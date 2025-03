Newroz, celebrato ogni anno il 21 marzo, è più di una semplice festività: è un simbolo intriso di storia, resistenza e identità per il popolo curdo. Le sue radici affondano in antiche leggende e si intrecciano con vicende di lotta contemporanea, rendendo questa festa un’occasione per riaffermare diritti culturali e politici. Nonostante la repressione subita in diversi paesi del Medio Oriente, i curdi continuano a celebrare il loro anno nuovo accendendo il fuoco della speranza, che arde come emblema di libertà e rinascita.

Le origini mitiche di Newroz

Newroz rappresenta una delle celebrazioni più importanti per il popolo curdo, una festa che va oltre la semplice tradizione per affermarsi come simbolo di identità, resistenza e rinnovamento. Le origini di questa festività risalgono al 612 a.C., periodo in cui i Medi sconfissero l’oppressore di Ninive, un momento storico che segnò l’inizio della libertà per il popolo curdo.

La leggenda racconta che l’eroe Kawa il fabbro, dopo aver sconfitto il tiranno Zahhak, noto come il “Re Serpente”, accese un grande fuoco per segnalare l’avvento di una nuova era di libertà. Da quel momento, il fuoco è divenuto un elemento centrale nella celebrazione di Newroz, simbolo di speranza e rinascita. Il capodanno curdo illumina con grandi fiaccolate le montagne dell’Iraq, della Turchia e della Siria ogni notte tra il 20 e il 21 marzo.

Newroz nella letteratura curda

La letteratura curda ha celebrato per secoli la festa di Newroz, attribuendole un valore sacro e simbolico. Poeti come Mela Ahmed-i Jaziri e Ehmedê Xanî hanno immortalato questa festività nei loro scritti, descrivendola come un giorno di luce eterna e di rinnovamento. Tra le opere più celebri, spicca la poesia patriottica di Abdul Khaliq al-Athiri al-Kirkuki, che racchiude un forte sentimento nazionale. Questa non è solo una festa, ma un vero e proprio elemento identitario che ha attraversato le epoche, sfidando le repressioni e le discriminazioni.

Repressione e soppressione di Newroz

Nonostante il suo valore culturale, Newroz ha subito a lungo tentativi di repressione da parte dei regimi che governano i territori curdi. In Turchia, la festa è stata percepita come una minaccia alla sicurezza nazionale per la sua associazione con il nazionalismo curdo. Le autorità hanno adottato misure severe per impedire le celebrazioni pubbliche, arrivando a vietare l’uso dei simboli curdi e perseguitare coloro che vi partecipavano.

Simile repressione si è verificata anche in Siria sotto il regime ba’athista, che ha vietato le celebrazioni di Newroz definendole una “minaccia” all’unità nazionale. Tuttavia, nonostante la violenza e gli arresti, i curdi hanno continuato a celebrare questa festa come atto di resistenza e riaffermazione della loro identità culturale e politica. Il fuoco che ogni anno accendono è quello che vuole ricordare la continua lotta contro l’oppressione: quello stesso fuoco, simbolo della ribellione del popolo curdo nei confronti dei loro nemici e carnefici.

Un episodio cruciale nella storia di Newroz avvenne nel 1982, quando Mazlum Doğan, un attivista curdo imprigionato a Diyarbakir, si diede fuoco in segno di protesta contro la repressione. Il suo sacrificio trasformò Newroz in un simbolo di resistenza moderna. Le sue ultime parole, “La resistenza è vita”, divennero un grido di battaglia per i curdi di tutto il mondo e contribuirono a rafforzare l’importanza politica della festività.

La grande festa durante la rivoluzione siriana

Con lo scoppio della rivoluzione siriana nel 2011, Newroz ha assunto una nuova dimensione politica, divenendo un simbolo di lotta contro il regime siriano. Nelle aree sotto il controllo dell’Amministrazione autonoma del Rojava, la festa è stata finalmente riconosciuta e celebrata liberamente, segnando un passo avanti nella tutela dei diritti culturali curdi. Tuttavia, in altre aree del Kurdistan siriano e turco, le celebrazioni continuano a essere vietate o soggette a forti restrizioni.







Il massacro di Newroz del 2015

Uno degli episodi più tragici legati a questa festività avvenne nel 2015, quando un attacco suicida compiuto da mercenari dell’ISIS colpì i festeggiamenti di Newroz ad Hasakah, causando la morte di 53 civili e il ferimento di oltre 130 persone. Questo evento ha rafforzato ulteriormente il significato simbolico della festa, che è diventata un’occasione per ricordare i martiri e ribadire la volontà di resistere contro ogni forma di oppressione.

La festa universale del 21 marzo

Newroz, però, non è esclusiva del popolo curdo. Molti altri gruppi etnici, come persiani, azeri, pashtun e diverse nazioni dell’Asia centrale, celebrano questa ricorrenza come simbolo dell’arrivo della primavera e del rinnovamento. In Iran, coincide con il capodanno persiano e simboleggia la vittoria della luce sull’oscurità. Nel 2010, l’UNESCO ha riconosciuto ufficialmente Newroz come parte del patrimonio culturale immateriale dell’umanità, celebrandolo ogni anno il 21 marzo come Giornata internazionale di Newroz.

Per il popolo curdo, Newroz rappresenta molto più di una festa. È un simbolo di lotta, rinascita e speranza, che continua a essere celebrato sia in patria sia nella diaspora, nonostante le repressioni e le tragedie che hanno segnato la sua storia. Attraverso il fuoco che arde ogni 21 marzo, i curdi rinnovano la loro promessa di resistere e continuare a lottare per la libertà, i diritti e la dignità del loro popolo.

Lucrezia Agliani