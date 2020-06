Nellie Bly e il giornalismo investigativo, altro che Montanelli

Alla fine del 1800 non era certamente facile essere donna, figurarsi una donna giornalista; Nellie Bly, americana classe 1864, riuscì ad essere entrambe – e con notevole successo.

Originaria della Pennsylvania, Elizabeth Jane Cochran, conosciuta poi come Nellie Bly, rimase presto orfana di padre e dovette quindi cercare lavoro per contribuire al mantenimento della famiglia numerosa. Non potendosi più permettere di studiare per diventare maestra, come avrebbe voluto fare, finì a scrivere un po’ per caso per il Pittsburgh Dispatch. La giovanissima Elizabeth, infatti, dopo aver risposto a un articolo intitolato What Girls Are Good For (A cosa servono le ragazze), venne notata dal direttore del giornale che finì con l’offrirle un posto nella redazione. Come era norma fra le donne del suo tempo che si inserivano in ambienti prettamente maschili, dovette dotarsi di un nom de plume – Nellie Bly, per l’appunto – con cui è tutt’oggi conosciuta.

Diritti sindacali delle donne

Fin da subito si occupò principalmente di diritti dei lavoratori, cosa che le procurò non pochi problemi con i finanziatori del giornale – per lo più industriali evidentemente lesi dall’operato della Bly. Trasferita allora come corrispondente estera in Messico, dopo sei mesi il suo lavoro duramente critico nei confronti di Porfirio Diaz le procurò l’allontanamento dal paese. Rientrata a Pittsburgh, dovette scegliere se limitarsi ad articoli di moda e giardinaggio o tentare un’altra strada. Per nostra fortuna, la Bly scelse la seconda opzione e andò a New York, dove venne assunta presso il “New York World“, il cui direttore era niente meno che Joseph Pulitzer.

Dieci giorni in manicomio

Il suo primo incarico, da lei proposto, fu quello di raccontare la realtà dell’ospedale psichiatrico di Blackwell’s Island. Fin qui non ci sarebbe nulla di straordinario, se non fosse che, per adempiere al compito, Nellie dovette intrufolarsi sotto copertura, fingendosi a tutti gli effetti “pazza“. Facendosi notare per un atteggiamento bizzarro e paranoico e simulando una completa amnesia, riuscì a farsi ricoverare presso l’ospedale. Vi passò dieci giorni – il tempo concordato con l’editore prima che questo la facesse uscire – e dall’esperienza ne venne fuori una testimonianza agghiacciante. All’ordine del giorno c’erano: bagni in acqua gelida, maltrattamenti, soffocamenti, somministrazione eccessiva di farmaci, privazione di acqua, cibo scadente, mancanza di abiti o coperte.

Dopo molte domande, tanto inutili quanto prive di senso, (il medico) si mise a parlare con l’infermiera.

“Demente” disse. “Lo considero un caso senza speranza. Deve essere messa dove qualcuno possa prendersi cura di lei.” – N. Bly in Dieci giorni in un manicomio

Molte furono le donne internate con cui Nellie si relazionò durante la sua breve permanenza, e diverse fra queste perfettamente sane. A conferma di questo dato, il fatto che la Bly stessa fosse riuscita a farsi dichiarare “demente” da ben quattro medici! A nulla valevano le proteste di quante si erano viste rinchiuse nell’ospedale senza alcuna voce in capitolo, talvolta addirittura ignare di dove erano state portate. Condannate a passare una vita in prigionia, la colpa principale di queste donne era, in numerosi casi, semplicemente quella di non provenire da famiglie abbienti.

“Che cos’è questo posto?” Chiesi all’uomo che aveva le sue dita affondate nel mio braccio.

“Blackwell’s Island, un posto per matti da cui non verrai mai più fuori” – N. Bly in Dieci giorni in un manicomio

Il lavoro sotto copertura della Bly portò, infine, a un’indagine sulle condizioni dell’ospedale e ad un conseguente aumento dei fondi a beneficio dello stesso.









Presentazione “Dove nasce il vento. Vita di Nellie Bly, a free American girl” e dibattito sul giornalismo

Ridefinizione di un genere

All’inchiesta sul manicomio seguirono diversi altri lavori, fra cui il giro del mondo in 72 giorni a soli 25 anni, e, dopo una pausa dal giornalismo, la copertura della prima guerra mondiale.

Fiore all’occhiello del giornalismo investigativo, la Bly fu pioniera della sua variante sotto copertura, un genere fondamentale per riuscire a carpire informazioni laddove sarebbe altrimenti impossibile – o quantomeno assai arduo. In un’esperienza che assomiglia e per certi versi anticipa la metodologia etnografica, la Bly fece della narrazione dei fatti strumento essenziale di denuncia sociale.

Forse, in questo periodo in cui si abbattono statue rappresentanti controversi personaggi del passato, si potrebbe pensare di sostituirle con figure moralmente più ambiziose e il cui operato è a tutti gli effetti degno di essere ricordato. Perché non sostituire la statua di Montanelli con quella di Nellie Bly? I fautori del “buon giornalismo” avrebbero allora non poche difficoltà argomentative.

“Vorrei che i giornalisti fossero qui,” disse alla fine. “Sarebbero in grado di trovare qualcosa su di lei”.

Mi spaventai molto all’idea, perché se c’è qualcuno capace di svelare un mistero è certamente il giornalista. – N. Bly in Dieci giorni in un manicomio

Ana Beatrice Simone