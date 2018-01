Nintendo Direct 2018. Novità e titoli in esclusiva in casa Nintendo

Per la gioia dei fan, Nintendo ha presentato oggi il primo e attesissimo Nintendo Direct del 2018.

Le novità dedicate a Nintendo Switch sono tantissime. Ve ne presentiamo qui alcune tra le migliori.

Dal 4 Maggio potremo approfittare del nuovo Donkey Kong Country: Tropical Freeze.

“Questo titolo include tutto il divertimento e la sfida del gioco originale, oltre a una nuova modalità per principianti che consente ai giocatori di godere di questa avventura acclamata dalla critica come il finto surfista Funky Kong. Funky Kong può fare doppio salto, librarsi, eseguire infiniti rotola e persino esegui infiniti cavatappi subacquei e grazie alla sua robusta tavola da surf, anche le punte non riescono a rallentarlo”.

Il 16 Marzo invece, vede il debutto di Kirby, sempre su Switch, con Kirby Star Allies.

Tantissime novità tra le quali nuove abilità come l’abilità Artista che consente a Kirby di scatenare la sua creatività e l’abilità Spider che gli permette di intrappolare i nemici nelle reti.

Kirby può anche lanciare nuovi cuori di amici ai nemici per conquistarli. Inoltre, possono unirsi fino a quattro amici per combinare le abilità di Kirby con abilità alleate.

The World Ends with You: Final Remix: gioco già presente per Nintendo DS e aggiornato per Nintendo Switch con grafica HD e un nuovo epilogo che getta nuova luce sulla storia del gioco. I giocatori possono unirsi a battaglie ritmiche usando i controller Joy-Con o il touch screen di Nintendo Switch. L’ uscita è prevista entro il 2018.

Tra i primi titoli nei giochi di ruolo d’azione vediamo Dark Souls: Remastered una versione appunto remastered che vede incluso nell’acquisto anche il DLC di Artorias of the Abyss e sarà disponibile per Nintendo Switch dal 25 Maggio 2018.

Novità in arrivo anche per i fan di Mario con Mario Tennis Aces: Mario indossa abiti sportivi e affronta una varietà di personaggi in vere e proprie battaglie sul campo da tennis. Il gioco sarà disponibile per Nintendo Switch questa primavera.

Vediamo infine Hyrule Warriors Definitive Edition: una nuova versione dell’emozionante gioco d’azione ambientato nell’universo di Zelda includerà tutte le mappe e le missioni, oltre a tutti i 29 personaggi giocabili delle versioni di Wii U e Nintendo 3DS. Decine di battaglie piene di azione a casa o in viaggio e nuovi outfit per Link e Zelda basati sul gioco The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Il lancio è previsto per Nintendo Switch in primavera.