“Noi i disabili così non li carichiamo”, turista con la SMA non viene fatta salire sulla barca

La triste realtà della discriminazione nei confronti delle persone con disabilità è emersa nuovamente con il caso di Anita Pallara, presidente dell’associazione Famiglie Sma e affetta da atrofia muscolare spinale. La sua richiesta di partecipare a un’escursione in barca nel Salento è stata respinta dal capitano dell’imbarcazione, nonostante le rassicurazioni ricevute in precedenza.

Pallara aveva anticipatamente verificato la possibilità di accesso alla barca con la sua carrozzina elettrica, ma una volta sul posto ha scoperto che l’imbarcazione non era affatto accessibile. In modo offensivo, il capitano ha rifiutato di imbarcare persone con disabilità, escludendo completamente la sua opinione dalla decisione e facendo sapere alla ragazza che “noi i disabili così non li carichiamo“.

La discriminazione continua ad essere un problema dilagante, come dimostra anche il caso di Daniele Rinaldo, vittima della Sla (sclerosi laterale amiotrofica), che è stato negato l’accesso a un volo Ryanair nonostante avesse regolarmente acquistato un biglietto. Rinaldo ha lamentato di essere stato vittima di discriminazione da parte della compagnia aerea, che gli ha rifiutato l’accesso con il suo respiratore nonostante avesse fornito una dichiarazione medica.

Questi eventi mettono in luce una realtà spesso trascurata: la discriminazione verso le persone con disabilità nell’ambito del turismo continua a colpire pesantemente limitando le loro opportunità di partecipare pienamente alla vita pubblica, inclusi i viaggi e le esperienze turistiche.

La sensibilizzazione è fondamentale per creare una società più inclusiva e accogliente. Le persone con disabilità meritano trattamenti equi e rispetto, nonché l’accesso alle stesse opportunità che vengono offerte a tutti gli altri cittadini.

Il comportamento del capitano dell’imbarcazione nel rifiutare l’accesso ad Anita Pallara e alle persone con disabilità è un chiaro esempio di discriminazione inaccettabile. La sua azione non solo ha negato loro l’opportunità di godersi un’esperienza turistica, ma ha anche esposto l’atteggiamento discriminatorio che purtroppo persiste in alcune sfere della società. Il linguaggio offensivo e le modalità poco rispettose con cui ha respinto la richiesta di Anita Pallara dimostrano un totale disprezzo per i diritti fondamentali delle persone con disabilità. È essenziale che tali incidenti vengano affrontati con determinazione e che vengano promossi cambiamenti culturali e normativi per garantire un’esperienza turistica accessibile e inclusiva per tutti.