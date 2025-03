La fibromialgia è una condizione complessa e debilitante che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Caratterizzata da dolore muscoloscheletrico diffuso, affaticamento cronico e numerosi altri sintomi, la fibromialgia è stata a lungo una sfida sia per i medici che per i pazienti. Le cause esatte della malattia rimangono ancora parzialmente sconosciute, ma la ricerca si sta concentrando sempre più su una possibile componente neurofisiopatologica, in particolare la neuroinfiammazione. Durante il settimo congresso “Controversies in Fibromyalgia” che si è svolto a Vienna, Flaminia Coluzzi, professore di Anestesiologia e Terapia del Dolore presso l’Università Sapienza di Roma, ha sollevato l’ipotesi che una condizione di neuroinfiammazione potrebbe essere un fattore chiave nel determinare l’insorgenza e la persistenza di questa sindrome. Tale ipotesi potrebbe aprire la porta a nuove e promettenti strategie terapeutiche.

La fibromialgia e i suoi sintomi

La fibromialgia è una condizione cronica che porta dolore muscoloscheletrico diffuso, spesso accompagnato da affaticamento, disturbi del sonno e difficoltà cognitive, un insieme di sintomi che la rende difficile da diagnosticare e trattare. I pazienti con fibromialgia possono anche manifestare ansia, depressione e una sensazione generale di malessere. Questi sintomi variabili non solo interferiscono con la vita quotidiana, ma spesso vengono fraintesi da chi non ha esperienza diretta con la malattia, in parte per la sua natura invisibile e per l’assenza di segni fisici evidenti. Le diagnosi si basano principalmente su criteri clinici, ma la sua origine e i suoi meccanismi rimangono ancora oggetto di dibattito.

Neuroinfiammazione: un concetto in espansione

L’ipotesi della neuroinfiammazione come fattore centrale nella fibromialgia ha guadagnato sempre più attenzione negli ultimi anni. Si sa che la neuroinfiammazione coinvolge il sistema nervoso centrale (SNC), in particolare il cervello e il midollo spinale, ed è spesso associata a condizioni neurologiche e psichiatriche, come la sclerosi multipla, il morbo di Alzheimer e la depressione. La neuroinfiammazione si verifica quando il sistema immunitario del corpo risponde in modo eccessivo o anomalo a segnali provenienti dal SNC, producendo una risposta infiammatoria che può danneggiare i neuroni e alterare il funzionamento del sistema nervoso.







Nell’ambito della fibromialgia, la teoria suggerisce che una sorta di “infiammazione silente” possa essere presente nel cervello e nel midollo spinale dei pazienti, influenzando il modo in cui il sistema nervoso percepisce e risponde al dolore. Questo processo infiammatorio potrebbe compromettere la capacità del cervello di modulare il dolore in modo efficace, aumentando la sensibilità al dolore e contribuendo alla sintomatologia caratteristica della fibromialgia. Inoltre, la neuroinfiammazione potrebbe spiegare alcuni dei sintomi psichiatrici associati alla fibromialgia, come ansia e depressione, poiché l’infiammazione cerebrale può influire negativamente sull’umore e sul comportamento.

La proposta di Flaminia Coluzzi e le nuove prospettive terapeutiche

In occasione del congresso “Controversies in Fibromyalgia“, Flaminia Coluzzi ha presentato questa teoria, esplorando la possibilità che la neuroinfiammazione possa essere una causa sottostante dei sintomi della fibromialgia. Secondo Coluzzi, questa condizione infiammatoria potrebbe non solo contribuire all’intensificazione del dolore, ma anche alla cronizzazione dei sintomi. La sua ricerca si è concentrata sull’identificazione di marcatori biologici di neuroinfiammazione nel cervello e sullo studio di trattamenti che possano ridurre l’infiammazione a livello centrale, offrendo così nuove speranze per i pazienti affetti da fibromialgia.

Se la neuroinfiammazione è effettivamente un fattore centrale nella patogenesi della fibromialgia, ciò potrebbe cambiare radicalmente l’approccio terapeutico. Attualmente, il trattamento della fibromialgia si concentra principalmente sull’alleviamento del dolore e sulla gestione dei sintomi attraverso farmaci come antidolorifici, antidepressivi e anticonvulsivanti, ma questi trattamenti non affrontano direttamente la causa sottostante della malattia. La scoperta che la neuroinfiammazione possa essere una causa fondamentale potrebbe aprire la porta a farmaci mirati in grado di intervenire su questo meccanismo, migliorando significativamente la qualità della vita dei pazienti.

Nuove strategie terapeutiche: dal trattamento sintomatico alla cura della causa

Se la neuroinfiammazione si dimostrerà essere un fattore centrale nella fibromialgia, le implicazioni terapeutiche potrebbero essere rivoluzionarie. Attualmente, la maggior parte delle terapie si concentra sull’alleviare i sintomi piuttosto che sulle cause. In questo contesto, l’introduzione di farmaci antinfiammatori specifici per il sistema nervoso centrale potrebbe risultare fondamentale per il trattamento della malattia. I farmaci attualmente disponibili per trattare la fibromialgia non sono sempre efficaci nel controllare il dolore in modo completo e, talvolta, hanno effetti collaterali indesiderati.

Tra le nuove strategie terapeutiche in fase di studio, vi è l’uso di farmaci immunomodulatori o antinfiammatori che possano intervenire direttamente sulla neuroinfiammazione. Questi farmaci potrebbero essere in grado di ridurre l’infiammazione nel cervello e nel midollo spinale, ripristinando una funzione normale nel sistema nervoso e riducendo la sensibilità al dolore. Alcuni ricercatori stanno anche esplorando l’uso di tecnologie avanzate come la stimolazione magnetica transcranica (TMS), che potrebbe influenzare l’attività cerebrale e ridurre i processi infiammatori a livello centrale.