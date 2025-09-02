Nel cuore pulsante di Hanoi, la capitale del Vietnam, il 2 settembre è molto più di una semplice ricorrenza nazionale. È un giorno in cui storia e identità si fondono in un’unica voce collettiva, quella di un popolo che ricorda con fierezza la propria emancipazione dal giogo coloniale. La celebrazione del Ngày Quốc Khánh, ovvero il Giorno dell’Indipendenza del Vietnam, è una data scolpita nella memoria del Paese, commemorando l’annuncio storico dell’indipendenza pronunciato nel 1945 da Ho Chi Minh.

Un simbolo di rinascita nazionale

Oggi, la festa dell’indipendenza vietnamita rappresenta il simbolo della sovranità riconquistata, ma anche della resilienza di un popolo che ha saputo affrontare guerre, dominazioni straniere e profonde trasformazioni sociali. Le celebrazioni sono diffuse su tutto il territorio nazionale, ma è ad Hanoi, presso Piazza Ba Đình, che si concentra il momento più solenne della giornata.

In questa piazza, luogo sacro della memoria collettiva vietnamita, è situato il Mausoleo di Ho Chi Minh, dove ogni anno migliaia di persone si radunano per rendere omaggio al padre fondatore della Repubblica Democratica del Vietnam. La cerimonia ufficiale comprende parate militari, discorsi commemorativi e l’intonazione dell’inno nazionale, in un clima intriso di orgoglio patriottico.

La dichiarazione del 2 settembre 1945

La data del 2 settembre 1945 segna un passaggio epocale nella storia del Vietnam. Quel giorno, sul podio eretto nella già citata Piazza Ba Đình, Ho Chi Minh proclamò l’indipendenza del Paese dalla dominazione coloniale francese. Il discorso, che riecheggia ancora oggi nei libri di storia e nella memoria dei cittadini, fu pronunciato con parole che rievocavano i principi della Dichiarazione d’Indipendenza americana del 1776, a testimonianza del desiderio di libertà e autodeterminazione.

Il testo della dichiarazione, redatto personalmente da Ho Chi Minh con l’ausilio di altri membri del governo provvisorio, affermava con forza il diritto del popolo vietnamita a essere libero e sovrano. Il leader rivoluzionario denunciò non solo il dominio coloniale francese, ma anche le atrocità commesse durante decenni di sfruttamento economico e repressione politica.

Un percorso segnato da lotte e sacrifici

La strada verso l’indipendenza, tuttavia, non fu né breve né indolore. L’esperienza coloniale francese, iniziata formalmente nel XIX secolo, aveva portato alla creazione dell’Indocina Francese, un’entità amministrativa che inglobava Vietnam, Laos e Cambogia. Questo sistema servì principalmente gli interessi economici e strategici della Francia, spesso a discapito delle popolazioni locali.

Durante la Seconda guerra mondiale, il Vietnam fu occupato dal Giappone, sebbene formalmente sotto l’amministrazione francese. Fu in quel contesto che nacque e si consolidò il movimento Viet Minh, guidato da Ho Chi Minh, con l’obiettivo di liberare il Paese dal doppio dominio coloniale. Alla fine del conflitto mondiale, con il vuoto di potere lasciato dalla sconfitta giapponese e il declino dell’autorità francese, si aprì una finestra storica che permise al Vietnam di proclamarsi indipendente.







Il ruolo di Ho Chi Minh

La figura di Ho Chi Minh è centrale nella narrazione storica vietnamita. Leader carismatico, uomo di cultura e stratega politico, Ho Chi Minh seppe incarnare il desiderio di emancipazione della sua nazione, unendo ideali marxisti con una profonda comprensione della cultura e delle dinamiche del suo popolo.

La sua visione dell’indipendenza non si limitava alla semplice liberazione dal colonialismo, ma puntava a una trasformazione radicale della società vietnamita, attraverso riforme agrarie, alfabetizzazione e giustizia sociale. Tuttavia, la proclamazione dell’indipendenza non pose fine alle tensioni: la Francia tentò di riprendere il controllo del Vietnam, dando origine alla Prima guerra d’Indocina, che si concluse soltanto nel 1954 con la vittoria del Viet Minh a Điện Biên Phủ e gli accordi di Ginevra.

L’evoluzione della nazione post-indipendenza

Dopo la divisione del Paese in Vietnam del Nord e Vietnam del Sud, il cammino verso un Vietnam unificato e indipendente proseguì attraverso la sanguinosa guerra del Vietnam, che vide l’intervento massiccio degli Stati Uniti a sostegno del governo sudvietnamita. Solo nel 1975, con la caduta di Saigon, il Paese fu finalmente riunificato sotto il controllo comunista.

La lunga scia di guerre ha lasciato ferite profonde, ma ha anche rafforzato il senso di identità nazionale. Oggi, il Vietnam è una nazione in rapido sviluppo economico, membro attivo della comunità internazionale e con una crescente influenza nel sud-est asiatico.

Nel Vietnam di oggi, il Ngày Quốc Khánh è celebrato con eventi pubblici, spettacoli pirotecnici, cerimonie ufficiali e attività culturali. Le strade vengono adornate con bandiere rosse e gialle, simboli della Repubblica Socialista, e i media trasmettono documentari e film storici che ripercorrono le tappe fondamentali dell’indipendenza.

Le scuole e le università organizzano eventi educativi, mentre musei e siti storici offrono ingressi gratuiti o visite guidate speciali. Si tratta di un’occasione per le nuove generazioni di riscoprire le proprie radici e riflettere sul significato della libertà in un’epoca segnata da nuove sfide, come la globalizzazione, le trasformazioni ambientali e le diseguaglianze sociali.

Il Ngày Quốc Khánh è dunque una giornata che connette passato, presente e futuro. Non si tratta solo di celebrare una vittoria storica, ma anche di interrogarsi sul significato odierno dell’indipendenza. Che cosa significa essere liberi in un mondo sempre più interconnesso? Quali sono le responsabilità di una nazione nei confronti del proprio popolo e della comunità globale?

Patricia Iori