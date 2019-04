Nicole Radice, la Greta Thunberg italiana che lotta per le spiagge pulite

Nicole ha 14 anni e vive a Como con la sua famiglia. Nonostante la sua giovane età, Nicole ha a cuore l’ambiente e la terra in cui è abituata a trascorrere le estati: la Sicilia. Una terra che, negli ultimi anni, è stata abbandonata e ricoperta di plastica e di immondizia. E’ questo che l’ha spinta a voler fare qualcosa di utile, per la Sicilia, per l’ambiente, per tutti noi. Munita di determinazione, Nicole Radice scrive una lettera a Peppe Cassì, sindaco di Ragusa, per proporgli la sua idea. Riportiamo il testo integrale della lettera scritta da Nicole.



“Buonasera,

Sono Nicole Radice, una ragazza di 14 anni che abita a Mariano Comense, in provincia di Como.

Deve sapere che ogni anno passo le mie vacanze in Sicilia. Da quando sono piccola vedo le spiagge siciliane che ogni anno diventano sempre più sporche e vorrei fare qualcosa per ripulirle. Avrei il desiderio di fare qualcosa per l’ambiente. In particolare vorrei che le spiagge della nostra Sicilia siano ripulite da plastica e spazzatura. Le scrivo quindi per avere il suo aiuto al fine di realizzare un piccolo progetto. Vorrei fare qualcosa per rendere più pulito lo “spiaggione” tra Punta Braccetto e Randello, un luogo meraviglioso in cui ogni anno amo andare con la mia famiglia. Ho notato, l’anno scorso, che nel sito sono stati posizionati dei raccoglitori ma purtroppo il mare spinge sulle spiaggia ogni giorno molta plastica, materiale inquinante e pericoloso.

Per evitare che il mare riprenda con sé questo materiale mi piacerebbe realizzare nel corso delle ormai prossime vacanze pasquali un evento che vorrei denominare Clean Up Randello, coinvolgendo tanti ragazzi che come me hanno il desiderio di salvaguardare le spiagge della Sicilia. C’è poco tempo per realizzare questo progetto, ma sono sicura che con il benestare degli enti pubblici si potrebbe promuovere e far conoscere questa iniziativa anche sui social in poco tempo. I miei genitori, amici e parenti sono al corrente di questo mio desiderio e mi supporteranno. Confido quindi in una Sua celere risposta, augurandomi che possa essere positiva”.