Il cambiamento climatico sta trasformando profondamente il turismo invernale, mettendo in crisi il modello tradizionale basato sugli sport sulla neve. Il dossier Nevediversa 2025 di Legambiente fotografa una situazione allarmante: impianti sciistici dismessi in crescita, costi sempre più alti e un aumento dell’innevamento artificiale. Il rapporto invita a ripensare il rapporto con la montagna, puntando su un turismo più sostenibile e meno impattante.

Un ecosistema in crisi: meno neve e più costi

Il turismo montano sta vivendo una trasformazione profonda a causa della crisi climatica. Secondo il dossier Nevediversa 2025 di Legambiente, presentato il 13 marzo a Milano, il quadro attuale delle località sciistiche italiane mostra un declino progressivo dell’innevamento naturale sia sulle Alpi che sugli Appennini.

Le temperature in aumento stanno riducendo drasticamente la presenza di neve: le analisi della Fondazione CIMA indicano un deficit nevoso del 71% tra i 1000 e i 2000 metri sulle Alpi e del 94% sugli Appennini. A quote più elevate, tra i 2000 e i 3000 metri, la riduzione dell’innevamento si attesta rispettivamente al 43% e al 78%.

“Servono più azioni di mitigazione e adattamento anche in quota, percorsi di governance tra istituzioni, comunità locali e realtà territoriali e più finanziamenti per il turismo dolce. Preoccupa il fenomeno dell’overtourism e turismo di lusso, serve una gestione più efficace del territorio replicando buone pratiche”

L’innevamento artificiale: una soluzione costosa e non sostenibile

Per far fronte alla scarsità di neve naturale, si ricorre sempre più all’innevamento artificiale, un sistema che richiede ingenti quantitativi di acqua ed energia. Ad oggi, in Italia sono stati censiti 165 bacini di innevamento artificiale, con una superficie totale di quasi 1,9 milioni di metri quadrati.

Le regioni con il maggior numero di bacini sono il Trentino-Alto Adige (60), la Lombardia (23) e il Piemonte (23). La Valle d’Aosta, pur avendo solo 14 bacini, detiene il primato per superficie coperta, con oltre 870.000 metri quadrati.

Impianti dismessi: una montagna abbandonata

Il dossier evidenzia un altro problema cruciale: il crescente numero di impianti di risalita dismessi. Oggi in Italia si contano 265 strutture non più funzionanti, più del doppio rispetto alle 132 del 2020. Piemonte, Lombardia, Abruzzo e Veneto sono le regioni più colpite da questo fenomeno.

Emblematico è il caso della Bidonvia di Pian Dei Fiacconi, sulla Marmolada: chiusa nel 2019 e distrutta da una valanga nel 2020, non è mai stata smantellata, diventando un simbolo di incuria e abbandono.

Il turismo invernale tra overtourism e lusso

Il rapporto di Legambiente non si limita a denunciare l’impatto ambientale della crisi climatica, ma affronta anche le problematiche legate alla gestione del turismo montano. Da un lato, il fenomeno dell’overtourism porta a un sovraffollamento delle località più rinomate, con conseguenze negative sull’ecosistema e sulla qualità dell’esperienza turistica.

Dall’altro, l’aumento dei costi delle infrastrutture e degli skipass sta rendendo il turismo invernale sempre più elitario. Le settimane bianche sono ormai un lusso per pochi, con località esclusive che offrono servizi di alta gamma a prezzi proibitivi.

Olimpiadi Invernali 2026: un evento poco sostenibile?

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 rappresentano una grande incognita in termini di sostenibilità. Se da un lato l’evento promette di rilanciare il settore turistico, dall’altro i costi ambientali e infrastrutturali rischiano di essere altissimi.







Il dossier Nevediversa 2025 sottolinea come la costruzione di nuove strutture e l’uso massiccio di neve artificiale possano aggravare la già precaria situazione ecologica delle montagne italiane.

Ripensare il rapporto con la montagna

Di fronte a questi scenari, Legambiente propone un cambio di paradigma nel modo in cui si vive e si gestisce la montagna. L’associazione invita a investire in un turismo più dolce e sostenibile, puntando su modalità alternative di fruizione, come il trekking, lo sci di fondo e le ciaspolate. Inoltre, sottolinea l’importanza di adottare misure di mitigazione e adattamento per fronteggiare gli effetti della crisi climatica.

Il dossier Nevediversa 2025 dipinge un quadro preoccupante della situazione attuale delle montagne italiane. Il cambiamento climatico, l’aumento dei costi e una gestione poco sostenibile stanno trasformando il turismo invernale in un’attività sempre più costosa e meno accessibile. La necessità di un’inversione di rotta è evidente: solo investendo in un turismo più consapevole e rispettoso dell’ambiente sarà possibile garantire un futuro sostenibile per le montagne e per chi le vive.

Riprendendo le parole del Presidente Nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, “Quanto sta accadendo ad alta quota è solo la punta di un iceberg. […] Si continua ad alimentare la pratica dell’innevamento artificiale, che comporta consistenti consumi di acqua e di energia, senza invece mettere in campo una chiara strategia di adattamento e mitigazione alla crisi climatica”.

Lucrezia Agliani