Il 22 maggio, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato la nomina del generale David Zini come nuovo capo dello Shin Bet, il servizio segreto interno dello Stato di Israele. La decisione è arrivata nonostante una sentenza della Corte Suprema che aveva dichiarato illegittima la rimozione dell’attuale direttore, Ronen Bar, segnalando un grave conflitto tra potere esecutivo e giudiziario. La nomina del nuovo capo dello Shin Bet ha immediatamente innescato una reazione a catena tra opposizioni, magistratura e società civile, alimentando le accuse di deriva autoritaria nei confronti di Netanyahu.

Il ruolo centrale di Ronen Bar e lo scontro con Netanyahu

Ronen Bar, alla guida dello Shin Bet dal 2021, era entrato da tempo in rotta di collisione con il primo ministro. Alla base del deterioramento del rapporto, che ha portato poi alla nomina del nuovo capo dello Shin Bet, ci sarebbero le indagini avviate dai servizi su alcuni collaboratori stretti di Netanyahu, accusati di aver ricevuto fondi illeciti dal Qatar.

Il 21 maggio, la Corte Suprema ha stabilito che la decisione del governo di licenziare Bar era priva di basi legali e contaminata da un evidente conflitto di interessi, dato che il premier era direttamente coinvolto nelle indagini. Bar, da parte sua, aveva annunciato le dimissioni per il 15 giugno, assumendosi la responsabilità dei fallimenti nell’intelligence che avevano preceduto gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023.







Le accuse di corruzione e la reazione del premier

L’inchiesta che coinvolge lo staff di Netanyahu riguarda presunti pagamenti ricevuti da entità legate al Qatar durante i negoziati con Hamas. Due stretti collaboratori del premier – Jonatan Urich ed Eli Feldstein – sono stati arrestati con l’accusa di aver ricevuto denaro per favorire la narrazione positiva del Qatar. Netanyahu ha definito l’indagine una “caccia alle streghe politica”, accusando le autorità di polizia di aver agito con metodi illegittimi.

In un video diffuso pubblicamente, ha negato di essere a conoscenza dei rapporti tra i suoi assistenti e il Qatar, ma i giudici della Corte Suprema hanno giudicato la sua interferenza nel caso come motivata da interessi personali.

Il profilo del generale David Zini

Nonostante le forti obiezioni legali, Netanyahu ha proceduto con la nomina del generale David Zini, come nuovo capo dello Shin Bet, figura rispettata all’interno dell’establishment militare israeliano. Zini, attualmente responsabile dell’addestramento delle forze armate, è noto per la sua appartenenza all’unità d’élite Sayeret Matkal e per aver redatto nel marzo 2023 un rapporto che segnalava le vulnerabilità dell’esercito israeliano in caso di un attacco a sorpresa dalla Striscia di Gaza.

Figlio di ebrei francesi e nipote di un sopravvissuto ad Auschwitz, Zini rappresenta una figura simbolica, scelta probabilmente anche per rafforzare l’immagine di fermezza del governo in un periodo critico.

La nomina del nuovo capo dello Shin Bet ha immediatamente suscitato reazioni forti. L’ONG Movimento per un governo di qualità ha annunciato un ricorso d’urgenza contro la decisione, definita “incompatibile con lo Stato di diritto”. L’ex premier Yair Lapid ha invitato Zini a non accettare formalmente l’incarico finché la Corte Suprema non si sarà pronunciata sulla legittimità della sua nomina. Anche la procuratrice generale Gali Baharav-Miara ha messo in discussione l’intero procedimento, sottolineando come Netanyahu abbia agito in violazione delle regole costituzionali, sfruttando la propria posizione per interferire con un’indagine a lui scomoda.

Una crisi istituzionale senza precedenti

La sentenza della Corte Suprema ha parlato chiaramente di “una decisione senza precedenti nella storia dello Stato di Israele”, evidenziando la gravità dell’interferenza politica nell’operato dei servizi segreti. La vicenda ha sollevato forti preoccupazioni per la tenuta delle istituzioni democratiche del paese e per l’equilibrio tra i poteri. Il licenziamento forzato di Bar e la contestata nomina di Zini sono percepiti da molti come un tentativo di consolidare il controllo politico sulle strutture di sicurezza interna.

Il caso Bar-Zini non è soltanto una disputa su una nomina, ma una cartina di tornasole del clima politico sempre più teso in Israele. La frattura tra il potere esecutivo e quello giudiziario sembra destinata ad ampliarsi, mentre cresce la pressione internazionale per garantire che le istituzioni israeliane restino fedeli ai principi democratici. La prossima mossa spetterà alla Corte Suprema, che sarà chiamata a decidere se bloccare o meno la nomina del generale David Zini. Nel frattempo, il paese resta sospeso in una crisi istituzionale che potrebbe avere ripercussioni durature.

