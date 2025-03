Il Nicaragua ha deciso di abbandonare il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, un passo che segna un’ulteriore chiusura del governo di Daniel Ortega verso la comunità internazionale. La decisione arriva dopo un duro rapporto dell’ONU, che accusa il regime di aver smantellato ogni istituzione indipendente e instaurato una macchina repressiva contro oppositori politici, organizzazioni non governative e persino la Chiesa cattolica. Il paese, già noto per la sua deriva autoritaria, continua a isolarsi mentre aumentano le critiche globali e le tensioni interne.

L’annuncio di Managua

Il governo del Nicaragua ha ufficialmente comunicato il proprio ritiro dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, interrompendo ogni collaborazione con l’organo e i suoi meccanismi collegati. La decisione è stata annunciata dalla vicepresidente Rosario Murillo, moglie del presidente Daniel Ortega, che l’ha definita “sovrana e irrevocabile”.

La scelta arriva in risposta a un recente rapporto dell’ONU che accusa il governo nicaraguense di repressione e violazioni sistematiche dei diritti umani. Mourillo ha poi aggiunto che la cessazione della partecipazione al Consiglio per i diritti umani è a 360 gradi: in questo senso, si interrompono tutte le attività relative al Consiglio e ai “meccanismi satellitari” di questo.

Le accuse dell’ONU e la reazione del governo

Il documento delle Nazioni Unite denuncia il deterioramento della democrazia in Nicaragua, sostenendo che il Paese sia diventato uno Stato autoritario in cui le istituzioni indipendenti sono state smantellate, il dissenso è represso e la popolazione è soggetta a persecuzioni ed esili forzati. Il governo Ortega-Murillo ha respinto con forza queste accuse, definendole “calunnie” e “falsità” orchestrate da attori internazionali ostili.

Le Nazioni Unite hanno inoltre menzionato una futura e probabile azione legale contro il Nicaragua, poiché il Paese, nel corso del tempo, si sono macchiati di crimini contro l’umanità che non possono rimanere impuniti.

Un percorso di rottura con le organizzazioni internazionali

Questa non è la prima volta che il Nicaragua abbandona istituzioni internazionali in seguito a critiche da parte dell’ONU. A febbraio, il Paese si è ritirato dall’Organizzazione Mondiale per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) dopo la pubblicazione di un rapporto che evidenziava la crescente insicurezza alimentare. Nel 2021, Managua aveva annunciato la sua uscita dall’Organizzazione degli Stati Americani (OSA), completando il ritiro nel 2023 con la requisizione delle sue sedi in Nicaragua.







La repressione della società civile e della Chiesa già dal 2018

Negli ultimi anni, il governo Ortega ha intensificato la repressione nei confronti delle organizzazioni non governative. Recentemente sono state chiuse altre dieci associazioni senza scopo di lucro, tra cui l’Istituto per lo sviluppo economico e l’Associazione cristiana Casa de Dios Puerta del Cielo. Anche la Chiesa cattolica è diventata bersaglio delle autorità: numerosi preti e vescovi sono stati arrestati o costretti all’esilio, mentre proprietà ecclesiastiche sono state sequestrate.

Le tensioni tra il governo e la popolazione sono esplose nel 2018 con un’ondata di proteste antigovernative, duramente represse dalle forze di sicurezza. Le manifestazioni, scaturite da una riforma previdenziale, si trasformarono in un movimento di opposizione su larga scala. La risposta di Ortega fu brutale: oltre 350 persone furono uccise, migliaia furono arrestate e più di 5.000 organizzazioni non governative vennero chiuse.

L’uscita dal Consiglio per i diritti umani dell’ONU rappresenta un ulteriore passo verso l’isolamento internazionale del Nicaragua. Le Nazioni Unite e altre organizzazioni hanno espresso preoccupazione per la deriva autoritaria del Paese e la continua repressione del dissenso. Tuttavia, il governo Ortega-Murillo continua a consolidare il proprio potere, ignorando le critiche e rafforzando un sistema in cui le libertà fondamentali sono sempre più limitate.

Mentre la comunità internazionale valuta possibili azioni contro il regime nicaraguense, la popolazione continua a subire le conseguenze di un governo sempre più chiuso e repressivo.

Lucrezia Agliani