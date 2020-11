New York: l’abete del Rockefeller Center custodiva un regalo inaspettato

New York, novembre 2020. Come ogni anno la grande piazza commerciale del Rockefeller center si prepara ad allestire uno dei più iconici alberi di Natale al mondo, ma proprio quest’anno l’abete custodiva un regalo inaspettato.





Una civetta è stata trovata sull’albero, che fino a quel momento era stato la sua casa. A trovarla ancora aggrappata al momento del montaggio, è stato un impiegato della ditta di trasporti.

Fino a New York un viaggio di 270 chilometri

La civetta ha dovuto inconsapevolmente affrontare un lunghissimo viaggio. L’abete destinato alla Grande Mela, proveniva da Oneonta: una città a 270 chilometri di distanza, corrispondenti a circa 3 ore di viaggio. Il volatile è stato riposto in una scatola e trasportato al centro riabilitativo Wildlife Center, dove verrà curato fino al raggiungimento del peso appropriato.

“Erano almeno tre giorni che non mangiava o beveva qualcosa” – Dichiara un volontario del centro.- “Finora tutto bene, i suoi occhi sono luminosi e sembra relativamente in buone condizioni di salute, considerando il viaggio che ha affrontato. Le abbiamo dato molti fluidi e tutti i topini di cui aveva bisogno”.

Una specie rara









Date le dimensioni, all’inizio si pensava di imbattersi in un cucciolo di civetta. Ma arrivati al rifugio i veterinari l’hanno smentito: le civette nascono in primavera e a Novembre le dimensioni dei cuccioli avrebbero dovuto essere sensibilmente più grandi. La civetta è già adulta, e appartiene invece alla specie delle Saw-whet: civette acadiche, tipiche del Nord America note anche come Gufi Nordici.





Si tratta di un esemplare quasi tascabile: pesa circa 100 grammi ed è alto appena 20 centimetri. Molto difficile per l’uomo avvistarlo, poco difficile per lei nascondersi tra i grandi rami di un abete!

Il salvataggio della civetta ha regalato gioia e sollievo a tutti gli abitanti di New York a conoscenza della storia, e presto tornerà a spiccare il volo.

Elena Marullo