati. Il peso delle automobili risulta ancora una volta preponderante: se si considerano soltanto le quattro ruote la crescita giornaliera è stata del +7.2% (contro un +1.7%) per quanto riguarda le moto.

Perché gli italiani continuano a preferire le auto usate

Scendendo più nel dettaglio dell’ analisi ACI effettuata sui dati del Pra a febbraio 2025 per ogni 100 auto nuove vendute ne risultavano 206 usate oggetto di compravendita. Il rapporto cresce a 212 veicoli usati venduti su 100 se si considerano sia il mese di gennaio e sia quello di febbraio, il primo bimestre dell’anno. Oltre la metà delle auto acquistate, ossia, continuano a essere in Italia auto usate. Acquistare una macchina usata è per qualcuno una scelta di sostenibilità e che contribuisce ad allungare il ciclo di vita del parco macchine italiano (già piuttosto vecchio). Le ragioni economiche, con le famiglie italiane costrette a fare i conti con il caro vita e che spesso non possono sostenere la spesa per un veicolo nuovo, sono tuttavia preponderanti quando si tratta di valutare l’acquisto di un’auto usata. Quella per l’acquisto, del resto, è solo una parte delle spese auto in cui rientrano tasse e bolli, manutenzione, alimentazione e assicurazione. Se per i veicoli a diesel e a benzina (che rappresentano la maggioranza del mercato dell’usato, con le ibride ferme all’8,5%) i costi di alimentazione restano variabili, sul fronte assicurativo si registra un lieve calo dei premi, poco più del 3% da inizio anno. Occorre comunque ricordare che, di solito, le auto usate hanno prezzi dell’RC più alti perché una vettura più vecchia è più prona a malfunzionamenti che possono causare sinistri rispetto ad una vettura nuova. Per questo è importante anche confrontare i costi dell’RC auto prima dell’acquisto, così da avere un’idea anche di quanto potrebbe costare la polizza per il mezzo che si intende comprare. È un’operazione che si può fare in filiale, online sui siti delle compagnie, o appoggiandosi a siti di comparazione di assicurazioni auto come Assicurazione.it , che offrono la possibilità di avere un’idea di preventivo anche senza targa e poter capire, a grandi linee, quanto potrebbe venire a costare la polizza per la nuova auto.

Poche radiazioni sono sintomo di un mercato poco dinamico

Per completare il quadro sull’automotive in Italia non si può fare a meno di citare il dato sulle radiazioni, ossia sulle richieste di rendere impossibile la circolazione del veicolo: nel periodo preso in esame sono crollate di un 27.4% complessivo rispetto allo scorso anno (e più nel dettaglio del 24.5% per quanto riguarda le auto e del 35.3% per quanto riguarda invece le moto). Un calo simile non è mai un buon segno: è spia di poca mobilità nel campo dell’automotive e, cioè, che tanti continuano a essere gli italiani che preferiscono mantenere fermo il proprio veicolo piuttosto che sostituirlo.