La decisione della Rai di rinviare per la seconda volta la messa in onda del documentario “No Other Land”, premiato agli Oscar 2025 come miglior documentario, ha scatenato polemiche, accuse di censura e riflessioni sullo spazio che il servizio pubblico riserva alle narrazioni scomode. Il film, che racconta la vita dei palestinesi di Masafer Yatta, dove le comunità locali resistono agli sfratti imposti dalle autorità di occupazione israeliane, avrebbe dovuto essere trasmesso su Rai 3 il 21 ottobre. Ma, senza preavviso, la programmazione è stata ancora una volta modificata.

Una seconda cancellazione che pesa come un messaggio politico

La Rai aveva già rinviato la messa in onda del documentario No Other Land lo scorso 7 ottobre, giustificando lo spostamento con la necessità di dedicare quella serata all’anniversario dell’attacco di Hamas del 2023. Stavolta, invece, la decisione è arrivata senza comunicazioni ufficiali: solo il giorno dopo la mancata trasmissione, il direttore della sezione Cinema e Serie Tv, Adriano De Maio, ha fornito una spiegazione che ha lasciato molti perplessi.

Secondo De Maio, la proiezione di No Other Land avrebbe potuto “influenzare le aspettative sul cessate il fuoco nella Striscia di Gaza” o “alimentare tensioni sul territorio italiano”. Una giustificazione che non ha convinto: le ultime grandi manifestazioni a sostegno della Palestina in Italia si erano svolte settimane prima, tra il 3 e il 4 ottobre, in un clima ampiamente pacifico.

In particolare, continua la dichiarazione, “I contenuti del film avrebbero rischiato strumentalizzazioni, con l’alzarsi del livello delle manifestazioni di piazza anche violente”. Insomma, il chiaro scaricabarile a cui ci troviamo di fronte: la colpevolizzazione delle piazze e delle risposte dal basso, la criminalizzazione delle proteste e delle fiumane di persone che hanno invaso tutti gli angoli delle città. Sarebbe dunque, per questo motivo, che i telespettatori italiani è stata negata la possibilità di vedere No Other Land.

La giustificazione di De Maio: un paternalismo fuori luogo

All’agenzia AGI, De Maio ha sostenuto che il film sarebbe stato più opportuno “in un momento di maggiore stabilità”, per poter essere “apprezzato come una storia di amicizia tra due popoli che possono vivere in pace”. Una frase che molti hanno interpretato come un tentativo di sterilizzare il contenuto politico del documentario.

Il film, infatti, non è un racconto conciliante, ma una testimonianza diretta di occupazione militare, espropri e resistenza civile. Mostra, attraverso gli occhi dei registi Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor e Hamdan Ballal, la vita quotidiana dei palestinesi di Masafer Yatta, un gruppo di villaggi nel sud della Cisgiordania sotto minaccia costante di demolizione.

Girato tra il 2019 e il 2023, No Other Land racconta la solidarietà tra un palestinese e un israeliano che documentano insieme la distruzione delle loro case e la spoliazione delle terre. È, in questo senso, anche un racconto di amicizia e cooperazione transfrontaliera, ma senza nascondere le responsabilità dell’occupazione israeliana.

Parole e dati fuorvianti hanno dunque l’obiettivo di distorcere e modellare a proprio piacimento – quello della complicità con Israele e con il genocidio in Palestina – la realtà.

Un film premiato ma scomodo

Dopo la vittoria dell’Oscar, No Other Land ha avuto difficoltà a trovare un distributore negli Stati Uniti, a causa della sua visione critica nei confronti delle politiche israeliane. In Italia è arrivato nelle sale il 16 gennaio 2025, distribuito da Wanted Cinema in collaborazione con Medici Senza Frontiere e con il patrocinio di Amnesty International.

La Rai aveva acquistato i diritti per due trasmissioni su Rai 3, ma entrambe sono state rinviate. Il film è ora programmato, salvo ulteriori sorprese, per il 15 novembre, anche se non è chiaro se manterrà la prima serata o verrà spostato a un orario meno visibile.

Dal 5 novembre, inoltre, sarà disponibile sulle principali piattaforme streaming – Prime Video, Apple TV, Google TV, Rakuten, TimVision e altre – permettendo a chi lo cerca di vederlo comunque, ma fuori dal circuito della televisione pubblica.

Censura e ipocrisie europee

Il caso italiano non è isolato. In Germania, dove il sostegno a Israele è considerato parte della ragion di Stato, il portale ufficiale della città di Berlino ha etichettato No Other Land come “film dalle tendenze antisemite”, motivando l’accusa con l’assenza di riferimenti all’attacco di Hamas del 2023. Un’assurdità: l’opera era stata completata mesi prima di quell’evento e non poteva trattarlo.

Uno dei registi, Yuval Abraham, giornalista israeliano, è stato persino accusato di aver “imbarazzato” la Berlinale per aver chiesto un cessate il fuoco e la fine della fornitura di armi a Israele. In seguito, è stato pubblicamente scaricato dalla ministra della Cultura tedesca. Un segnale, ha detto Abraham, di come in Europa si stia diffondendo “una cultura della censura selettiva”: si può criticare tutto, tranne l’occupazione israeliana.







La Rai e il paradosso della libertà vigilata

In Italia, la scelta della Rai appare come un atto di autocensura preventiva. Non si tratta di un divieto esplicito, ma di un progressivo rinvio, una dilazione che svuota l’opera del suo significato politico.

Il paradosso, come sottolineano molti osservatori, è che il servizio pubblico “protegge” il telespettatore da un contenuto che ritiene potenzialmente divisivo, trattandolo come un soggetto fragile, incapace di farsi un’idea propria.

In realtà, è una decisione politica che ha l’obiettivo di nascondere a quello stesso telespettatore un contenuto veritiero, volto a dimostrare le brutalità di un genocidio in corso. In questo modo, mantenendo bassa la conoscenza di ciò che sta succedendo in Palestina, si otterrà una bassa coscienza politica, sociale e culturale solidale a un popolo sotto assedio.

Chi cercherà il film in streaming, probabilmente lo farà già con consapevolezza e simpatia per la causa palestinese. Ma lo spettatore casuale, quello che avrebbe potuto imbattersi nel documentario per curiosità, resterà escluso. È questa, forse, la forma più subdola di censura: rendere difficile l’accesso, non vietare esplicitamente.

Un’occasione mancata per il servizio pubblico

Celebrato nei festival internazionali come un raro esempio di umanità in un contesto di apartheid e guerra, No Other Land è diventato un caso emblematico del rapporto tra informazione, politica e libertà culturale.

La Rai, che in passato ha saputo proporre opere coraggiose e indipendenti, oggi sembra piegarsi a logiche di prudenza politica e di allineamento diplomatico. Il risultato è un imbarazzante silenzio: mentre il mondo discute di giustizia e occupazione, la televisione pubblica italiana preferisce non disturbare la sensibilità dei potenti.

Lucrezia Agliani