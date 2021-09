Neurofibromatosi, cos’è in sintesi

Le persone con una condizione ereditaria nota come neurofibromatosi di tipo 1, o NF1, spesso sviluppano tumori non cancerosi o benigni che crescono lungo i nervi. Questi tumori a volte possono trasformarsi in tumori aggressivi, ma non c’è stato un buon modo per determinare se questa trasformazione in cancro è avvenuta.

NF1 è la sindrome da predisposizione al cancro più comune, che colpisce 1 su 3.000 persone in tutto il mondo. La condizione, causata da una mutazione in un gene chiamato NF1, è quasi sempre diagnosticata durante l’infanzia. Circa la metà delle persone con NF1 svilupperà tumori grandi ma benigni sui nervi, chiamati neurofibromi plessiformi.

Nel 15% delle persone con neurofibromi plessiformi, questi tumori benigni si trasformano in una forma aggressiva di cancro noto come tumore maligno della guaina del nervo periferico o MPNST. I pazienti con MPNST hanno una prognosi sfavorevole perché il cancro può diffondersi rapidamente e spesso diventa resistente sia alla chemioterapia che alle radiazioni. Tra le persone con diagnosi di MPNST, l’80% muore entro cinque anni.

Cosa hanno scoperto i ricercatori sulla neurofibromatosi?

I ricercatori del National Institutes of Health e della Washington University School of Medicine di St. Louis hanno sviluppato un esame del sangue che potrebbe un giorno offrire un approccio altamente sensibile e poco costoso per rilevare precocemente il cancro nelle persone con NF1. L’esame del sangue potrebbe anche aiutare i medici a monitorare quanto i pazienti stanno rispondendo al trattamento per il loro cancro.









I risultati sono stati pubblicati nel numero del 31 agosto di PLOS Medicine.

I medici attualmente utilizzano risonanza magnetica o PET o biopsie per determinare se i neurofibromi plessiformi si sono trasformati in MPNST. Tuttavia, i risultati della biopsia non sono sempre accurati e la procedura può essere estremamente dolorosa per i pazienti perché i tumori crescono lungo i nervi. I test di imaging, inoltre, sono costosi e possono anche essere imprecisi.

Quello che non si possiede in questo momento è uno strumento per aiutarci a determinare se all’interno del neurofibroma plessiforme benigno, qualcosa si stia trasformando in un MPNST. Così i ricercatori hanno pensato di sviluppare un semplice esame del sangue in cui, invece di una risonanza magnetica per tutto il corpo o di una scansione PET di fantasia, si possa dire se il paziente ha o meno un MPNST da qualche parte.

Conduzione dello studio sulla neurofibromatosi

Nel perseguimento di questo obiettivo, il Dr. Shern e collaboratori hanno raccolto campioni di sangue da 23 persone con neurofibromi plessiformi, 14 pazienti con MPNST che non erano ancora stati trattati e 16 persone sane senza NF1. La maggior parte dei partecipanti allo studio erano adolescenti e giovani adulti, la fascia di età in cui si sviluppa più spesso MPNST. I ricercatori hanno isolato il DNA privo di cellule, cioè il DNA versato dalle cellule nel sangue, dai campioni di sangue. Poi, hanno utilizzato la tecnologia di sequenziamento dell’intero genoma per cercare differenze nel materiale genetico tra i tre gruppi.

Il DNA privo di cellule nei pazienti con MPNST aveva diverse caratteristiche che lo distinguevano dal DNA negli altri due gruppi. Ad esempio, i pazienti con MPNST avevano pezzi di DNA più corti di quelli nelle persone con neurofibromi plessiformi o senza NF1. Inoltre, la proporzione di DNA privo di cellule che proviene da tumori, chiamata “frazione tumorale plasmatica“, nei campioni di sangue era molto più alta nelle persone con MPNST rispetto a quelle con neurofibromi plessiformi. Insieme, queste differenze hanno permesso ai ricercatori di differenziare, con un’accuratezza dell’86%, tra i pazienti con neurofibromi plessiformi e quelli con MPNST.

Nei partecipanti allo studio con MPNST, la frazione tumorale plasmatica si è anche allineata con il modo in cui hanno risposto al trattamento. In altre parole, se la loro frazione tumorale plasmatica è diminuita dopo il trattamento, anche le dimensioni e il numero dei loro tumori (misurati dalle scansioni di imaging) sono diminuiti. Un aumento della frazione tumorale plasmatica è stato associato a recidiva metastatica.

Conclusioni

Si può immaginare di trattare un paziente con un regime di chemioterapia. Questo esame del sangue potrebbe facilmente e rapidamente permettere di determinare se la malattia stia regredendo o persino scomparendo del tutto. E se si facesse un intervento chirurgico e tolto un MPNST, e l’esame del sangue fosse negativo, si potrebbe usare per monitorare il paziente per vedere se il tumore dovesse recidivare.

Una una limitazione dell’attuale studio è la sua piccola dimensione, anche se includeva persone con NF1 provenienti da due grandi ospedali. I ricercatori stanno pianificando di condurre uno studio più ampio con più pazienti. Il Dr. Shern ha detto che l’obiettivo del team è quello di aumentare l’accuratezza dell’esame del sangue per la neurofibromatosi dall’86% a più vicino al 100%.

Un esame del sangue semplice ed economico per rilevare MPNST all’inizio nei pazienti NF1 sarebbe particolarmente utile nei paesi in via di sviluppo e in altre aree povere di risorse, dove l’accesso alle attrezzature e alle competenze necessarie per eseguire l’imaging è limitato.

Gli esami del sangue di questo tipo hanno anche applicazioni nella diagnosi precoce e nel monitoraggio di pazienti con altre malattie genetiche predisponenti al cancro, come la neoplasia endocrina multipla, in cui i tumori benigni possono diventare cancerosi, o la sindrome di Li-Fraumeni, che aumenta il rischio di sviluppare diversi tipi di cancro.

Agostino Fernicola