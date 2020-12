Neve sott’acqua: il magico fenomeno oceanico nel mese di Dicembre

Neve significa magia in tutto il mondo, specialmente durante le feste natalizie. Proprio il mese di Dicembre ospita un fenomeno particolarmente suggestivo, in cui anche gli oceani sembrano assistere ad una tempesta di neve. Accade in Australia, nella Grande Barriera corallina.





Qui il corallo si riproduce in una maniera unica al mondo: l’animale ermafrodito espelle gameti maschili e femminili che fluttuano in acqua, dando vita ad un raro spettacolo visibile solo una volta l’anno. Tra Ottobre e Dicembre le varie parti della barriera corallina raggiungono le condizioni climatiche ottimali per la riproduzione. L’acqua deve aver raggiunto i 27°C per almeno un mese. La deposizione avviene tra i 2-6 giorni dopo la luna piena. La notte è il solo momento in cui avviene la fecondazione, quando i predatori di plancton sono assenti. La durata dell’evento è breve: pochi giorni o al massimo una settimana. La neve della vita si deposita infine sul fondale, originando una nuova colonia.

Neve della vita: un evento fondamentale per l’ecosistema marino









I coralli costituiscono uno tra i più ricchi ecosistemi al mondo in termini di biodiversità: possono essere paragonati alle foreste pluviali sulla terra ferma. Le barriere coralline inoltre svolgono un’importante funzione di difesa della costa, assorbendo fino al 97% dell’energia distruttiva delle onde. La loro riproduzione è un fenomeno sempre più importante, da quando l’innalzamento delle temperature e l’azione dell’uomo minacciano l’esistenza del corallo. La desertificazione dei reef può causare la loro uscita dalla lista dei siti UNESCO.

Altra minaccia è costituita dallo sbiancamento dei coralli, sintomo della loro cattiva salute. Questo fenomeno distruttivo può portare alla morte di intere barriere coralline e dei loro ecosistemi. Lo sbiancamento si verifica quando viene a mancare la simbiosi tra i polipi del corallo e le zooxanthellae: alghe unicellulari fotosintetizzanti. Le cause dello sbiancamento dei coralli sono l’inquinamento e l’innalzamento prolungato delle temperature, che possono provocare la morte del polipo, di cui rimane solo lo scheletro bianco.

Un segnale positivo per il 2021









A costituire un segnale positivo per la sopravvivenza di queste strutture marine è la recente scoperta di una nuova barriera corallina al largo di Cape York, in Australia. Si tratta di una barriera distaccata del Great Barrier Reef che si estende per 1,5 km. Questa barriera è più alta dell’Empire State Building di New York: ben 500 metri contro i 443 metri del grattacielo. La scoperta di una barriera corallina ancora in salute infonde speranza per la sopravvivenza dell’intero ecosistema: gli scienziati credono sia addirittura possibile scoprire la presenza di nuove specie.

Elena Marullo