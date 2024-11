In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre, Roma Capitale lancia la campagna Nessuna Scusa, un’iniziativa di sensibilizzazione diffusa in tutta la città per promuovere una cultura di rispetto e parità. Con messaggi incisivi e un programma di eventi per tutto il mese, Nessuna Scusa invita i cittadini a riconoscere e combattere ogni forma di abuso di genere, sottolineando l’importanza della responsabilità collettiva nella lotta contro la violenza. La campagna di sensibilizzazione, in occasione del mese contro la violenza maschile sulle donne, prevede una serie di incontri in tutta la città di Roma, tra laboratori, spettacoli e spazi aperti al dibattito.

Roma Capitale lancia Nessuna Scusa contro la violenza di genere

In vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del prossimo 25 novembre, Roma Capitale presenta Nessuna Scusa, una campagna di comunicazione rivolta alla cittadinanza, volta a sensibilizzare contro ogni forma di violenza di genere.

La campagna, promossa dall’Assessorato alle Attività Produttive e Pari Opportunità, si estenderà per tutto il mese di novembre e utilizzerà mezzi come cartelloni, affissioni digitali e spot radiofonici perché “nessuna scusa può giustificare la violenza di genere”. Il messaggio è chiaro: anche le istituzioni della Capitale stanno spingendo, in vista della data più importante, a non rimanere indifferenti davanti a nessuna forma di discriminazione, sopratutto quella di genere.

Un messaggio per ogni cittadino

Con la frase “Nessuna Scusa” come claim, i messaggi della campagna, visibili su pensiline, maxi schermi e social media, invitano i cittadini a riflettere su atteggiamenti che possono celare violenza: “Volerla tutta per sé è amore o possesso?”, “Chiederle sempre dove sei è attenzione o controllo?”. Tali slogan, realizzati dall’ufficio creativo di Roma Capitale, vogliono stimolare una maggiore consapevolezza nelle relazioni interpersonali.

Con questi slogan, si vuole anche riportare alla luce i femminicidi dell’ultimo anno: dall’inizio del 2024 fino ad oggi infatti, oltre 90 donne sono state uccise per mano della violenza maschile e patriarcale. Molte di queste morti sono omicidi in ambito familiare: almeno una settantina di donne sono state infatti uccise dai loro ex mariti.

Eventi e progetti educativi

Il programma di Nessuna Scusa prevede anche una serie di attività rivolte a coinvolgere tutta la comunità: spettacoli, laboratori, incontri pubblici e iniziative sportive mirano a sensibilizzare persone di ogni età, grazie alla collaborazione con le Biblioteche di Roma, i Centri Antiviolenza e i Municipi. Tra i progetti in programma, il progetto Step analizzerà come i media trattano la violenza di genere, un evento dedicato alle aziende esplorerà il loro ruolo nella prevenzione degli abusi e, infine, “A scuola di parità” porterà l’educazione alla parità nelle scuole.

L’impegno delle istituzioni

“La violenza contro le donne è un’emergenza che coinvolge tutti noi – ha dichiarato il Sindaco Roberto Gualtieri – e Roma si schiera fermamente dalla parte delle vittime, promuovendo iniziative e campagne per rafforzare la sensibilità collettiva”. L’assessora alle Pari Opportunità, Monica Lucarelli, ha aggiunto che Nessuna Scusa non è solo un messaggio per la sensibilizzazione, è un invito a unirsi contro ogni abuso e cercare di cambiare, in un modo o nell’altro, un problema sistemico da combattere fin dalle radici. “Con questa campagna, – ha aggiunto – intendiamo rendere ogni cittadino consapevole del proprio ruolo nella lotta contro la violenza”.







Grazie al sostegno del Dipartimento Comunicazione, Nessuna Scusa mira a raggiungere un pubblico vasto e a costruire una comunità unita contro la violenza e la discriminazione di genere, ricordando l’importanza di dire “NO” all’abuso e al silenzio.

Monica Lucarelli, nella presentazione del nuovo progetto contro la discriminazione e la violenza di genere, ha detto che il Municipio si concentrerà molto su questo tema nel mese di novembre. Se da un lato si cercherà di controllare e moderare come i media e i giornali parlano della violenza di genere, un altro progetto è quello di definire, in collaborazione con le aziende, una linea guida per un corretto impegno anche nell’ambito lavorativo.

Infine, un altro progetto è quello di combattere la discriminazione di genere anche nelle scuole: con l’iniziativa “A scuola di Parità”, tra i banchi di scuola si porteranno le nozioni, anche applicate, di rispetto e consapevolezza tra le parti. L’obiettivo è infatti quello di combattere “ogni forma di violenza e discriminazione”, a partire da quelle di genere.

Lucrezia Agliani