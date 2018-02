Sono passati ormai quasi dieci anni dal primo asdf movie, girato sui telefonini (non ancora touch) degli allora adolescenti. Il primo di una lunga serie di nonsisabenecheccosa animati che hanno portato alla luce lo splendido mondo del No Sense.

Situazioni strane, senza alcuna logica, spesso animate dalla strana crudeltà lecita perché commessa in un contesto impossibile da replicare. Una visione orrenda per gli amanti del razionale, ma che risulta occultamente ipnotica per un non identificato motivo.







Da allora gli asdf movie sono diventati una specie di cult ed è presumibile che abbiano introdotto quello che ad oggi è un movimento “artistico” ben definito. Ormai il No Sense spopola ovunque da INTERNET (il maiuscolo è d’obbligo) alla televisione e persino al cinema. Ecco dunque un poco professionale excursus in questo mondo assurdo. Ovviamente non ci sarà nessun ordine cronologico, per coerenza.

Fumettistica No-Sense

E’ qui che il No Sense da il meglio di sè in qualità e quantità. Molti sono infatti i fieri esponenti di questo movimento. Uno di essi è senz’altro Simone Albirigi meglio noto come SIO. Sulla sua pagina wikipedia (ebbene si, wikipedia) risulta essere fumettista e youtuber. Tuttavia, come sottolinea lui stesso molte volte, non sa disegnare.

L’universo SIOano è colorato, semplice, veloce e comprensibile nella sua incompiutezza distorta. La maggior parte delle sue storie constano infatti al massimo di 4 scene. Nello sfogliare il suo l’album su facebook ci si accorge subito dell’inconsistenza delle storie che stiamo leggendo, ma è impossibile smettere di andare avanti. Ci si cala in uno stato di trance metafisico in cui quel mondo fatto di tinte piatte ci consola e ci diverte, seppur senza motivo.

Senza ombra di dubbio un altro fumetto degno di nota è Il misterioso Papero del Giappone di Davide Berardi. Un altro compendio di fantasia, monocromi, semplicità e insensatezza nella sua forma più sincera.

Passiamo adesso al lato oscuro: Joan Cornellà, fumettista spagnolo. Le sue vignette stanno sconcertando mezzo mondo per il loro macabro No Sense. Si dice anche continuatore dell’opera di Cowboy Henk uno dei primi fumetti surrealisti, che vale la pena citare.









Il No Sense al Cinema e TV

In questa sede non si vuol parlare di film che hanno perso la ragion d’essere per effetti collaterali, ma quei film volutamente No Sense. Si parla, ad esempio, delle assurde parodie del filone Scary Movie. In essi tutti quegli aspetti di insensatezza dei film horror vengono esagerati e diventano i pilastro portante di tutta la narrazione.

Un genere umoristico cavalcato da tanti film e commedianti, tra cui gli italiani I Soliti Idioti.

Gli esempi sono tanti e variopinti, ma a questo punto mi soffermerei sui cartoni animati. Sitcom animate come i Griffin hanno portato la narrazione da una base reale come può essere la vita di una famiglia americana ad un piano totalmente surreale con la sempre maggiore introduzione di elementi senza senso. Primo tra tutti il cane parlante Brian che cerca una storia seria.

La base reale è presto eliminata e l’industria delle serie animate ci sta regalando capolavori sempre più belli. Tra i quali vorrei ricordare assolutamente Lo straordinario mondo di Gumball (di cui sono fan sfegatato).

Il No Sense in musica

Ebbene si, anche la musica si è presa carico di questa importante tematica e anche da tanto tempo. La musica si pone come terreno fertile per chi non vuole ragionare dato che la base musicale basta di per sé per offrire una ragion d’essere. Gli esponenti si trovano anche nella più prestigiosa cultura musicale Italiana. Si riporta, infatti, un documento storico firmato Adriano Celentano in cui ben si esemplifica la filosofia No Sense.

Come non citare, inoltre, il grande e volutamente incomprensibile Rino Gaetano. Per non Parlare di Franco Battiato con il suo Centro di Gravità permanente.









Il No Sense e il senso

Cos’è quindi tutto questo senza senso? Se proprio volessimo trovarne uno scopo o una ragione d’esistere, si potrebbe dire che è una sorta di ribellione. Niente di diverso da ciò che il Minimalismo fece per contrastare il caos del consumismo industriale. Viviamo in un epoca costruita sulla razionalità, sul buon senso (in teoria), sulla profonda fede nella scienza e nella tecnologia e sulla crescente sfiducia nei confronti dell’esoterismo e della superstizione. L’animo umano, tuttavia, è fatto per non accettare l’assodato e la moda, seppur praticandola. Ecco quindi che la ragione viene spazzata via dal No Sense. Tutta la razionalità che ci spinge a ponderare e a capire si prende un momento di pausa e noi possiamo leggere, sentire o guardare storie senza senso.

Davvero rilassante. Un po’ come guardare un dugongo sorridente color arcobaleno trottare a passo di una musichetta allegra.

Ah già dimenticavo: Magalli.

Carrieri Cesare Luca