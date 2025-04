I nomadi digitali sono lavoratori che, svolgendo la propria mansione da remoto, hanno il lusso di potersi spostare e poter quindi risiedere dove preferiscono. Questa nuova tendenza, che pur ha delle potenzialità, nasconde però una serie di insidie che, in alcuni casi, trasformano questi lavoratori in nuovi pseudo-colonizzatori.

Il fenomeno

Il fenomeno del nomadismo digitale ha iniziato ad espandersi in seguito al Covid. Grazie alla pandemia le aziende hanno accelerato il loro processo di digitalizzazione promuovendo lo svolgimento di parte del lavoro, se non tutto, da remoto, da cui la nascita del nomadismo digitale.

L’idea, di per sé, è meravigliosa: poter lavorare da qualsiasi posto, viaggiando o soggiornandovi in una sorta di vacanza perpetua sembra una trovata geniale e innocua. Bastano una buona connessione e un pc portatile e il gioco è fatto.

Come per tante altre novità, il nomadismo digitale ha preso piede prima che se ne potessero tessere delle leggi o degli accordi tra Stati ad hoc. Ciò ha causato e causa ancora una serie di complicazioni legali e fiscali per i nomadi che scelgono di lavorare dall’estero, e molte problematiche sociali ed economiche per le comunità che si trovano ad accoglierli.

Il nomadismo digitale in numeri

Una stima globale del 2024 parla di circa 35 milioni di nomadi digitali nel mondo, un numero in forte crescita se si pensa che nei dati del 2019 se ne contavano appena 7 milioni.

Chiaramente tra le mete più ambite ci sono i posti caldi, meglio se a basso costo. In Europa i luoghi in cui si concentra il nomadismo digitale sono: la Spagna (soprattutto a Madrid, Barcellona, Valencia, le isole Canarie, e Palma de Maiorca), il Portogallo (Lisbona), la Grecia (Atene), ma anche città come Bucarest, Budapest e Tallinn.

Tuttavia, molti nomadi digitali scelgono di spostarsi anche fuori dall’Europa, scegliendo le mete in base al costo della vita, il clima, l’accessibilità e le infrastrutture. Tra le destinazioni più popolari extra-Europa si trovano: Bangalore, Città del Messico, Bali, Lima per citare le città più gettonate.

Il fenomeno, data la sua crescita repentina, non può essere ignorato. Un caso esemplificativo è quello delle Canarie; secondo stime recenti le isole ospiterebbero circa 80.000 nomadi digitali, di cui 62.000 solo a Las Palmas de Gran Canaria (il 16,7% della popolazione totale).

In una città in cui quasi 2 persone su 10 non lavorano nel territorio, sono solo di passaggio ma comunque non sono turisti, e arrivano in genere da un contesto economicamente più agiato, è inevitabile che si creino degli squilibri sociali ed economici.







Pochi pro e tanti contro

In molti di questi luoghi si sta creando una sorta di sottogruppo di “pseudo-colonizzatori” che probabilmente ignorano l’impatto che la loro breve o lunga permanenza può avere sulla società e sull’economia del territorio.

Tra i principali risultati del nomadismo c’è spesso un impatto economico catastrofico per la popolazione locale. Questo è causato da una serie di effetti domino innescati dal nomadismo digitale, quali: l’aumento degli affitti, la gentrificazione, la speculazione e l’inflazione locali.

Molti nomadi digitali, arrivando da realtà più agiate, possono permettersi di pagare cifre più alte rispetto ai residenti locali poiché guadagnano di più o in valute più forti (euro, franco svizzero, dollaro, sterlina). Ciò porta i proprietari a preferire affitti brevi o turistici, facendo salire i prezzi degli alloggi e rendendoli meno accessibili ai residenti. La presenza massiccia di persone con un più alto potere d’acquisto fa inoltre alzare i prezzi di locali e supermercati, lasciando spazio all’inflazione.

Allo stesso modo dei proprietari degli alloggi, i titolari di locali come bar, ristoranti e caffè, cercano di investire per rendere la loro attività attraente al pubblico di nomadi. Si parla infatti di “gentrificazione” quando le attività locali vengono sostituite da attività orientate ai bisogni di questa nuova fetta di popolazione, con effetti drammatici per i centri culturali e tradizionali locali.

Da un punto di vista sociale e culturale la problematica è altrettanto estesa. I gruppi di nomadi digitali vengono recepiti dai locali come una sorta di colonizzatori, degli ospiti privilegiati che vivono da turisti “a lungo termine”, senza integrarsi o contribuire realmente alla comunità. I nomadi, lavorando per il loro paese d’origine e trovando spesso una comunità di altri nomadi nel luogo d’arrivo, difficilmente si inseriscono nella società in maniera attiva. In tal modo, il gruppo di nomadi digitali che si ritrova in un un posto crea una comunità chiusa, una bolla culturale stagna, in cui non c’è uno scambio con l’esterno, non c’è un dare, solo un ricevere.

Giustamente si potrebbe obbiettare che tali gruppi, con il loro potere d’acquisto, portano ricchezza alle città in cui si insediano. Tale ricchezza resta però apparente, momentanea e selettiva, andando a favorire per un periodo determinate categorie (quali i proprietari di immobili) e a svantaggiare tutte le altre.

Alessia Cancian