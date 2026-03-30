È la terza volta, in meno di un anno, che gli americani scendono in piazza nell’ambito del movimento No Kings, la più visibile forma di opposizione a Trump dall’inizio del suo secondo mandato.

Negli Stati Uniti qualcosa si è rotto. Non è solo una questione di consenso, né soltanto di piazze piene o di sondaggi in calo. È una frattura più profonda, che attraversa contemporaneamente il potere e l’opposizione, la politica interna e quella estera.

Da una parte, un presidente che vede incrinarsi il proprio blocco politico; dall’altra, milioni di persone che scendono in strada per contestarne la linea. In mezzo, una domanda che torna con forza: fino a che punto la strategia internazionale di Donald Trump sta ridefinendo gli equilibri degli Stati Uniti?

Le immagini del “No Kings Day” del 28 marzo parlano chiaro. Una mobilitazione capillare, diffusa in oltre 3.000 località, con numeri che — secondo gli organizzatori — sfiorano gli 8 milioni di partecipanti.

La guerra in Iran ha spinto molti giovani a scendere in piazza, ma le politiche migratorie dell’amministrazione Trump rimangono una questione centrale. Anche i candidati al Senato si sono uniti alla folla.

Una manifestazione che si candida a essere tra le più grandi della storia americana recente. Ma ciò che colpisce non è solo la quantità, bensì il contesto in cui prende forma.

Quelle piazze non nascono nel vuoto. Si inseriscono in un momento in cui il fronte trumpiano, il mondo Make America Great Again, mostra crepe sempre più evidenti. E il punto di rottura è proprio la politica estera.

Per anni, la narrazione di Donald si è fondata su un principio semplice: “America First”. Un’impostazione che, nella sua versione originaria, aveva tratti chiaramente isolazionisti. Ridurre l’impegno militare all’estero, limitare le interferenze internazionali, riportare risorse e attenzione all’interno.

È su questa promessa che una parte consistente del suo elettorato si è riconosciuta. Oggi, però, quello schema sembra incrinarsi. La guerra con l’Iran rappresenta un passaggio decisivo. Non solo per le sue implicazioni geopolitiche, ma per ciò che simbolicamente rappresenta: un cambio di postura.

Più interventista, più esposta, più distante da quella linea che aveva contribuito a costruire il consenso trumpiano. Ed è qui che emerge la frattura. Dentro MAGA convivono anime diverse.







Da un lato, chi continua a sostenere il presidente in nome della sicurezza nazionale e della forza americana. Dall’altro, chi vede in queste scelte un tradimento dello spirito originario del movimento. Una tensione che non è più sotterranea, ma sempre più esplicita.

Questa divisione interna si riflette nei numeri. I sondaggi raccontano un presidente in difficoltà, con livelli di approvazione tra i più bassi del suo mandato. La gestione della politica estera, e in particolare del conflitto con l’Iran, è uno dei punti più critici.

Non è solo una questione ideologica: è anche economica. L’aumento dei prezzi del carburante, legato alle tensioni internazionali, pesa sulle famiglie americane e alimenta il malcontento.

Ed è proprio su questo terreno che le piazze del movimento trovano linfa.

La protesta non si limita a contestare Trump come figura politica, ma mette in discussione l’intero impianto delle sue scelte. Dalle politiche migratorie alle dinamiche istituzionali, fino alla gestione dei rapporti internazionali.

Il movimento si presenta come una coalizione ampia e articolata. Ne fanno parte sindacati, associazioni ambientaliste, organizzazioni per i diritti civili come l’American Civil Liberties Union, gruppi di veterani.

Una galassia che riflette la pluralità dell’opposizione a Trump, ma che porta con sé anche una sfida evidente: trasformare l’ampiezza in coerenza.

Dalla protesta alla politica

La storia americana offre precedenti utili per leggere questo momento. Il Civil Rights Movement riuscì a tradurre la mobilitazione in riforme concrete grazie a una strategia chiara e a una leadership riconoscibile.

Al contrario, altri movimenti di protesta si sono dispersi nel tempo, incapaci di incidere davvero sulle politiche pubbliche. Il rischio è proprio questo. La forza dei numeri può garantire visibilità, ma non necessariamente efficacia.

Per incidere servono organizzazione, continuità, capacità di trasformare il dissenso in pressione politica strutturata. Eppure, qualcosa si muove. Molti dei partecipanti alle manifestazioni non si limitano alla presenza in piazza.

Parlano di impegno sul territorio, di campagne informative, di partecipazione elettorale. È un segnale importante, perché indica la possibilità di un passaggio dalla mobilitazione all’azione.

In questo senso, il paragone con il Tea Party torna utile. Nato come movimento di protesta contro l’amministrazione Obama, il Tea Party riuscì nel tempo a trasformarsi in una forza capace di influenzare il Partito Repubblicano dall’interno.

Non si limitò a contestare, ma costruì una rete politica, sostenne candidati, intervenne nei processi decisionali. Il movimento potrebbe trovarsi di fronte a una sfida simile, ma con un’ulteriore complessità: operare in un contesto già segnato da una forte polarizzazione e da una crisi interna al campo avversario.

Perché il vero elemento di novità è proprio questo intreccio. Le mobilitazioni esterne e le divisioni interne non sono fenomeni separati. Si alimentano a vicenda.

La perdita di compattezza nel mondo MAGA rende più vulnerabile il presidente, mentre la pressione delle piazze contribuisce ad accentuare le tensioni all’interno del suo schieramento.

È una dinamica che ha anche una dimensione internazionale. Le scelte di politica estera dell’attuale Presidente non incidono solo sugli equilibri globali, ma anche sulla percezione interna della sua leadership.

Una guerra impopolare, costosa e percepita come distante dalle priorità degli americani può diventare un fattore di erosione del consenso.

Allo stesso tempo, le immagini di milioni di persone in piazza inviano un messaggio anche all’estero.

Mostrano un Paese attraversato da conflitti, ma anche capace di esprimere dissenso. È una doppia lettura che accompagna da sempre la democrazia americana: segno di debolezza per alcuni, prova di vitalità per altri.

Nel frattempo, la Casa Bianca prova a contenere l’impatto politico delle proteste, minimizzandone la portata. Una strategia comunicativa che punta a evitare che il movimento diventi un punto di riferimento stabile per l’opposizione. Ma il problema, per Trump, non è solo fuori. È anche dentro.

La frattura nel mondo MAGA rischia infatti di avere conseguenze concrete, soprattutto in vista delle elezioni di medio termine. Un elettorato diviso è più difficile da mobilitare. E in un sistema in cui anche piccoli spostamenti di consenso possono fare la differenza, questo elemento pesa.

Il nodo, ancora una volta, è la capacità di trasformare il malcontento in azione politica. Vale per chi protesta e per chi si oppone dall’interno. Vale per chi scende in piazza e per chi si prepara a votare.

Alla fine, i due fenomeni — la spaccatura di MAGA e le proteste del movimento — raccontano la stessa storia da prospettive diverse. Da un lato, un blocco politico che perde coesione sotto il peso delle proprie contraddizioni. Dall’altro, una mobilitazione che prova a riempire quello spazio di crisi.

Resta da capire se questo incrocio produrrà un cambiamento reale o se si limiterà a segnare una fase di transizione. La storia americana insegna che nulla è scontato. Le manifestazioni possono aprire strade, ma non garantiscono risultati.

Le divisioni interne possono indebolire un leader, ma non necessariamente determinano la sua caduta. Quello che è certo è che gli Stati Uniti stanno attraversando un momento di ridefinizione. E che la politica estera, spesso considerata distante dalla vita quotidiana, è diventata uno dei fattori decisivi di questa trasformazione.

Le piazze piene e le crepe nel potere sono due segnali della stessa tensione. Due facce di un Paese che si interroga sul proprio ruolo nel mondo e sul proprio equilibrio interno. E forse è proprio in questo intreccio che si gioca il futuro politico americano.

Felicia Bruscino