Dopo una lunga e travagliata stagione elettorale, la Romania ha finalmente eletto il suo nuovo presidente: Nicușor Dan. Con il 53,6% dei voti, l’europeista e moderato ex sindaco di Bucarest ha superato il suo avversario, George Simion, leader del partito sovranista AUR. L’affluenza è stata da record: oltre 11,6 milioni di cittadini hanno partecipato al ballottaggio, segnando il 64,72% dei votanti, il dato più alto per delle presidenziali da oltre vent’anni.

Un clima teso e sospetti di brogli

La competizione si è svolta in un clima acceso, in cui Simion ha sollevato pesanti accuse, parlando di irregolarità e boicottaggi. Ha denunciato la mancata ricezione di schede elettorali da parte di molti romeni all’estero e l’esistenza di nomi di persone decedute nei registri elettorali. Inoltre, ha affermato che in alcune strutture per anziani sarebbero avvenute pressioni per indurre al voto favorevole a Nicușor Dan.

Ciononostante, dopo ore di tensione e dichiarazioni contraddittorie, anche Simion ha dovuto ammettere la sconfitta e si è pubblicamente congratulato con il rivale.

La diaspora premia la linea europeista

Un ruolo fondamentale lo ha giocato il voto della diaspora, che ha registrato una partecipazione senza precedenti: oltre 1,6 milioni di romeni residenti all’estero si sono recati alle urne. Questo segmento dell’elettorato, storicamente incline a sostenere candidati riformisti e pro-Europa, ha contribuito in modo determinante al successo di Nicușor Dan, rendendo ancor più improbabile un ribaltamento dell’esito nonostante le proteste di Simion. Secondo le autorità elettorali centrali, il risultato finale è ormai consolidato.

Il cammino verso questo risultato è stato tutt’altro che lineare. Le elezioni presidenziali del novembre 2024 erano state invalidate dalla Corte costituzionale a causa di gravi interferenze russe in favore del candidato ultranazionalista Călin Georgescu. Il primo turno era stato vinto da lui, ma TikTok si era rivelato lo strumento privilegiato per una massiccia propaganda esterna. Georgescu aveva tentato nuovamente di candidarsi, ma proprio mentre consegnava la documentazione necessaria è stato arrestato. La sua esclusione definitiva ha ridisegnato lo scenario politico, lasciando spazio al duello Dan-Simion.

Due candidati non fiduciosi nell’establishment, ma con visioni opposte

Nonostante rappresentassero ideologie completamente differenti, Dan e Simion avevano in comune un posizionamento fuori dai partiti tradizionali. Il primo è un ex attivista civico, con un passato da matematico e un percorso da indipendente, mentre il secondo si è fatto portavoce del malcontento sovranista.

Entrambi, però, si sono imposti in un contesto segnato dalla sfiducia verso le coalizioni di governo considerate corrotte e inefficienti, motivo per cui Crin Antonescu, sostenuto dai partiti al potere, non è riuscito ad arrivare al ballottaggio.







L’identikit del nuovo Presidente, Nicușor Dan, e del suo avversario

Nicușor Dan ha 55 anni, un dottorato in Matematica, e ha studiato anche alla Sorbona. È conosciuto per le sue battaglie civiche e la lotta alla corruzione, in particolare per aver salvato edifici storici di Bucarest dalla speculazione edilizia. Dal 2020 è sindaco della capitale, incarico per cui è stato rieletto nel 2023. In questa corsa presidenziale, è stato appoggiato principalmente dai Liberali (PNL) e dall’Unione Salva Romania (USR), che lui stesso aveva fondato nel 2015.

Al contrario, George Simion, leader del partito AUR, ha raccolto l’eredità lasciata da Georgescu. Durante la campagna elettorale ha ricevuto il sostegno dell’ex premier Victor Ponta e aveva già annunciato che, in caso di vittoria, avrebbe nominato Georgescu primo ministro. Simion si è presentato come l’alfiere dei valori nazionalisti e cristiani, con posizioni radicali e dichiarate simpatie per modelli politici come quello di Donald Trump.

L’onda europeista in Europa

Questa vittoria romena si inserisce in un quadro continentale più ampio, che vede una ripresa dei partiti moderati e filo-europei. In Portogallo, nello stesso periodo, la coalizione di centrodestra europeista Alleanza Democratica ha vinto le elezioni legislative, pur trovandosi ancora costretta a governare in minoranza. Il partito populista Chega ha guadagnato consensi, ma il Partito Socialista ha subito un tracollo, portando il suo leader Pedro Nuno Santos a dimettersi. Un contesto europeo in cui si riaffermano alleanze centriste, ma dove le spinte radicali non scompaiono.

Nel suo discorso post-elettorale, Nicușor Dan ha ringraziato gli elettori e ha dichiarato che «ha vinto una comunità di romeni che desidera un cambiamento profondo, con istituzioni funzionanti, meno corruzione, più trasparenza e una società basata sul dialogo e non sull’odio». Un messaggio che ha segnato la sua campagna e che ora rappresenta la linea guida del suo mandato presidenziale.

