L’assegnazione del Premio Nobel a María Machado (leader dell’opposizione liberale in Venezuela) per “il suo instancabile lavoro per la promozione dei diritti democratici” sta suscitando numerosi dibattiti all’interno della comunità internazionale. Date le posizioni spesso controverse di Machado (tra cui l’invocazione dell’interventismo militare statunitense e il supporto al regime sionista di Benjamin Netanyahu in Israele), ci si chiede se questo avvenimento potrebbe portare a un ricambio politico nel Paese o, al contrario, rafforzare i consensi del Presidente Nicolás Maduro.

Il Comitato norvegese ha deciso, per l’anno 2025, di assegnare il Premio Nobel a María Machado, ex candidata alle elezioni presidenziali in Venezuela e leader dell’opposizione liberale.

Classe 1967 e con una lunga esperienza di attivismo nella società civile, Machado entra in campo politico nel 2002 con la fondazione dell’ONG anti-chavista Súmate, candidandosi poco dopo all’Assemblea Nazionale.

Nel 2014 fu tra i volti principali delle proteste de “La Salida“, degenerate della tattica problematica della cosiddetta “guarimba“.

Inabilitata dall’esercitare ruoli politici per molti anni, è riuscita a creare (e mobilitare) un movimento di portata nazionale in grado di mettere alla prova l’amministrazione Maduro nelle scorse elezioni del 2024.

La decisione di conferire il Nobel a María Machado ha quindi generato un misto tra apprezzamenti e critiche: filo-occidentale, sostenitrice delle privatizzazioni e rappresentante delle élites intellettuali, Machado intrattiene stretti rapporti con Benjamin Netanyahu e la destra reazionaria europea, oltre ad aver fatto appello in più occasioni al Presidente Donald Trump di intervenire per deporre Nicolás Maduro.









Cosa significa l’assegnazione del Nobel a María Machado per il Venezuela di Maduro? Le diverse ipotesi sul futuro

Mentre liberali e conservatori esultano per l’assegnazione del Nobel a María Machado e la sua lotta per la “democrazia”, gli ambienti di sinistra hanno sollevato numerose preoccupazioni circa il veder associare la parola “pace” a una figura che è essenzialmente un fantoccio di Washington, che deve la sua popolarità alla creazione di polarizzazioni e una concezione di sovranità negoziabile.

Secondo molti analisti, questa decisione e il conseguente caos socio-politico che regna in Venezuela potrebbe portare a un cambio di regime nel Paese, magari costringendo lo stesso Donald Trump ad agire (non a caso, Machado ha già appoggiato i dispiegamenti navali del Presidente nei Caraibi con il pretesto di “combattere il narcotraffico”).

Come è già successo in passato, Il Comitato per il Premio Nobel per la Pace ha spesso conferito il premio proprio per influenzare il panorama geopolitico futuro, come successe con Rabin e Arafat in Medio Oriente.

Di un’altra opinione è lo scienziato politico Ronald Krebs, il quale sostiene che riconoscimenti di questo genere danno spesso ai regimi repressivi un incentivo ancora maggiore a opprimere coloro che cercano di effettuare qualsiasi cambiamento.

Tra incertezze e necessità di riconciliazione

Se da una parte figure come quella di Machado ora potranno contare su un maggiore sostegno internazionale (soprattutto dal punto di vista finanziario), è anche vero che questo non farà altro che chiudere ancora di più in sé stessa l’amministrazione Maduro.

Solo una cosa è certa: María Corina Machado si aggiunge alla lista di personaggi opinabili che hanno vinto il Nobel per la Pace (primi fra tutti Henry Kissinger e Barack Obama, due presidenti che hanno sganciato migliaia di bombe), costituendo l’ennesimo segnale del fatto che ormai questo riconoscimento abbia perso qualsiasi credibilità.

Appare ormai chiaro che la legittimazione sul piano internazionale di figure politiche come Machado – spinta dalla “promessa infranta” di Maduro nei confronti del chavismo delle origini- non porterà mai alle vere libertà democratiche e alla pace auspicabili per il popolo del Venezuela.

Per risolvere la profonda crisi in cui versa il Paese latinoamericano, vanno innanzitutto affrontati l’isolamento e lo strangolamento economico a cui l’Occidente l’ha costretto. Va aperto un percorso fatto di dialogo, negoziazione e disarmo tra le varie parti politiche che hanno causato le numerose fratture sociali.

