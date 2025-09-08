Tra effetti scenici e dichiarazioni roboanti, Nigel Farage ha trasformato la convention di Birmingham in un evento mediatico degno di un grande spettacolo politico. Di fronte a 12mila sostenitori, il leader di Reform UK ha parlato come se fosse già pronto a insediarsi a Downing Street, cavalcando la crisi che sta logorando sia il Partito Laburista al governo che i Conservatori all’opposizione. «Il Labour è in difficoltà, i Tory sono morti, e noi siamo l’unica alternativa credibile», ha proclamato tra applausi e slogan patriottici. I sondaggi, che danno Reform UK al 32 per cento, sembrano dargli ragione: un risultato che, se confermato alle urne, sposterebbe radicalmente gli equilibri politici britannici.

La consacrazione di Birmingham

La convention non è stata solo un momento di propaganda, ma anche l’occasione per mostrare la forza organizzativa raggiunta dal movimento. Negli ultimi dodici mesi, il partito ha visto un boom di iscritti: dai 30mila paganti del 2024 ai 240mila attuali. Parallelamente, il numero di rappresentanti locali è cresciuto esponenzialmente, superando quota 900.

Sotto lo slogan The Next Step, Nigel Farage ha promesso una maggiore “professionalizzazione” della sua squadra, dopo che diversi neoeletti sono stati sospesi per comportamenti inadeguati. L’obiettivo è preparare il terreno per una sfida nazionale, che secondo Farage potrebbe arrivare già nel 2027, prima della scadenza naturale del mandato.

Una strategia populista su misura

Il successo crescente di Reform UK non si spiega soltanto con il malcontento diffuso verso i partiti tradizionali, ma anche con la capacità di Farage di plasmarsi su linguaggi e strumenti che parlano alle nuove generazioni. La sua presenza costante su TikTok e Instagram lo ha reso un personaggio familiare agli under 30, che lo seguono più come un influencer che come un politico. Video brevi, battute dirette e una comunicazione volutamente non istituzionale hanno contribuito a costruire una narrazione trasversale, capace di oscurare persino la figura di Keir Starmer o della leader conservatrice Kemi Badenoch.

Alla convention si sono messi in mostra anche i simboli di questa strategia. Harrison Fowler, 21 anni, e George Finch, appena 19, incarnano la nuova generazione di amministratori locali eletti con Reform. Finch, diventato popolare anche sulla stampa internazionale, ha sintetizzato l’attrattiva del partito con parole semplici: «I giovani vogliono cambiare le cose». Lo stesso concetto è stato ripreso da Fowler, che ha accusato l’élite politica di aver abbandonato i cittadini, indipendentemente dalla loro età. L’idea del cosiddetto uniparty – un’unica grande casta composta da laburisti e conservatori – è uno dei pilastri della retorica di Farage.

Non è mancata la componente spettacolare, curata nei minimi dettagli per rafforzare il senso di appartenenza. Magliette turchesi simili a quelle del Manchester City, sciarpe da stadio e gadget vari hanno trasformato il congresso in una sorta di raduno calcistico. L’operazione, oltre a rafforzare l’identità visiva del movimento, ha permesso di raccogliere fondi grazie a prezzi da boutique politica: quasi 40 sterline per una maglia, 100 se firmata dal leader. Anche qui si vede la capacità di Nigel Farage di trasformare la politica in un evento mediatico-commerciale.







Reclutamenti e alleanze

Uno dei momenti più discussi della convention è stato il passaggio a Reform UK di Nadine Dorries, ex ministra della Cultura ed ex fedelissima di Boris Johnson. Il suo annuncio dal palco, accompagnato dal messaggio «Il partito conservatore è morto», ha dato ulteriore visibilità alla kermesse. Non meno significativa è stata la presenza di Sarah Pochin e Andrea Jenkyns, entrambe ex conservatrici ora in ruoli di rilievo nelle amministrazioni locali. Con queste “campagne acquisti”, Farage vuole dimostrare che Reform UK non è più solo un partito di protesta, ma una forza capace di attrarre figure con esperienza di governo.

L’ombra del razzismo

Accanto al volto pop e patriottico del movimento, resta però l’eredità di un leader che ha costruito gran parte della sua carriera politica sull’ostilità verso l’immigrazione. Alla convention è stata accolta come una star Lucy Connolly, nota per una condanna legata a commenti razzisti. Farage stesso ha rilanciato la promessa di fermare i barconi nel giro di due settimane e di abbandonare la Convenzione Europea dei Diritti Umani per facilitare i rimpatri di massa.

Temi che, se da un lato mobilitano l’elettorato più radicale, dall’altro alimentano forti preoccupazioni in patria e all’estero.

Un leader con ambizioni globali, e in crescita

Nigel Farage non si limita al contesto nazionale. Nei giorni precedenti alla convention, è volato a Washington per incontrare Donald Trump e cercare il sostegno del mondo tecnologico americano. Il legame con l’ex presidente statunitense, cementato da anni di amicizia, gli permette di presentarsi come parte di una rete populista internazionale. Tornato in patria, ha rilanciato lo slogan “Make Britain Great Again”, promettendo un futuro di energia fossile nazionale e lo smantellamento delle politiche ambientali su emissioni e rinnovabili.

Sei mesi fa nessuno avrebbe scommesso sulla possibilità di vedere Nigel Farage candidato credibile per Downing Street. Oggi, con i sondaggi favorevoli e un movimento in rapida espansione, lo scenario appare meno improbabile. La domanda è se riuscirà a trasformare l’entusiasmo dei suoi sostenitori in una struttura politica solida, capace di reggere alle sfide di un’elezione generale. L’abilità mediatica è evidente, ma la vera prova sarà governare un Paese diviso e diffidente verso le promesse facili.

Lucrezia Agliani