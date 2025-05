La storia di Andrea, ragazzo di 33 anni, paralizzato dalla vita in giù, vittima di una grave lesione midollare provocata da un incidente, ma grazie alla neurostimolazione elettrica epidurale ha ripreso a camminare, è destinata a riscrivere i confini della medicina e della tecnologia applicata alla neurologia. Tra le nevi eterne del ghiacciaio dell’Adamello, una sua foto ha viaggiato veloce attraverso le connessioni digitali fino a raggiungere i laboratori e le corsie dell’Ospedale San Raffaele. L’immagine lo ritrae con i ramponi ai piedi, immerso in un paesaggio alpino mozzafiato. Fino a pochi anni fa, una simile immagine sarebbe stata impensabile. Infatti, la sua storia è destinata a riscrivere i confini della medicina e della tecnologia applicata alla neurologia.

Oggi, grazie a un’avanzatissima tecnica di neurostimolazione elettrica epidurale, Andrea ha compiuto un autentico miracolo scientifico: è tornato a camminare. Si tratta del primo caso documentato al mondo in cui una persona con una lesione completa del midollo spinale ha recuperato una forma di deambulazione autonoma, seppur assistita, grazie a questa specifica tecnologia.

Una sinergia tra scienza e tecnologia

Il progetto nasce dalla collaborazione tra il MINE Lab (Motor Imager and Neural Engineering Laboratory) dell’Università Vita-Salute San Raffaele, l’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, tre realtà che rappresentano l’avanguardia nella ricerca neurologica e nelle interfacce uomo-macchina. La riuscita del trattamento è stata possibile grazie allo sviluppo di un sofisticato sistema di stimolazione elettrica, impiantato direttamente nella regione epidurale del midollo spinale.

Questo dispositivo, grande quanto una chiavetta USB, invia impulsi elettrici mirati che attivano i circuiti nervosi residui, bypassando la lesione e permettendo la trasmissione dei comandi motori tra il cervello e gli arti inferiori. In altre parole, la tecnologia non ripara il danno, ma crea una nuova via di comunicazione funzionale tra cervello e gambe.

Un percorso lungo e faticoso

Il ritorno al movimento non è stato né rapido né semplice. Dopo l’impianto del dispositivo, Andrea ha dovuto affrontare un lungo percorso riabilitativo, seguito passo dopo passo da fisioterapisti, ingegneri e neurologi. La stimolazione viene calibrata su misura, adattandosi alle specifiche necessità del paziente attraverso una programmazione altamente personalizzata. Ogni sessione di riabilitazione ha contribuito a rafforzare il controllo motorio, migliorare l’equilibrio e, soprattutto, restituire speranza.

Dalla sperimentazione alla speranza

Ciò che rende questo caso unico è non solo il risultato clinico, ma il metodo che lo ha reso possibile. La neurostimolazione epidurale non è un’idea completamente nuova; era già stata testata in contesti sperimentali, principalmente su animali e in alcuni casi umani con lesioni incomplete. Tuttavia, mai prima d’ora si era ottenuto un simile esito in presenza di una lesione spinale completa. La svolta è arrivata grazie alla combinazione di intelligenza artificiale, imaging cerebrale avanzato e modellizzazione matematica dei segnali neurali.

Il protocollo seguito dal team italo-svizzero – perché alcuni dei ricercatori coinvolti collaborano anche con istituti esteri – ha permesso di mappare con precisione le aree del midollo ancora “attivabili” e calibrare la stimolazione in tempo reale, in funzione del movimento richiesto. Il sistema, dotato di una rete neurale artificiale, apprende e si adatta, migliorando le prestazioni del paziente a ogni sessione.

Il successo ottenuto con Andrea apre scenari che fino a poco tempo fa appartenevano alla fantascienza. La possibilità di restituire la mobilità a persone paralizzate potrebbe trasformare radicalmente il modo in cui affrontiamo le lesioni midollari.







Un’Italia all’avanguardia

Il caso di Andrea è solo l’inizio. I ricercatori stanno già lavorando a una nuova generazione di impianti ancora più precisi, miniaturizzati e integrati con sistemi wireless. L’obiettivo è duplice: aumentare l’autonomia del paziente e ridurre la necessità di intervento umano nella regolazione del dispositivo. Inoltre, si studia l’integrazione con esoscheletri e sistemi di realtà aumentata per potenziare ulteriormente l’efficacia riabilitativa.