Nike presenta Funny Pack: le nuove ciabatte marsupio

Prendete un marsupio, prendete un paio di ciabatte e mettetele insieme. Il risultato? Il nuovo modello dell’iconica slipper Benassi: Fanny Pack. In questi giorni Nike ha annunciato la sua nuova linea di calzature che unisce perfettamente la praticità con il fashion. Decisamente una soluzione perfetta per coloro i quali vogliono essere sempre alla moda senza ovviamente rinunciare ai comfort del marsupio o delle pochette.











Non appena terminata la presentazione del nuovo modello di ciabatte Nike, per la collezione summer 2018, la notizia è diventata subito virale sul web facendo il giro di tutto il globo. Tralasciando la componente estetica che può piacere oppure no, il concept principale di questo accessorio cerca di combinare la praticità con la moda sportiva.

Le Fanny Pack sono infatti dotate di una piccolissima tasca con cerniera sulla fascia che permette all’utente di inserire piccoli oggetti a portata di piede. Grazie a questa calzatura si potrà andare in spiaggia o in piscina senza il bisogno di mettere tutto per forza in borsa o nelle tasche del costume. Che cosa potrà entrarci nel marsupio? Sicuramente niente di troppo ingombrante, ma vi libererà dall’impiccio delle chiavi o dei soldi.









Prossima tendenza per l’estate 2018

Questa calzatura è diventata subito virale sui social e gli utenti infatti non hanno mancato questa opportunità per esprimere la propria opinione a riguardo.

I will be buying those funny pack Nike slides. — Nikolas Darnell (@NDarnell96) 31 maggio 2018

So if the Nike fanny pack slippers are a real thing I might invest — Alyssa (@Alyssastewart88) 1 giugno 2018

these @Nike fanny-pack slippers are so damn clean. one of the most original clothing accessories I’ve ever seen. game changer. pic.twitter.com/AeAH8cZaoM — bryce hankins (@BryceHankins) 31 maggio 2018











Dato l’ottimo riscontro su Twitter, questa nuova calzatura Nike sarà quasi sicuramente l’accessorio must have di quest’estate grazie anche ai suoi colori sgargianti, alla comodità, ma soprattutto per la sua unicità. Il noto brand internazionale deve ancora annunciare la data ufficiale di rilascio negli store, ma si prospetta essere a breve. Per il momento sarà possibile acquistarne in tre possibili varianti di colore: nero e grigio, verde e azzurro e fuxia e viola.

Silvia Barbieri