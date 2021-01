Nel recovery plan soldi alle multinazionali per la transizione energetica

L’Unione europea ambisce a diventare il primo continente al mondo a impatto climatico zero entro il 2050: «Non genererà emissioni nette di gas a effetto serra – si legge nella comunicazione della Commissione, Il Green Deal europeo – e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse».

La pandemia di Coronavirus ha ravvivato il dibattito sul cambiamento climatico, la transizione energetica e l’economia sostenibile. Le istituzioni europee hanno inserito nel piano di rilancio dell’economia del Vecchio Continente, denominato Next Generation Eu, la lotta alla crisi climatica, l’avvio verso un sistema sostenibile e l’abbandono graduale dei combustibili fossili (carbone, petrolio e gas).

Il 2020 a causa dei prolungati lockdown sarà ricordato come l’anno della riduzione delle emissioni di gas serra. In Italia, già nell’aprile scorso l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) aveva stimato un crollo attorno al nove per cento. Eppure, l’anno che si è appena concluso chiude il decennio più caldo di sempre, secondo il World Meteorological Organization.

Intanto, è concreto il rischio che la temperatura media globale possa aumentare di 3,2 gradi entro la fine del secolo. Le Nazioni Unite lanciano l’allarme, e invitano però il mondo a riprendersi dalla pandemia puntando al taglio delle emissioni. Con un Green Recovery globale, è possibile ridurre del 25 per cento l’inquinamento atmosferico entro il 2030.

🔴The #EmissionsGap🔴

Despite a dip in CO2 emissions caused by the #COVID19 pandemic, the world is still heading for a temperature rise in excess of 3°C this century.

But a low-carbon recovery could cut 25% off the emissions we expect to see in 2030: https://t.co/Nl7O30TaNs pic.twitter.com/dN68mw5x9C

UN Environment Programme (@UNEP) December 9, 2020