Neonata buttata nell’immondizia dal padre: un video lo incastra

Nella città cinese di Xuanwei, nella provincia di Yunnan, lunedì scorso una telecamera di sicurezza ha ripreso un uomo mentre gettava la sua neonata in un cassonetto dell’immondizia.

Il fatto atroce è avvenuto appena due ore dopo il parto e la neonata è stata buttata nell’immondizia, avvolta solo in un sacchetto di carta, con una temperatura esterna inferiore ai 10º.

Per fortuna un’anziana signora ha notato il corpicino della neonata, con il cordone ombelicale ancora attaccato, nell’immondizia, l’ha immediatamente soccorsa e portata in ospedale: la piccola è in buona salute ed è stata affidata alle cure di un orfanotrofio.









Grazie al video delle telecamere di sicurezza e alla trasmissione dello stesso da parte della CCTV, i genitori sono stati identificati e arrestati nella giornata di martedì 16 gennaio.

Secondo la polizia, i genitori della neonata avrebbero deciso di gettarla nell’immondizia perché era diventata viola e pensavano che non sarebbe sopravvissuta.

La puerpera, che non aveva mai eseguito controlli medici durante la gravidanza, aveva partorito prematuramente mentre era sola in casa con il marito: dopo il parto l’uomo aveva soccorso la moglie, lasciando la neonata sola per due ore in un’altra stanza.

Secondo le ricostruzioni della polizia, quando l’uomo era andato a controllare la neonata l’aveva ritrovata violacea e perciò, visto che a detta sua non sarebbe sopravvissuta, aveva deciso di liberarsi della bambina buttandola via.

I medici che hanno visitato la neonata in ospedale però, dopo vari accertamenti, hanno dichiarato che la bambina era diventata viola a causa del freddo patito.









Questo episodio allucinante non è il primo (in questo caso fortunatamente solo tentato) infanticidio ai danni di una neonata cinese, non a caso femmina. Un antico proverbio confuciano dice:

“Con un figlio hai una discendenza, con dieci figlie non hai nulla”.

La Cina, che per quasi quarant’anni ha inseguito la politica del figlio unico, è, infatti, uno dei paesi in cima alla classifica mondiale per l’infanticidio femminile: ad affermarlo un recente rapporto del Centro asiatico per i diritti umani (Achr).

Un metodo comune per sbarazzarsi di una figlia femmina è l’aborto: secondo i dati ottenuti dall’ONG Population Research Institute, tra il 2000 e il 2014 sarebbero stati eseguiti quasi dieci milioni di aborti selettivi in Cina, nonostante le leggi varate dal governo per punire gli infanticidi femminili (tra cui il divieto di conoscere il sesso del feto).









Per assurdo proprio in questi giorni sono stati pubblicati i dati statistici relativi all’anno 2017, che confermano che la Cina continua a invecchiare nonostante il permesso, dato l’1 gennaio 2016, di avere fino a due figli per coppia.

Che questa intromissione dello Stato nella famiglia, quest’obbligo di procreare con il contagocce e creare delle piccole famiglie identiche, con un discendente chiaramente maschio, … Abbiano avuto delle conseguenze devastanti sulla società cinese? A voi il giudizio.

Fadua Al Fagoush