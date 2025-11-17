In un momento di violenza interna, l’Ecuador è stato chiamato a esprimersi su una serie di quesiti destinati a ridisegnare il rapporto tra sicurezza nazionale e l’intreccio tra le basi militari straniere, istituzioni democratiche e cooperazione internazionale. Il risultato del referendum ha però segnato una netta battuta d’arresto per il presidente Daniel Noboa, deciso a introdurre basi militari straniere come strumento per contrastare il narcotraffico. Gli elettori hanno invece privilegiato la difesa della sovranità nazionale, rigettando quasi tutte le proposte in discussione.

Un referendum vissuto come un test politico: un voto carico di tensioni

La consultazione si è svolta in un clima di crescente instabilità. L’Ecuador, divenuto negli ultimi anni uno snodo cruciale per il traffico di cocaina proveniente da Colombia e Perù, ha assistito a un’impennata di omicidi, estorsioni e assalti contro figure pubbliche. In questo contesto, il governo di Noboa ha insistito sull’idea che una presenza di basi militari straniere – possibilmente statunitense – potesse rappresentare una svolta nella lotta ai cartelli.

Gli scrutini preliminari hanno però indicato un netto rifiuto. Circa due terzi degli elettori hanno detto “no” al ritorno di basi militari internazionali, mantenendo in vigore il divieto costituzionale introdotto nel 2008. Anche le misure che puntavano a ridurre il numero dei parlamentari, limitare i finanziamenti ai partiti politici e convocare un’assemblea costituente non hanno superato la prova delle urne.

Il nodo della sovranità nazionale: la memoria di Manta e il peso del passato

Una parte rilevante della popolazione teme che la presenza di basi militari straniere rappresenti un’ingerenza inaccettabile. L’esperienza della base aerea di Manta, chiusa 16 anni fa, continua a essere evocata come esempio negativo. In quegli anni, gli abitanti denunciarono episodi di violenza, abusi e comportamenti non rispettosi da parte di personale militare statunitense, oltre a una crescita della prostituzione nelle aree limitrofe.

Molti ecuadoriani hanno dichiarato di non voler delegare la difesa del territorio a eserciti esteri. I votanti hanno puntato il dito contro la corruzione interna, le leggi poco applicate e la mancanza di controllo statale, elementi da loro considerati problemi prioritari rispetto all’assenza di supporto internazionale.







La strategia di Noboa sotto pressione, deciso ma contestato

Dall’inizio del suo mandato, Noboa ha adottato misure drastiche: soldati nelle strade, retate nelle prigioni, blitz nelle roccaforti criminali e dichiarazioni ricorrenti dello stato d’emergenza. Nonostante ciò, i livelli di violenza hanno raggiunto soglie record, con oltre 4.600 omicidi solo nella prima metà dell’anno.

Gli Stati Uniti hanno visto in Noboa un interlocutore strategico, sia nella lotta al narcotraffico sia nel contenimento dei flussi migratori verso il Nord America. Washington sperava che il risultato del referendum aprisse la strada a un ritorno stabile delle proprie forze armate sul territorio ecuadoriano, soprattutto alla luce dell’aumento delle operazioni militari statunitensi nei Caraibi e nel Pacifico.

Proprio mentre i seggi aprivano, Noboa ha annunciato l’arresto di Wilmer “Pipo” Chavarría, leader della banda Los Lobos, designata come organizzazione terroristica sia dagli Stati Uniti sia dal governo ecuadoriano. L’uomo era riuscito a sottrarsi per anni agli arresti simulando la propria morte e rifugiandosi in Europa. L’operazione si è svolta in Spagna, grazie a una collaborazione tra le forze di sicurezza dei due Paesi.

Un dispiegamento militare che preoccupa

Mentre in Ecuador si votava, gli Stati Uniti conducevano la più imponente operazione navale e aerea nei Caraibi degli ultimi decenni. Le forze americane hanno effettuato più di venti attacchi contro imbarcazioni sospettate di narcotraffico, causando la morte di oltre ottanta persone senza fornire informazioni dettagliate sui bersagli colpiti. Diversi esperti temono che queste operazioni possano preludere a future azioni contro obiettivi in Venezuela.

Il presidente ha ammesso la sconfitta con un messaggio conciso: il governo “rispetterà la volontà del popolo”, pur continuando la sua battaglia contro il crimine con gli strumenti disponibili. La bocciatura non ferma dunque la sua politica militarizzata, ma obbliga l’esecutivo a cercare soluzioni interne, senza il supporto diretto di basi estere.

